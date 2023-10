Boletim de rumores e mercado do NBB – 19/10

Bem-vindo à edição de 19/10 do boletim de rumores e mercado do NBB. O Jumper Brasil volta a ter cobertura completa da principal competição brasileira em 2023/24. Então, trazemos hoje as últimas transferências e especulações da elite do basquete nacional!

Brasília anuncia três reforços nas vésperas do NBB

Na última semana, o Brasília acertou três contratações para o início da temporada 2023/24. São eles, o armador Felipe Dalaqua, o ala-pivô Paulo Lourenço e o ala norte-americano Christian Alaekwe.

Publicidade

Dalaqua vai para sua quinta temporada como profissional. Todas elas, aliás, vestindo a camisa do Corinthians. Portanto, será a primeira experiência do jogador de 23 anos longe da capital paulista.

Por outro lado, mais experiente, Lourenço é um velho conhecido dos brasilienses. Ele iniciou a carreira na equipe do Distrito Federal e por lá ficou entre 2015 e 2017. Agora, aos 29 anos, acumula passagens por Fortaleza, Pato Basquete e no rival local, Cerrado. O ala-pivô esteve no time do centro-oeste nas últimas três campanhas.

Publicidade

Por fim, uma novidade no basquete brasileiro. Pela primeira vez o americano Alaekwe estará no NBB. Aos 25 anos, é natural do Texas e defendeu o Olímpia, do Paraguai. Por lá, obteve médias de 22 pontos na última temporada.

Bauru está perto de acertar com armador argentino

De acordo com o jornalista Lucas Rocha, da rádio Jovem Pan, o Bauru está próximo de acertar com o armador Martin Cabrera. Argentino, ele defendeu o Independiente de Oliva na última temporada. Ele obteve médias de 9.2 pontos e três assistências em 37 jogos disputados.

Publicidade

Cabrera passou toda a carreira profissional na Argentina. Então, defendeu sete times diferentes. Dentre eles, o mais conhecido entre os brasileiros é o Instituto de Córdoba. Caso confirme sua chegada, ele será o sexto argentino a defender as cores do Bauru.

Leia mais sobre o NBB!

Ídolo do Flamengo, Marquinhos fecha com o Vasco da Gama

Os rumores se confirmaram e o mercado do NBB ganhou uma grande novidade nesta quinta-feira (19). Segundo o jornalista Bruno Laurence, Marquinhos fechou com o Vasco da Gama para a temporada 2023/24. Na última semana, já haviam especulações de um possível acerto, mas o jogador negou.

Publicidade

Agora, ele vestida a camisa cruzmaltina no retorno do clube à elite do basquete nacional. Marquinhos defendeu o São Paulo nas últimas duas temporadas, mas é ídolo do rival Flamengo. Foram nove anos defendendo a camisa rubro-negra e seis títulos de NBB conquistados. Mas, vale lembrar, que ele também já foi jogador do Vasco e participou do Campeonato Brasileiro de 2003.

Aos 39 anos, chegou a deixar o Brasil para defender o Biguá, do Uruguai. No entanto, pouco ficou por lá. O veterano rescindiu o contrato por motivos pessoais e ficou livre no mercado. Assim, deve liderar o novo projeto do Vasco como grande estrela da equipe.

Publicidade

Rapidinhas

– O Pinheiros acertou a contratação de Paulo Scheuer. O ala-pivô de 24 anos defendeu o Brasília na última temporada do NBB, Mas estava no Bauru no último mês. Antes, foi jogador do Pato Basquete por três anos. Pelo time do Distrito Federal, em 2022/23, foram 28 jogos com médias de 9.9 pontos e 6.1 rebotes.

Publicidade

– Outra novidade na elite do basquete nacional é o Botafogo. Então, o clube carioca fechou com mais um nome para sua nova etapa no esporte. O pivô João Victor que estava no Correcaminos, do México. No Brasil, ele tem passagens por Flamengo, São Paulo e Unifacisa. Sua última passagem em território nacional foi em 2020/21.

– O Cerrado Basquete também se reforçou para o início do NBB. A equipe acertou com o pivô Italo Honorato, de 22 anos. Será a primeira temporada do jogador como profissional. Isso porque ele já defendeu Corinthians, São Paulo e Coritiba. Mas pela LNB, principal competição de base do país.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA