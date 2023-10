Boletim de rumores e mercado do NBB – 26/10

Bem-vindo à edição de 26/10 do boletim de rumores e mercado do NBB. O Jumper Brasil volta a ter cobertura completa da principal competição brasileira em 2023/24. Então, trazemos hoje as últimas transferências e especulações da elite do basquete nacional!

Bauru fecha com dois reforços para a temporada

Antes da estreia com vitória contra São Paulo no NBB, o Bauru anunciou outros dois reforços para a temporada. O primeiro, que já estreou como titular, é Matheus Maciel. Ala-pivô de 23 anos, ele disputou a última campanha pelo tricolor paulista. Na ocasião, teve médias de dez pontos e nove rebotes em 20 jogos disputados. No entanto, participou da LDB, principal liga de base, pelo São José.

O outro reforço é o norte-americano Jeremy Hollowell. Nascido em Cleveland, o ala-pivô tem 29 anos. O jogador defendeu as universidades de Indiana e Georgia State, além de ter passado pela filial do Atlanta Hawks na G League. Na última temporada, Hollowell estava no Brillantes de Zulia, da Venezuela. Por lá, somou médias de 9.8 pontos e 6.3 rebotes por partida.

Ao contrário de Maciel, Hollowell ainda não estreou pelo Bauru. Isso porque ainda aguarda a regularização do seu visto de trabalho para poder desembarcar no Brasil e reforçar a equipe do Dragão.

Vasco faz anúncio oficial de Marquinhos

Agora é oficial. Após o jornalista Bruno Laurence cravar que Marquinhos seria reforço do Vasco para o NBB, o clube anunciou sua principal contratação na quarta-feira (25). Aos 39 anos, o veterano é ídolo do rival Flamengo, mas defendeu o São Paulo nas últimas duas temporadas.

Marquinhos chegou a se transferir para o basquete uruguaio, mas pouco ficou no país vizinho. Então, retornou ao Brasil e iniciou treinamentos com o Vasco, mesmo sem fechar nenhum acordo. Agora, ele reforço o time de São Januário que retornou ao NBB nesta temporada.

Leia mais sobre o NBB!

Corinthians Busca contratação de estrangeiro

O ex-jogador e comentarista Gustavinho Lima garantiu que o Corinthians tem negociações avançadas com um estrangeiro. Ex-armador, ele virou ídolo do time do Parque São Jorge e faz parte das transmissões no canal do NBB.

Segundo Gustavinho, o novo reforço corinthiano “vai ser um cara para ajudar a puxar pontos”. Sem revelar mais detalhes, entretanto. A informação foi divulgada durante a partida entre Corinthians e Brasília, que terminou com vitória do alvinegro. Vale lembrar que a equipe foi vice-campeã paulista e conseguiu nomes importantes para 2023/24 como o armador Elinho e o pivô Rafael Hettsheimeir.

Guerrinha deixa comando técnico do Bauru

Na segunda-feira (23), o Bauru Basket oficializou uma mudança que já vinha sendo amadurecida nas últimas semanas: Guerrinha deixa o comando do time à beira da quadra para o assumir o cargo de coordenador de projetos e de desenvolvimento técnico do Dragão.

O desejo da mudança partiu do próprio treinador e foi acatado pela diretoria. Assim, o auxiliar Paulo Jaú foi promovido à função de treinador principal até o fim do NBB. Ele, aliás, já estreou com vitória diante do São Paulo na terça-feira.

À frente do time bauruense, Guerrinha conquistou três títulos paulistas (99, 2013 e 2014), um Brasileiro da CBB (2002), duas Liga Sul-Americanas (2014 e 2022), uma Liga das Américas (2015) e o vice-campeonato Mundial (2015). Além disso, o comandante é o técnico com mais partidas disputadas na história do NBB. Foram 497 jogos (332 por Bauru e 165 por Mogi).

Rapidinhas

– Ex-jogador do Sesi Franca e membro da seleção brasileira, Georginho de Paula está voando no seu novo time. Após o título Mundial com o time paulista, ele se transferiu para o Ulm, da Alemanha. Equipe, aliás, que teve Yago Mateus e Bruno Caboclo na última temporada. Georginho foi o principal jogador na vitória de sua equipe contra o Turk. Afinal, anotou 24 pontos, dez rebotes e cinco assistências em 30 minutos.

– Em comemoração aos 30 anos da histórica conquista do Brasileiro de Basquete, o União Corinthians lançou o Plano de Sócios 1994. Então, em menos de um mês, atingiu ultrapassou a marca de mil inscritos. A equipe comemorou o feito em suas redes sociais. Vale lembrar que o time representa a cidade de Santa Cruz do Sul (RS) e tem uma torcida apaixonada.

