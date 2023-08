Boletim de rumores da NBA (02/08/2023)

Bem-vindo à edição de 02 de agosto do boletim de rumores da NBA, sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga!

PJ Washington deve seguir no Hornets por mais um ano

Já passamos de um mês de agência livre, mas a situação de PJ Washington segue aberta. E sem perspectiva nenhuma de solução. A chance do ala-pivô simplesmente ficar mais uma temporada no Charlotte Hornets, por isso, aumentam cada dia mais. Segundo Marc Stein, da plataforma Substack, a tendência é que ele aceite a oferta qualificatória de US$8,5 milhões na próxima temporada.

Aceitar a oferta qualificatória significa, em síntese, estender a permanência no time mais um ano para ser agente livre irrestrito na sequência. A sua condição restrita, afinal, é o que mais trava a situação. O Hornets não sente pressão por um acordo porque não há franquias no mercado com flexibilidade financeira para contratá-lo. Washington obteve médias de 15,7 pontos e 4,9 rebotes na última temporada.

Rivais monitoram elenco do Thunder em busca de reforços

As equipes da liga buscam oportunidades de mercado para o fechamento dos seus elencos antes da temporada. Mas, a esta altura, em que lugar você vai encontrar reforços provados? Por enquanto, a atenção de diversos rivais está no Oklahoma City Thunder. De acordo com Yossi Goslan, do site HoopsHype, a franquia tem 20 jogadores sob contrato e precisa “livrar-se” de atletas.

O time já tomou a primeira decisão, aliás, ao dispensar o experiente Rudy Gay. A maioria do plantel é composta por jovens, no entanto, então não há outros claros candidatos à liberação. O único, talvez, seja o ala-armador Victor Oladipo. Vale lembrar que esse “enxugamento” do elenco também pode ocorrer via trocas.

Veterano, Garrett Temple chega a acordo com o Raptors

O ala-armador Garrett Temple é o novo reforço do Toronto Raptors para a próxima temporada. Segundo Adrian Wojnarowski, da ESPN, o atleta de 37 anos receberá US$3,1 milhões em salários por seus serviços no período. O contrato tende a ser totalmente garantido e, assim, ele fica com a última vaga do elenco canadense.

O veterano era agente livre desde que foi dispensado pelo New Orleans Pelicans, há cerca de duas semanas. A equipe aproveitou o contrato não garantido do jogador e, com isso, liberou-o sem custos. Temple disputou mais de 700 partidas durante 13 temporadas na NBA, com média de 6,2 pontos por noite.

Pelicans analisa mercado para contratar pivô titular

Não é fácil ser uma franquia em busca de reforços de peso após um mês de agência livre. O Pelicans não está exatamente nessa situação, mas segue bastante atento a uma oportunidade de mercado. Busca um futuro titular em uma posição específica. De acordo com Will Guillory, do site The Athletic, a franquia da Louisiana estuda as opções possíveis para adquirir um pivô de primeira linha.

“Eles vêm sondando o mercado nos últimos meses em busca de opções, pois Jonas Valanciunas entra na última temporada de contrato. Logo, a chance de sair é real. Ele é um dos pivôs mais regulares da liga enquanto traz inquestionável capacidade nos rebotes e pontuação. Mas as suas limitações defensivas sempre foram um problema”, apontou o repórter.

Dois nomes especulados no Pelicans, por exemplo, teriam sido Isaiah Stewart e Jarrett Allen. No entanto, Detroit Pistons e Cleveland Cavaliers não mostram interesse em negociá-los no momento.

Em transição

– O ala-armador Kendrick Nunn, em primeiro lugar, estaria de malas prontas para jogar na Europa. Apesar de algumas sondagens da NBA, ele tem um acordo verbal para atuar pelo Olympiacos na próxima temporada.

– Os rumores que apontavam o armador Jaylen Nowell como um possível reforço do Dallas Mavericks, enquanto isso, não procedem. De acordo com Marc Stein, da plataforma Substack, o armador não está nos planos da franquia texana.

– Udoka Azubuike, por sua vez, é mais uma contratação confirmada do Phoenix Suns na campanha que vem. O pivô de 24 anos junta-se ao armador Saben Lee como um dos atletas sob contrato two-way com a equipe.

– E, por fim, você lembra de Wesley Iwundu? Pois o ex-ala do Orlando Magic vai levar os seus talentos para o basquete da Alemanha. Ele já assinou contrato para defender o Rasta Vechta até junho de 2024.

Publicidade

