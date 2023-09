Boletim de rumores da NBA (02/09/2023)

Bem-vindo à edição de 02 de setembro do boletim de rumores da NBA, sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga!

Kings confirma rumores e fecha acordo com JaVale McGee

JaVale McGee, de fato, ficou bem pouco tempo sem uma equipe na NBA. Segundo Chris Haynes, do site Bleacher Report, o experiente pivô tem um acerto verbal com o Sacramento Kings. A tendência, a princípio, é que as partes assinem um contrato de um ano pelo salário mínimo (cerca de US$3 milhões). Não há informações, por enquanto, se o vínculo vai ser totalmente garantido.

O veterano, para resumir, ficou sem time na liga por menos de 48 horas. Ele havia sido dispensado pelo Dallas Mavericks ainda nessa semana, após uma temporada decepcionante pela franquia. Chegou com a expectativa de disputar a titularidade no Texas, mas passou boa parte da campanha fora da rotação. McGee junta-se a outro pivô, Nerlens Noel, como recém-contratados pelo Kings.

Saudável, Collin Sexton ainda pode ser trocado pelo Jazz

Collin Sexton está saudável e empolgado para a próxima temporada. Mas, no fim das contas, a equipe em que vai jogar pode ser um ponto mais em aberto do que imagina. A sua permanência no Utah Jazz, afinal, não está tão assegurada assim. De acordo com Jake Fischer, da rede Yahoo! Sports, o time de Salt Lake City não descarta trocar o armador.

O atleta de 24 anos chegou à franquia na offseason passada, mas foi bem discreto em sua temporada de estreia. Ele ficou limitado a 48 jogos na campanha e menos de 24 minutos de ação por noite por causa de diversos problemas físicos. Em uma entrevista recente, no entanto, Sexton garantiu que está totalmente recuperado das lesões.

De volta à NBA, Harry Giles assina contrato com o Nets

O pivô Harry Giles III está de volta à NBA após quase dois anos. Segundo Michael Scotto, do portal HoopsHype, o atleta de 25 anos acertou um vínculo de um ano com o Brooklyn Nets. O compromisso é parcialmente garantido, ou seja, ele vai competir por uma vaga no elenco do time durante os treinos de pré-temporada.

O acordo com os nova-iorquinos “recompensa” o esforço do jovem para retornar à liga. Ele passou meses readquirindo a forma depois de seguidas lesões e fez uma turnê de treinos fechados para várias franquias nas últimas semanas. Giles recebeu elogios, em particular, após uma apresentação recente em Las Vegas.

Heat cogitou dispensar Kyle Lowry no início da offseason

A permanência de Kyle Lowry no elenco do Miami Heat esteve em seríssimo risco no início de julho. Muito mais ameaçada, aliás, do que os rumores sugeriram. De acordo com Ira Winderman, do jornal South Florida Sun-Sentinel, o time cogitou negociar uma rescisão de contrato com o veterano. A intenção seria diminuir a folha salarial do time, diante da nova realidade salarial da NBA.

A equipe estudava usar a cláusula de alongamento e, assim, “dispersar” o impacto do fim do salário do astro por três temporadas. A ideia foi descartada, no entanto, com o início da agência livre. O excelente rendimento do armador nos playoffs e a saída de jogadores importantes pesou na decisão. Além disso, o Heat pode utilizar o seu contrato na negociação pelo craque Damian Lillard.

Lowry foi titular em 44 dos 55 jogos que disputou pelo time da Flórida na última campanha. Ele registrou médias de 11,2 pontos, 4,1 rebotes e 5,1 assistências no período.

Em transição

– Alex Antetokounmpo, para começar, foi contratado pelo Milwaukee Bucks nessa sexta-feira. Mas já foi dispensado. O time realizou a movimentação para “segurar” os direitos do irmão do astro da franquia na G League.

– O ala Romeo Langford, enquanto isso, é o mais novo reforço do Jazz. O jogador fechou um contrato curto para os treinamentos de preparação para a temporada. Com isso, vai competir por uma vaga no elenco efetivo da equipe.

– Por sua vez, o armador Shaquille Harrison está no elenco de pré-temporada do Memphis Grizzlies. O atleta de 29 anos recusou ofertas de clubes da Euroliga para ter a chance de brigar por uma vaga no time do Tennessee.

– E, por fim, você lembra de Isaiah Whitehead? Pois o ex-atleta do Nets vai levar os seus talentos para o basquete israelense. Ele assinou contrato para disputar a próxima temporada pelo Ironi Ness Ziona.

