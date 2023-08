Boletim de rumores da NBA (04/08/2023)

Bem-vindo à edição de 04 de agosto do boletim de rumores da NBA, sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga!

Publicidade

John Wall nega estar em negociações com clube italiano

Será que chegou a hora de John Wall atravessar o Atlântico e jogar na Europa? Se depender do armador, por enquanto, a resposta ainda é não. O portal BasketNews noticiou que o veterano teria aberto negociações para atuar pelo Armani Milano na próxima temporada. Mas o próprio atleta utilizou as redes sociais para negar as conversas com o clube italiano.

“Em que lugar, afinal, vocês conseguem essas informações? Isso é falso”, garantiu o jogador de 32 anos. A sua prioridade, a princípio, é seguir nos EUA e tentar uma nova chance na NBA. Wall realizou um treinamento particular para várias equipes, por exemplo, em Las Vegas no início de julho com esse intuito. No entanto, nenhuma franquia mostrou interesse até agora.

Publicidade

Derrick White faz lobby por extensão prévia no Celtics

O Boston Celtics resolveu a extensão prévia de contrato de Jaylen Brown, mas já ganhou uma nova questão a resolver. Há mais um jogador elegível para alongar o seu vínculo e, por isso, está muito atento à oportunidade de aumentar o salário. O armador Derrick White ainda tem dois anos de compromisso assinado, mas pode garantir mais três temporadas e US$85 milhões.

Publicidade

“Eu amo viver em Boston, então seria legal fechar uma extensão de contrato. Nós vamos ver o que acontece, mas realmente adoro a minha passagem nessa equipe. Estou focado na disputa da próxima temporada. Mas, ao mesmo tempo, eu espero que fechemos a um acordo”, disse o novo titular do Celtics, em entrevista à ESPN.

Ex-Blazers, Trendon Watford está apalavrado com o Nets

O torcedor do Portland Trail Blazers ficou revoltado com a notícia da dispensa de Trendon Watford. Mas a vida é assim: o azar de um é a sorte do outro. O ala-pivô de 22 anos, por isso, já está com um novo time na NBA. Segundo Michael Scotto, do site HoopsHype, ele apalavrou um contrato com o Brooklyn para a temporada.

Publicidade

O repórter apurou que o vínculo é efetivo, mas não garantido. Ou seja, a qualquer instante, o jogador pode ser liberado sem custos. Watford foi uma das revelações do Blazers nas últimas duas campanhas, em tempos ruins da franquia do Oregon. Esperava-se que recebesse mais minutos em um processo de reconstrução.

Leia mais

Publicidade

Blazers preferiria Jaquez a Jovic em troca por Lillard

As negociações de troca de Damian Lillard, por enquanto, seguem em ritmo muito lento. Mas, aos poucos, os rumores sobre as intenções do Portland Trail Blazers vão aparecendo. Por causa da vontade do craque, em particular, sobre conversas com o Miami Heat. Segundo Greg Sylvander, da rede 5Reasons Sports, o time do Oregon prefere receber o novato Jaime Jaquez em vez de Nikola Jovic.

Essa preferência, a princípio, pode explicar um pouco da lentidão nas tratativas. Na condição de calouro, afinal, o ala estava impedido de ser trocado até o início desse mês. Então, agora, a negociação pode ganhar mais tração. A intenção do Heat, no entanto, também seria manter Jaquez em relação a Jovic. Isso tende a criar, como resultado, um novo impasse para a transação.

Publicidade

Jaquez só disputou um jogo na Liga de Verão de Las Vegas, mas deixou a sua marca. Ele foi o cestinha da partida com 22 vitórias, incluindo três cestas de longa distância.

Em transição

– A agência livre de Sviatoslav Mykhailiuk, para começar, parece estar prestes a chegar ao fim. O ala-armador estaria no processo de decisão entre uma oferta do Boston Celtics e retornar ao basquete europeu.

Publicidade

– Goran Dragic, enquanto isso, segue no aguardo da resolução da troca de Lillard pelo Heat para definir o seu futuro. O armador deseja voltar a jogar em Miami e, por isso, já teria até conversas em andamento com a franquia.

– Por sua vez, o pivô Montrezl Harrell está com a sua vaga segura no elenco do Philadelphia 76ers. O time não pensa em dispensá-lo, mesmo depois das notícias de que o veterano rompeu os ligamentos do seu joelho.

– E, por fim, você lembra de Patrick McCaw? Pois o ex-jogador do Golden State Warriors e tricampeão da NBA vai levar os seus talentos para a Bélgica. Ele é o novo reforço do Oostende para a próxima temporada.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA

Instagram

Twitter

Facebook

Grupo no Whatsapp

Threads