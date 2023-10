Boletim de rumores da NBA (04/10/2023)

Bem-vindo à edição de 04 de outubro do boletim de rumores da NBA, sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga!

Knicks estabelece valor de troca de Mitchell Robinson

A direção do New York Knicks, por enquanto, não tem intenção de negociar Mitchell Robinson. Mas o telefone não para de tocar e as outras equipes perguntam sobre o pivô. Então, a equipe nova-iorquina estabeleceu o que gostaria para ceder o atleta. Ou melhor, começar a conversar sobre isso. Segundo Jake Fischer, do site Yahoo! Sports, o time quer múltiplas escolhas de primeira rodada de draft.

A resposta, a princípio, é uma forma de afastar os interessados de forma imediata. Nenhuma franquia mostra interesse em fazer esse tipo de oferta pelo jogador. Ele ainda é um pivô pouco provado aos olhos da liga, apesar da ótima série contra o garrafão do Cleveland Cavaliers. Em 59 jogos na última temporada, Robinson registrou médias de 7,4 pontos, 9,4 rebotes e 1,8 tocos.

Jeremy Lamb e Jaylen Nowell fecham contrato com o Kings

O Sacramento Kings trouxe duas caras conhecidas da NBA para reforçar a sua pré-temporada. De acordo com James Ham, do site Kings Beat, a franquia californiana assinou contratos não garantidos com Jaylen Nowell e Jeremy Lamb. É esperado, com isso, que ambos disputem a última vaga garantida ainda disponível no elenco do time.

Nowell disputou as últimas quatro temporadas pelo Minnesota Timberwolves, mas a equipe não mostrou interesse em sua permanência. Especulava-se que ele também queria uma mudança de ares. Lamb, enquanto isso, não faz um jogo na NBA desde abril de 2022. A sua última equipe na liga, aliás, havia sido o próprio Kings.

Após troca, Josh Christopher é dispensado pelo Grizzlies

A compensação que o Memphis Grizzlies recebeu pela saída de Dillon Brooks já não faz mais parte do time. A franquia anunciou a dispensa do ala-armador Josh Christopher no último fim de semana. O jogador de 21 anos foi selecionado pelo Houston Rockets na primeira rodada do draft de dois anos atrás.

O jovem chegou ao Grizzlies por causa de uma negociação de sign-and-trade. A manobra, no entanto, teve muito mais finalidade financeira do que sinalizava o interesse da equipe em seu basquete. Christopher foi parte da rotação do Rockets nas últimas duas temporadas, registrando média de 6,9 pontos.

Reggie Bullock frustra mercado e assina com o Rockets

Várias equipes competitivas ficaram atentas com a notícia de que Reggie Bullock rescindiu seu contrato com o San Antonio Spurs. Mas, dessa vez, elas não tiveram chances. O veterano, afinal, está levando os seus talentos para Houston. Segundo Shams Charania, do site The Athletic, o ala tem um acordo verbal para reforçar o Rockets na próxima temporada.

O atleta de 30 anos é um reconhecido “3-and-D” e, por isso, estava nos planos de candidatos ao título. O repórter apurou que ele recebeu sondagens de contenders, mas a equipe de Houston apresentava outras vantagens. Os texanos têm rotação menos concorrida na posição, por exemplo. Era um dos poucos interessados que poderiam oferecer, além disso, salário maior do que o mínimo para veteranos.

Bullock acumula pouco mais de 500 jogos em dez temporadas de carreira na liga. Ele acumula média 7,7 pontos por partida, enquanto converteu 38,4% dos seus arremessos de longa distância.

Em transição

– O armador Skylar Mays, para começar, está confirmado no Portland Trail Blazers por mais uma temporada. Ele renovou o seu contrato two-way com o time e, com isso, deve ter chances pontuais durante a temporada.

– O Miami Heat ainda busca possíveis reforços de armação, mas Goran Dragic não está entre os jogadores considerados. O veterano está fora dos planos da equipe, apesar de ter declarada vontade de retornar ao time da Flórida.

– Mychal Mulder, por sua vez, vai participar dos treinamentos de pré-temporada do Memphis Grizzlies. O ex-atleta do Golden State Warriors assinou contrato não garantido com o time e vai integrar o período de preparação.

– E, por fim, você lembra de Juan Toscano-Anderson? Pois o ex-ala do Warriors está levando os seus talentos para o México. Ele fechou acordo para a próxima temporada com o Mexico City Capitanes, da G League.

