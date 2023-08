Boletim de rumores da NBA (06/08/2023)

Bem-vindo à edição de 06 de agosto do boletim de rumores da NBA, sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga!

Diminui otimismo sobre troca de Hardaway no Mavericks

Uma das apostas certeiras para ser negociado antes do início da offseason era Tim Hardaway Jr. Mas, após mais de um mês de agência livre, o que parecia ser uma certeza transformou-se em dúvida. Já não há um otimismo no Dallas Mavericks de que o negócio vai sair. Segundo Tim Cato, do site The Athletic, a permanência do ala-armador tornou-se um cenário possível internamente.

“A equipe ainda pode fechar uma troca com Tim, mas a confiança caiu em relação ao começo de julho. Não estou mais tão confiante, certamente. Ainda acho que a maior probabilidade é que uma negociação aconteça antes da pré-temporada. Há um grande esforço nesse sentido. É uma aposta mais segura, no entanto, que a franquia consiga fazê-lo durante a próxima temporada”, explicou o repórter.

Harry Giles faz “circuito” de treinos fechados para times

Depois de um período de afastamento da NBA, Harry Giles está preparado para ter uma nova chance. Não dá para ignorar, antes de tudo, a determinação do jogador nesse sentido. A sua rotina recente é bastante ilustrativa do seu desejo de voltar. De acordo com Ian Begley, da rede SNY, ele vai fazer treinamentos fechados para Orlando Magic, Brooklyn Nets e Golden State Warriors nos próximos dias.

Essa é a sequência de um verdadeiro “circuito” que o jovem atleta realiza desde o começo da offseason. O pivô já se apresentou para várias equipes no último mês, incluindo um treino coletivo em Las Vegas com inúmeros veteranos. O Milwaukee Bucks, Cleveland Cavaliers e New York Knicks seriam alguns dos interessados em Giles.

Hornets fecha com Frank Ntilikina para próxima temporada

A procura do Charlotte Hornets por um armador reserva, enfim, terminou. Mas, no fim das contas, nenhum dos vários atletas especulados foi o “escolhido” do time. A franquia anunciou a contratação do francês Frank Ntilikina nesse sábado. Segundo Adrian Wojnarowski, da ESPN, o vínculo é de uma temporada e não garantido.

A direção da Carolina do Norte, a princípio, buscava um substituto em sua rotação para Dennis Smith Jr. A política de contratação era a mesma: achar um atleta em baixa, mas com alguma experiência e potencial de crescimento. Ntilikina registra médias de 4,8 pontos e 2,2 assistências em mais de 300 partidas na liga.

Mavericks segue a considerar aquisição de Clint Capela

As especulações de troca envolvendo o pivô Clint Capela não têm fim. A diferença é que esses rumores, por enquanto, estão ligados consistentemente a uma única equipe. De acordo com Marc Stein, da plataforma Substack, o Mavericks segue a monitorar a situação do atleta. O Atlanta Hawks está disposto a negociá-lo, mas não vai fechar a transação a qualquer custo.

O jornalista apurou que os dois times tiveram negociações centradas no jogador antes do draft. O acordo estava encaminhado, mas não saiu porque os texanos rejeitaram incluir o ala-armador Josh Green ou a 10ª escolha do recrutamento. Esse valor foi considerado alto demais pelo Mavs na época. A porta para essa negociação, no entanto, não está fechada.

Capela disputou 65 jogos da última temporada do Hawks. Como resultado, o pivô anotou 12,0 pontos e 11,0 rebotes em média por noite.

Em transição

– Jabari Parker, para começar, possui um acordo com um dos melhores times do basquete europeu. O veterano ala passou nos exames médicos e, assim, vai ser o substituto de Nikola Mirotic no Barcelona.

– O pivô Neemias Queta, por sua vez, virou um nome quente no mercado da NBA nos últimos dias. O agente livre restrito do Sacramento Kings estaria na pauta do Portland Trail Blazers, assim como dos sérvios do Partizan Belgrado.

– Enquanto isso, RJ Hunter está de volta à NBA após mais de quatro anos atuando em vários outros países. O ala-armador de 29 anos assinou um contrato não garantido para participar da pré-temporada do Hornets.

– E, por fim, você lembra de Alize Johnson? Pois o ex-ala-pivô do Indiana Pacers está levando os seus talentos para a Coréia do Sul. Ele tem um acerto para jogar pelo KCC Egis até o fim da próxima temporada.

