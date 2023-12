Boletim de rumores da NBA (06/12/2023)

Bem-vindo à edição de 06 de dezembro do boletim de rumores da NBA, a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Raptors teme ofertas de contrato máximo para Anunoby

OG Anunoby é um dos grandes pontos de interrogação da NBA com a proximidade da trade deadline. O Toronto Raptors precisa tomar uma decisão sobre os planos para o jogador porque vai ser agente livre ao fim da temporada. E, aliás, a ameaça de outros times é bem real. Segundo Michael Scotto, do site HoopsHype, os canadenses temem propostas de contrato máximo de curta duração para o ala.

O especialista defensivo possui uma cláusula de extensão para a próxima temporada no valor de US$19,9 milhões. Mas, com um mercado esvaziado de grandes nomes, é certo que ele não vai exercê-la. Uma sinalização de saída na offseason, como resultado, deve levar o Raptors a tentar negociá-lo antes de fevereiro. Em 16 jogos nessa temporada, Anunoby registra médias de 14,6 pontos e 4,1 rebotes.

Publicidade

Leia mais sobre trocas na NBA

Jazz disponibiliza Olynyk e Horton-Tucker para trocas

Não é segredo para ninguém que o Utah Jazz ainda vive os primeiros estágios de uma reconstrução de elenco. E, com isso, as outras franquias estão atentas ao elenco como uma fonte de reforços em breve. Mas quem são esses prováveis jogadores de saída do elenco? De acordo com Michael Scotto, do HoopsHype, dois nomes bem discutidos são Kelly Olynyk e Talen Horton-Tucker.

O repórter apurou com dirigentes rivais que a mudança de ares de ambos é especulada nos bastidores. Os atletas possuem contratos expirantes na faixa dos US$12 milhões, então são facilmente “trocáveis”. Olynyk tem médias de 7,6 pontos, 5,5 rebotes e 3,7 assistências na temporada. Horton-Tucker, enquanto isso, anota 9,3 pontos e 4,5 rebotes.

Publicidade

Rivais monitoram situação de KJ Martin na Philadelphia

KJ Martin foi um nome muito especulado na última temporada e, apesar da mudança de time, está envolvido em rumores novamente. Ele tem sido pouquíssimo aproveitado no Philadelphia 76ers e, por isso, outros times já estão de olho. Segundo Michael Scotto mais uma vez, vários rivais têm interesse em uma troca para adquirir o ala.

A presença mínima no Sixers não desanima os interessados, em primeiro lugar. Todos estão bem mais focados, por exemplo, em suas atuações anteriores com a camisa do Houston Rockets. Martin disputou as 82 partidas da campanha passada e, como resultado, anotou 12,7 pontos e 5,5 rebotes.

Publicidade

Dirigentes veem Hachimura como “negociável” no Lakers

O Los Angeles Lakers vai realizar trocas nessa temporada? As especulações divergem e apontam para diversas possibilidades, mas, por enquanto, o elenco deve seguir como está. Mas e se acontecer? Afinal, quem seriam as possíveis moedas de negociação dos angelinos em busca de reforços? Múltiplos executivos da liga sinalizam que um desses jogadores tende a ser Rui Hachimura.

Publicidade

O excelente desempenho do ala-pivô desde que chegou à franquia, acima de tudo é o que torna-o atrativo no mercado. Ele foi adquirido em uma troca com o Washington Wizards e deu resultado imediato. Teve uma participação importante na campanha surpreendente dos californianos nos playoffs desse ano. Recebeu uma extensão de contrato de US$51 milhões por três temporadas.

Hachimura disputou 13 jogos na atual campanha, com médias de 11,4 pontos e 3,7 rebotes. Além disso, ele converte 49,5% dos seus arremessos de quadra e 41% dos tiros de longa distância.

Leia mais sobre negociações na NBA

Em transição

– O ala Davon Reed, para começar, está de volta aos EUA e de olho em um retorno à NBA. O ex-jogador do Denver Nuggets assinou com o Memphis Hustle, da G League, para recolocar-se no radar da liga maior.

Publicidade

– Jaylen Nowell, enquanto isso, está confirmado no elenco do Memphis Grizzlies por mais dez dias. A equipe renovou o contrato de curta duração com o armador e, com isso, vai ter mais algumas partidas para tentar garantir-se no time.

– Por sua vez, Stanley Johnson pode ser alvo do Sacramento Kings muito em breve. A franquia afiliada dos californianos na G League, afinal, fez uma troca com o Sioux Falls Skyforce para adquirir os direitos sobre o ala.

Publicidade

– E, por fim, você lembra de Yogi Ferrell? Pois o ex-armador do Dallas Mavericks está de malas prontas para Montenegro. Ele redirecionou a rota após um desacordo com o Partizan Belgrado e assinou com o KK Buducnost.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA