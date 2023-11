Boletim de rumores da NBA (08/11/2023)

Bem-vindo à edição de 08 de novembro do boletim de rumores da NBA, a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga!

Reserva, Jaden Ivey pode estar insatisfeito no Pistons

O Detroit Pistons surpreendeu ao iniciar a temporada com Killian Hayes como titular, enquanto Jaden Ivey virou reserva. E, aparentemente, a mudança no quinteto inicial também foi uma surpresa para o armador. Uma notícia desagradável com a qual não estaria feliz, aliás. Segundo Brian Windhorst, da ESPN, o jovem talento pode estar insatisfeito na franquia depois da alteração.

“Eu não acho que Jaden esteja realmente empolgado em sair do banco de reservas. Além disso, Marcus Sasser faz um início de temporada muito bom e olheiros estão animados com ele”, contou o repórter. Vale lembrar que Hayes esteve envolvido em rumores de troca nos últimos meses. Então, torná-lo titular pode ser uma estratégia de “vitrine” para tentar atrair interessados.

Após dispensa, Sixers ainda tem interesse em Danny Green

O veterano Danny Green foi dispensado pelo Philadelphia 76ers na semana passada, como resultado da troca de James Harden. No entanto, o seu futuro na NBA ainda pode ser na franquia da Pensilvânia. A rescisão, afinal, não quer dizer que a relação entre as partes terminou. De acordo com Chris Haynes, do site Bleacher Report, as partes seguem com interesse mútuo.

“Danny ficou decepcionado com o time por causa da rescisão. Mas, acima de tudo, há uma afinidade inegável entre o ala-armador e a organização. Por isso, essa questão não está totalmente encerrada. Nenhum dos dois lados descarta um retorno, por exemplo, caso uma vaga no elenco volte a ser aberta em breve”, revelou o experiente jornalista.

Clippers planeja assinar contrato efetivo com Josh Primo

O ala-armador Josh Primo está oficialmente de volta à NBA. Segundo Shams Charania, do site The Athletic, o Los Angeles Clippers vai converter o contrato two-way com o jovem em um contrato efetivo. A equipe, como resultado, vai trazer o armador Xavier Moon de volta para herdar a vaga aberta com o vínculo de garantia parcial.

O jogador de 21 anos foi selecionado no draft de 2021 pelo San Antonio Spurs, mas acabou dispensado de forma inesperada. Depois, revelou-se que uma investigação do time concluiu que ele expôs as suas partes íntimas para uma profissional da franquia. Por isso, Primo cumpre uma suspensão de quatro jogos da NBA.

Sixers prepara contrato máximo para manter Tyrese Maxey

Tyrese Maxey, certamente, é um dos destaques do ótimo começo de temporada do Sixers. O jovem assumiu a armação do time após a saída do James Harden e, para resumir, ninguém está com saudades do astro na Philadelphia. O time já se prepara, então, para investir alto em sua permanência. De acordo com Michael Scotto, do site HoopsHype, ele deve receber um contrato máximo no ano que vem.

“O Sixers está se preparando para pagar o máximo a Tyrese na próxima agência livre. Afinal, já não há dúvidas de que é um astro em ascensão e um potencial all-star. Eles ainda devem descobrir se ele é um armador em longo prazo, mas, até agora, os sinais são bem positivos. Eu acho que os tempos dele como um cara atuando sem a bola nas mãos, por enquanto, acabaram”, avaliou Scotto.

Maxey registra médias de 25,5 pontos, 4,5 rebotes e 7,3 assistências nas seis partidas iniciais da temporada. Como resultado, ele já ganhou o primeiro prêmio de melhor jogador da semana na conferência Leste.

Em transição

– O armador Eric Bledsoe, para começar, encontrou um ponto de estabilidade em sua carreira na China. Ele acertou a renovação de contrato com o Shanghai Sharks e, com isso, vai disputar a segunda temporada na Ásia.

– James Bouknight, por sua vez, será agente livre irrestrito na próxima offseason. O Charlotte Hornets resolveu não exercer a cláusula de extensão para o último ano do contrato de calouro do ala-armador. Ele foi a 11a escolha do draft de 2021.

– Enquanto isso, o Clippers pode explorar o mercado nos próximos dias atrás de um reforço de garrafão. O pivô Mason Plumlee vai ser desfalque por causa de lesão no joelho esquerdo, mas a equipe ainda tem vagas abertas no elenco.

– E, por fim, você lembra de Chris Chiozza? Pois o ex-armador do Brooklyn Nets vai levar os seus talentos para o basquete espanhol. Ele apalavrou um vínculo com o Baskonia para a disputa da próxima temporada.

