Boletim de rumores da NBA (09/09/2023)

Bem-vindo à edição de 09 de setembro do boletim de rumores da NBA, sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga!

Knicks segue otimista sobre extensão prévia com Quickley

A extensão prévia de contrato de Immanuel Quickley parecia só uma questão de tempo no começo da offseason. Mas, com a pré-temporada cada vez mais perto, a situação gera dúvidas. O torcedor do New York Knicks tem dúvidas sobre o acordo. Internamente, no entanto, o clima é de tranquilidade. Segundo Ian Begley, do site SportsNet NY, a franquia segue otimista sobre o novo vínculo do armador.

O prazo para que a negociação seja finalizada, a princípio, é a véspera do início da temporada regular. Ou seja, dia 24 de outubro. “Os times não querem deixar esse tipo de jogador jovem e importante infeliz na pré-temporada. Por isso, espero que a situação evolua antes da reapresentação. Eu vou ficar um pouco surpreso se um novo contrato não estiver fechado até lá”, afirmou o repórter.

Sem time na NBA, Usman Garuba negocia retorno à Espanha

A passagem de Usman Garuba pela NBA parece próxima de um fim precoce. Após dois anos, o jovem pivô já estaria de malas prontas para retornar ao basquete da Europa. De acordo com Carlos Sanchéz Blas, da rádio Onda Madrid, o agente livre tem uma negociação encaminhada com o Real Madrid. Seria um repatriamento, pois ele atuou pelo tradicional clube espanhol entre 2017 e 2021.

O jogador de 21 anos está sem time há três semanas, depois de ter sido trocado e dispensado pelo Oklahoma City Thunder. Desde então, disputou a Copa do Mundo FIBA pela seleção da Espanha. Garuba disputou 75 partidas na última temporada, pelo Houston Rockets, com médias de 3,0 pontos e 4,1 rebotes por noite.

Killian Hayes não receberá oferta de extensão do Pistons

O Detroit Pistons caminha para manter Killian Hayes em seu elenco para a próxima temporada. Mas as perspectivas de permanência em longo prazo não parecem tão boas assim. Segundo James Edwards, do site The Athletic, a franquia não planeja oferecer uma extensão prévia para o armador. Uma troca, além disso, segue em consideração.

Dois motivos, por enquanto, pesam para não se cogitar um alongamento agora. O seu desempenho em quadra é o principal, mas o valor de sua oferta qualificatória (quase US$10 milhões) também não ajuda. Além disso, Hayes vai ter muito mais concorrência por minutos com as chegadas de Monte Morris e Marcus Sasser.

Leia mais

Pelicans ainda estuda trazer substituto para Valanciunas

Jonas Valanciunas já disse que, embora goste do New Orleans Pelicans, sabe que pode ser negociado a qualquer momento. O veterano pivô vai entrar no último ano de vínculo e, por isso, a chance de sair existe. Mas, por enquanto, o mais provável é que ele ajude na “transição”. De acordo com Will Guillory, do site The Athletic, a equipe busca um substituto em longo prazo para o lituano no mercado.

“Eu apostaria que a organização vai fazer algum tipo de negociação antes da trade deadline para reforçar o garrafão. Não vejo essa transação, no entanto, incluindo Jonas necessariamente. Eles podem esperar por uma boa oportunidade, mas não muito tempo. Eles precisam definir, afinal, qual vai ser o seu pivô do futuro nos próximos meses”, explicou o jornalista.

Na temporada final de seu contrato, Valanciunas vai receber US$15,4 milhões em salários. O pivô de 31 anos esteve presente em 79 jogos da campanha passada, anotando 14,1 pontos e 10,2 rebotes.

Em transição

– O ala-armador Kobi Simmons, para começar, já não faz mais parte do elenco do Charlotte Hornets. A franquia aproveitou o contrato não garantido do atleta de 26 anos e, com isso, dispensou-o sem custos.

– Thanasis Antetokounmpo renovou o seu contrato com o Milwaukee Bucks por mais um ano. Mas, por pouco, ele não foi embora. O ala revelou que recebeu um forte interesse do Knicks e quase assinou com os nova-iorquinos.

– Por sua vez, o armador David Duke vai participar dos treinos de pré-temporada do Philadelphia 76ers. O jovem, que esteve em 45 jogos do Nets nas últimas duas campanhas, assinou um vínculo curto com o Sixers.

– E, por fim, você lembra de Vernon Carey? Pois o ex-jogador do Utah Jazz está levando os seus talentos para o basquete turco. O pivô assinou com o Karsiyaka Basket até o fim da próxima temporada.

Guia Futebol