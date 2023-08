Boletim de rumores da NBA (10/08/2023)

Bem-vindo à edição de 10 de agosto do boletim de rumores da NBA, sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga!

Derrick Jones deixa Chicago e será reforço do Mavericks

A agência livre segue em ritmo devagar, mas o Dallas Mavericks adicionou mais um reforço nessa quarta-feira. Segundo Shams Charania, do site The Athletic, a equipe acertou um contrato até o fim da próxima temporada com o ala Derrick Jones Jr. O vínculo, a princípio, seria totalmente garantido com o salário mínimo. Ou seja, ele deve receber pouco mais de US$2 milhões no período.

O jogador de 26 anos virou agente livre depois de recusar uma opção de extensão com o Chicago Bulls. Ele abriu mão de um salário de US$3,3 milhões para testar o mercado. A decisão foi considerada surpreendente e, por isso, ele saiu dos planos do time de Illinois após duas temporadas. Em 344 partidas disputadas na NBA, Jones registra médias de 6,4 pontos e 3,2 rebotes por noite.

Michael Beasley não entende motivo de estar fora da NBA

Poucos jogadores recentes fazem mais jus ao status de “talento desperdiçado” do que Michael Beasley. A segunda escolha do draft de 2008 perdeu-se na carreira por causa dos problemas extra-quadra. Ele acumula, em particular, muitos casos de posse de drogas. Mas, mesmo assim, o atleta de 33 anos diz não entender a razão de estar fora da liga norte-americana.

“Eu não sei o motivo pelo qual não estou na NBA, antes de tudo. E, se soubesse a resposta para essa dúvida, já estaria lá novamente. Teria resolvido o problema há muito tempo, pois voltar é um grande desejo meu. Então, eu só tento manter-me em forma e pronto para quando a oportunidade surgir”, desabafou o polêmico ala.

Kings encerra especulação e renova com pivô português

Neemias Queta assinou o seu primeiro contrato efetivo na NBA nos últimos dias. E, além disso, vai seguir na única franquia que defendeu em duas temporada na liga. De acordo com James Ham, do portal ESPN Radio, o pivô português renovou o seu vínculo com o Sacramento Kings. Os detalhes do acerto, por enquanto, ainda não são conhecidos.

A decisão do time californiano, sobretudo, encerra os rumores em torno do jogador de 24 anos. Ele era um agente livre restrito, mas começou a receber interesse de outras equipes. Especulava-se que o Portland Trail Blazers monitorava a situação de Queta, enquanto o Partizan Belgrado tentava levá-lo de volta para a Europa.

Leia mais

Mavericks não pretende facilitar saída de Christian Wood

Christian Wood é um dos melhores agentes livres ainda disponíveis no mercado, mas a sua situação não evolui. Sem equipes com flexibilidade, ele está condenado provavelmente ao salário mínimo em um novo vínculo. Se depender do Mavericks, então, vai ser isso mesmo. Segundo Marc Stein, da plataforma Substack, o time texano não planejam desenhar uma negociação para alguns destinos.

O repórter apurou que, em particular, a franquia não tem interesse em uma sign-and-trade para os grandes interessados no jogador. Falamos, a princípio, de Los Angeles Lakers e Miami Heat. O entendimento é que não há peças atrativas para tentar uma transação. E essa seria a única forma de viabilizar um contrato acima de US$3 milhões anuais para a dupla.

Wood disputou 67 jogos na última temporada, como resultado de uma campanha decepcionante. O atleta de 27 anos teve médias de 16,6 pontos e 7,3 rebotes na temporada, geralmente saindo do banco de reservas.

Em transição

– O pivô Trey Jemison, para começar, tem chances de ser contratado pelo Phoenix Suns. Após ser um dos destaques do time na Liga de Verão, ele tornou-se um forte candidato a assinar um contrato two-way.

– Enquanto isso, Greg Brown e Joe Wieskamp também são reforços confirmados do Mavericks. Os dois atletas assinaram contratos parcialmente garantidos e, com isso, vão participar da pré-temporada da equipe texana.

– Jamal Cain, por sua vez, segue em situação bem incerta no Heat para a próxima temporada. A franquia da Flórida mantém o jovem ala como agente livre restrito e está com uma vaga aberta em seu elenco efetivo.

– E, por fim, você lembra de Timothe Luwawu-Cabarrot? Pois o ex-jogador do Oklahoma City Thunder está levando os seus talentos de volta para a França. Ele está confirmado como novo reforço do ASVEL.

