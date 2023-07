Boletim de rumores da NBA (11/07/2023)

Bem-vindo à edição de 11 de julho do boletim de rumores da NBA, sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga!

GM do Cavs descarta rumores de saída de Darius Garland

Uma das especulações mais surpreendentes da NBA na última semana foi a suposta disponibilidade de Darius Garland para trocas. No entanto, como já esperado, isso não passou de um boato sem fundamento. O Cleveland Cavaliers, afinal, não possui o mínimo interesse em desfazer-se do jovem astro. O gerente-geral Koby Altman qualificou os rumores como uma grande “idiotice”.

“Eu trabalho nessa liga há vários anos e esse é o rumor mais sem sentido que já vi em minha vida. Nós selecionamos Darius no draft e, em seguida, desenvolvemos o seu potencial para que virasse um all-star. Além disso, tem mais cinco temporadas de contrato. E, acima de tudo, ele ama Cleveland. Então, qual é o apoio de uma especulação assim?”, questionou o dirigente do Cavs.

PJ Washington considera aceitar oferta qualificatória

As chances de PJ Washington conseguir o salário de US$20 milhões por ano que almejava no início da agência livre são mínimas. E, por isso, ele deve recalcular a rota. Nesse caso, realizar uma grande aposta em si mesmo. De acordo com Sean Deveney, do site Heavy, o jogador do Charlotte Hornets está preparado para aceitar a oferta qualificatória em seu atual contrato.

Isso significa, para resumir, que o ala-pivô jogaria a próxima temporada na equipe por US$8,5 milhões. E, em seguida, vai voltar a testar o mercado. Mas como um agente livre irrestrito agora. Ou seja, sem nenhuma vinculação ao Hornets. Vale lembrar que, antes, outro atleta do time já tomou esse caminho: Miles Bridges.

Nets garante contrato de Royce O’Neale por mais um ano

O ala Royce O’Neale, como esperado, teve o seu contrato garantido para a próxima temporada. Segundo Michael Scotto, do site HoopsHype, o Brooklyn Nets decidiu assegurar a totalidade do salário de U$9,5 milhões do especialista defensivo. Ele poderia ter sido liberado, a princípio, pagando só US$2,5 milhões desse valor.

Mas isso não quer dizer, necessariamente, que ele vai estar no elenco da franquia nos próximos meses. O repórter, afinal, noticiou que O’Neale está disponível para trocas e está na mira de times mais competitivos. Os nova-iorquinos querem, por enquanto, uma escolha de primeira rodada de draft para liberarem o ala.

Buscando pivôs, Lakers tem interesse em Christian Wood

O Los Angeles Lakers está em busca de mais um pivô para fechar o seu elenco da próxima temporada. Mas não é um atleta de garrafão qualquer. Rumores indicam que o foco dos angelinos, em primeiro lugar, estaria em um espaçador de quadra. De acordo com Jovan Buha, do site The Athletic, a franquia já teve interesse em Dario Saric e, agora, está de olho em Christian Wood.

Em entrevista recente, o gerente-geral Rob Pelinka já sinalizou que esse é o perfil procurado mesmo. “Eu acho que diversificar as habilidades entre os pivôs é algo importante. Nós não queremos, então, assinar com um atleta que replique as virtudes de Jaxson Hayes. Por isso, seria bom conseguir um cara grande que traga características bem diferentes”, descreveu.

Buha apurou que outro nome em discussão internamente é Bismack Biyombo. O congolês, no entanto, faria pouco sentido porque não atende as características que foram listadas anteriormente.

Em transição

– O ala-armador PJ Dozier, para começar, não é mais atleta do Sacramento Kings. A franquia decidiu dispensar o jogador no fim de semana, antes que o seu contrato se tornasse garantido para a próxima temporada.

– Enquanto isso, Ayo Dosunmu estaria na mira do Toronto Raptors na reta final da agência livre. Segundo Jake Fischer, da rede Yahoo! Sports, a franquia canadense mostrou interesse no agente livre restrito do Chicago Bulls.

– O pivô Marko Simonovic, por sua vez, ficou bem pouco tempo sem equipe. Após ser dispensado pelo Bulls, ele acertou o seu retorno ao basquete europeu e vai jogar com Milos Teodosic no Estrela Vermelha (Sérvia).

– E, por fim, você lembra de Guerschon Yabusele? Pois o ex-ala do Boston Celtics ensaia uma volta à NBA. Ele teria interesse em tentar atuar novamente nos EUA, mas está sob contrato com o Real Madrid até 2025.

Publicidade

