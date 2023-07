Boletim de rumores da NBA (13/07/2023)

Bem-vindo à edição de 13 de julho do boletim de rumores da NBA, sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga!

Suns explora possibilidades de troca com Cameron Payne

O Phoenix Suns realizou inúmeras mudanças em seu elenco na agência livre. Os ajustes, no entanto, ainda não terminaram. Cameron Payne é mais um atleta que pode deixar a equipe do Arizona antes do começo da próxima temporada. Segundo Jake Fischer, do site Yahoo! Sports, o time explora algumas possibilidades de troca com o armador reserva.

O repórter apurou que, a princípio, a intenção da franquia é trazer um jogador para a mesma função. Um dos nomes favoritos da franquia seria TJ McConnell, também reserva do Indiana Pacers. “Há algumas especulações durante os jogos da Liga de Verão de que uma negociação entre múltiplas equipes estaria em andamento”, revelou Fischer.

Ricky Rubio teria um acerto com o Barcelona para 2024

A volta de Ricky Rubio ao basquete europeu pode estar mais perto do que os fãs imaginavam. De acordo com José Ignacio Huguet, do jornal Mundo Desportivo, o armador já teria um acerto verbal com o Barcelona para o ano que vem. O atleta do Cleveland Cavaliers selou o negócio após uma reunião com o gerente-geral do clube, Juan Carlos Navarro.

Não existem, por enquanto, informações sobre os possíveis detalhes desse acordo. Talvez porque ele não exista. O veterano usou as suas redes sociais, afinal, para negar a matéria do periódico espanhol. Mas é fato que, recentemente, Rubio deu uma entrevista dizendo que planejava retornar à Espanha em breve.

Mavericks ainda espera fechar troca de Tim Hardaway Jr.

Várias mudanças já ocorreram no elenco do Dallas desde a reabertura do mercado, mas ainda há uma pendente. Que, se depender da franquia, ainda vai acontecer: a saída de Tim Hardaway Jr. Segundo Marc Stein, da plataforma Substack, o time texano ainda espera fechar uma troca envolvendo o ala-armador até outubro.

Não é segredo para ninguém, por exemplo, que o atleta já tem sido oferecido para diversas equipes nos últimos meses. O seu valor de negociação, no entanto, não sugere a chegada de um reforço importante a Dallas. Stein informa, além disso, que o pivô JaVale McGee também deve ser trocado ou liberado pelo Mavericks.

Para jornalista, Sixers adquire Lillard se oferecer Maxey

O Philadelphia 76ers deixa o seu torcedor aflito com uma apática participação na agência livre. Mas, para Brian Windhorst, a impressão negativa poderia mudar de forma radical com um único movimento. O problema é que ele custaria bastante caro, certamente. De acordo com o jornalista da ESPN, o Sixers consegue trazer Damian Lillard se oferecer Tyrese Maxey ao Portland Trail Blazers.

“O time deixou claro para a liga inteira que, antes de tudo, Tyrese é intocável. Não pode ser adquirido em nenhuma troca, por nenhuma proposta. É uma pena, pois acho que ele é uma moeda de elite no mercado. Se eles oferecessem-no para o Blazers, por exemplo, eu acho que Damian já estaria na Philadelphia. Mas não vai acontecer”, contou o experiente repórter.

Maxey encerrou a sua terceira temporada no Sixers e, apesar da pouca experiência, já se tornou uma das referências do elenco. Ele anotou 20,3 pontos por partida na última temporada, convertendo mais de 43% dos seus arremessos de longa distância.

Em transição

– O pivô Willy Hernangomez, para começar, confirmou o seu retorno ao basquete espanhol. O agente livre do New Orleans Pelicans, como esperado, fechou contrato de três temporadas com o Barcelona.

– KJ Martin foi um dos reforços do Los Angeles Clippers nesse início de offseason, depois de troca com o Houston Rockets. Mas não foi a única equipe interessada. O Golden State Warriors, por exemplo, também monitorava o ala.

– Enquanto isso, o ala Theo Pinson não está mais nos planos do Mavericks e está em busca de um novo time. Os texanos realizam uma reformulação no elenco e, com isso, não existe interesse na renovação de contrato.

– E, por fim, você lembra de Jerian Grant? Pois o ex-armador do Chicago Bulls vai levar os seus talentos para a Grécia. Ele foi anunciado como o novo reforço do Panathinaikos para a próxima temporada.



