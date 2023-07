Boletim de rumores da NBA (15/07/2023)

Bem-vindo à edição de 15 de julho do boletim de rumores da NBA, sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga!

Sem acordo, Hornets prioriza negociar PJ Washington

PJ Washington é o principal agente livre restrito disponível na liga. E, certamente, nenhum dos envolvidos está tão satisfeito com isso. A demora do mercado, como resultado, afastou o ala-pivô de um bom contrato. O Charlotte Hornets, enquanto isso, já cogita negociá-lo. Segundo Jake Fischer, da rede Yahoo! Sports, a equipe prefere fechar uma sign-and-trade do que vê-lo aceitar a oferta qualificatória.

“A franquia, nesse cenário, prefere trocar PJ agora do que potencialmente tê-lo por só mais um ano. A situação é semelhante, por exemplo, com Grant Williams no Celtics. Boston, pelo menos, recuperou escolhas de segunda rodada no negócio”, explicou o repórter. Pegar a oferta qualificatória significa que Washington fica no time na próxima temporada e volta a testar o mercado, sem restrições, em 2024.

Raulzinho recebe interesse de duas equipes europeias

Depois de oito temporadas, Raulzinho Neto pode estar de malas prontas para voltar ao velho continente. O armador brasileiro segue sem um acerto na NBA, enquanto dois clubes europeus teriam interesse em seus serviços. Com isso, espera-se que o seu destino seja cruzar o Atlântico. De acordo com o jornalista Luca D’Alessandro, ele está na pauta do Partizan Belgrado e do Olympiacos.

O atleta da seleção brasileira, a princípio, chegaria com status de grande reforço aos dois times. No Partizan, ele é a maior aposta dos sérvios para repor as saídas de Dante Exum e Yam Madar. Os gregos do Olympiacos, por sua vez, observam Raulzinho com o substituto ideal para a lacuna deixada por Kostas Sloukas.

Novo contrato de Jeff Green é maior do que noticiado

O Houston Rockets conseguiu tirar Jeff Green do atual campeão Denver Nuggets com uma inesperada oferta financeira. No entanto, a proposta foi ainda maior do que o noticiado. Segundo Michael Scotto, do site HoopsHype, o veterano assinou um contrato de duas temporadas e US$16 milhões com a franquia texana.

Mas esse alto tem alguns “caminhos tortuosos”. Em primeiro lugar, mais de US$3 milhões desse valor estão ligados a bônus de desempenho. Eles seriam atingíveis, mas não prováveis. Parte da quantia fixa, além disso, é parcialmente garantida. O segundo ano de vínculo, por fim, vai ser uma opção do Rockets.

Leia mais

Harden reforça exigência e quer troca para o Clippers

O Philadelphia 76ers ainda sonha em manter James Harden, mas não vai ser fácil convencê-lo. Afinal, o craque parece realmente determinado em seu desejo de ser trocado. Tem, mais do que isso, um destino preferencial bem resolvido em mente. De acordo com Sam Amick, do site The Athletic, o armador reforçou o pedido de troca ao Sixers para jogar no Los Angeles Clippers.

“Houve reuniões nos últimos dias, mas a posição de James não mudou. Ele ainda quer deixar o time. Ademais, segue chateado com a maneira como Daryl Morey lidou com a sua agência livre. E, por fim, está determinado a iniciar a temporada que vem em Los Angeles”, informou o jornalista. As negociações envolvendo o veterano, no entanto, ainda não são iminentes.

É esperado que o Sixers não atenda necessariamente o desejo do jogador e, com isso, busque várias ofertas no mercado. Segundo Adrian Wojnarowski, da ESPN, o valor exigido no momento por Morey para liberar Harden seria “exorbitante”.

Em transição

– Glenn Robinson III, para começar, quer retornar à NBA na próxima temporada. O ala de 29 anos retomou os treinos com uma equipe especializada e, nos últimos dias, apresentou-se para alguns times.

– O ala-pivô Darius Bazley, enquanto isso, é o novo reforço do Brooklyn Nets. O agente livre apalavrou um contrato de um ano com a equipe nova-iorquina. Mais detalhes sobre o acordo, por enquanto, ainda não são conhecidos.

– Por sua vez, Goran Dragic está à espera do Miami Heat para definir o seu futuro na NBA. O veterano armador reforçou que deseja voltar à equipe da Flórida e, por isso, vai aguardar o fim da “novela” Damian Lillard.

– E, por fim, você lembra de Ricky Ledo? Pois o ex-atleta do Dallas Mavericks está levando os seus talentos para o basquete chinês. Ele fechou contrato com o Anhui Wenyi para a próxima temporada.

