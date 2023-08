Boletim de rumores da NBA (15/08/2023)

Bem-vindo à edição de 15 de agosto do boletim de rumores da NBA, sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga!

Nets deve negociar extensão prévia com Spencer Dinwiddie

Spencer Dinwiddie tornou-se elegível a uma extensão de contrato prévia com o Brooklyn Nets nessa segunda-feira. E, como resultado, pode ganhar um aumento de salário robusto. Mais do que isso, o maior vínculo de sua carreira deve estar a caminho. Segundo Brian Lewis, do jornal New York Post, o titular está sujeito a receber uma proposta de até US$128 milhões por quatro anos.

O repórter apurou que, a princípio, existe o interesse mútuo nas negociações com antecedência. O armador já possui mais de 300 partidas disputadas pelo time em duas passagens e, por isso, recebe muito apoio interno. Além disso, ele é um dos jogadores mais bem vistos pela torcida. Dinwiddie disputou 26 jogos pelo Nets na última campanha, com médias de 16,5 pontos e 9,1 assistências.

Alec Burks segue como potencial alvo de trocas no Pistons

A permanência de Alec Burks no Detroit Pistons depois da última trade deadline foi uma surpresa para muita gente. Mas, no fim das contas, pode ser só o adiamento de uma situação inevitável. Os times interessados em sua aquisição, por exemplo, não vão desistir. De acordo com James Edwards, do site The Athletic, a equipe do Michigan vai seguir recebendo ofertas de troca pelo ala-armador.

A equipe exerceu uma cláusula de extensão automática no contrato do atleta antes do início da agência livre. Ele agrada a comissão técnica, mas a decisão está mais ligada a não permitir que saia do Pistons sem render algum tipo de compensação. O New York Knicks era indicado como um dos maiores interessados em Burks.

Heat renova com Jamal Cain e pode ofertar contrato efetivo

O ala Jamal Cain vai seguir mais uma temporada no Miami Heat. Essa renovação de contrato, no entanto, ainda não está tão definida assim. Ele vai assinar um vínculo two-way mais uma vez, mas isso pode mudar. Segundo Barry Jackson, do jornal Miami Herald, o compromisso pode evoluir para uma vaga efetiva no elenco antes do início da temporada.

“A franquia deixou a possibilidade de converter o contrato de Jamal em algo efetivo aberta. Tudo vai depender, para resumir, dos ativos negociados em uma provável troca por Damian Lillard. A questão, por enquanto, é quando Portland vai decidir abrir as negociações para resolver uma situação irreversível”, apontou o jornalista.

Knicks prioriza extensão com Quickley antes da temporada

O New York Knicks já resolveu a extensão de contrato prévia de Josh Hart. Então, chegou a hora de intensificar as negociações com o outro atleta que pode testar o mercado na próxima offseason. A equipe prioriza a permanência com Immanuel Quickley. De acordo com Peter Botte, do jornal New York Post, o plano é ter um novo acerto com o armador antes do início da temporada.

O vínculo de Hart, a partir de agora, deve ser um padrão para as conversas com o armador. O ala-armador, a princípio, fechou um contrato de US$81 milhões por quatro temporadas. Além disso, existe uma opção de extensão para o atleta no último ano. Se esse novo vínculo não for fechado, ele vai ser um agente livre restrito em julho de 2024.

Quickley acaba de finalizar a melhor temporada da carreira e, assim, foi um dos finalistas para o prêmio de melhor reserva da liga. Ele disputou 81 partidas da campanha passada e, como resultado, anotou 14,9 pontos, 4,2 rebotes e 3,4 assistências.

Em transição

– Glenn Robinson III, para começar, leva em frente os seus planos de revitalizar a carreira na NBA. O ala está confirmado em mais um grupo de veteranos que vai treinar para o Golden State Warriors em breve.

– O ala-pivô Nikola Jovic torce para seguir no elenco do Heat, mas está preparado para uma mudança de ares. O sérvio confidenciou que não vai ser surpreendido ou intimidado se for envolvido na troca pelo astro Damian Lillard.

– Enquanto isso, as informações sobre o novo contrato de Neemias Queta com o Sacramento Kings finalmente são conhecidos. O pivô assinou um contrato de dois anos com US$4,2 milhões em salários parcialmente garantidos.

– E, por fim, você lembra de PJ Dozier? Pois o ex-armador do Denver Nuggets vai levar os seus talentos para o basquete da Sérvia. Ele chegou a um acordo com o Partizan Belgrado até o fim da próxima temporada.

