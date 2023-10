Boletim de rumores da NBA (15/10/2023)

Bem-vindo à edição de 15 de outubro do boletim de rumores da NBA, sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga!

Após especulações, OG Anunoby quer seguir no Raptors

O Toronto Raptors vive uma situação complicada com OG Anunoby. A equipe não quer a saída do ala e, por isso, não o envolveu em possíveis negociações recentes. Mas não vai conseguir assinar uma extensão prévia com o jogador, pois seria bem desvantajoso financeiramente para o atleta. Ou seja, vai enfrentar concorrência aberta para mantê-lo no ano que vem.

Qual é a sorte dos canadenses, então, em uma situação tão difícil? Diferente do que a maioria pode imaginar, Anunoby não tem nenhum interesse em sair. “Vou deixar tudo nas mãos dos meus representantes, pois são as pessoas mais indicadas para isso. Mas eu posso garantir que adoro Toronto. Então, o meu desejo é ficar aqui”, avisou o eleito para o segundo time de defesa da liga nesse ano.

Demora para extensão com o Knicks não preocupa Quickley

O New York Knicks tem até o início da temporada para fechar uma extensão prévia com Immanuel Quickley. As duas partes têm interesse no acordo, mas, caso não saia, não vai ser um desastre. O armador, por enquanto, não trata ser agente livre restrito na próxima offseason como um desastre. Ele revelou que a demora para o acerto – ou até não acontecer – não o preocupa.

“Eu sou uma pessoa de sorte, pois não estou nem um pouco preocupado com isso. Passam dias sem lembrar disso. São vocês, aliás, quem me recordam. O meu foco hoje está só em treinar e melhorar a cada dia. Enquanto isso, a extensão está nas mãos de Deus”, afirmou o candidato a melhor reserva da temporada passada.

Treinador do Pacers encerra rumores sobre Myles Turner

Poucos atletas foram um alvo mais constante de rumores nos últimos anos do que Myles Turner. Foram tempos de incerteza, mas, agora, acabou. Ele assinou uma extensão com o Indiana Pacers recentemente e, assim, não se fala mais em trocá-lo. Quem garante isso é o técnico Rick Carlisle, em entrevista ao site oficial da liga.

“Para nós, antes de tudo, essa questão acabou assim que assinamos essa recente extensão. Myles está conosco, pois tem mais dois anos de vínculo. Temos muito cuidado agora para não deixar que o seu nome volte às especulações, como em anos anteriores. Afinal, ele é o nosso pivô de agora em diante”, cravou Carlisle.

Leia mais sobre o Chicago Bulls

Bulls “força mão” e afasta interessados em Zach LaVine

Zach LaVine é um dos astros mais presentes em especulações ao redor da liga. A sua saída do Chicago Bulls, no entanto, está descartada no momento. Ele até está disponível, mas a franquia não vai simplesmente o “dar de presente” para um dos seus concorrentes. Segundo Jamal Collier, da ESPN, a altíssima pedida da direção de Illinois afastaram os interessados até agora.

“Várias equipes consultaram os executivos de Chicago sobre a disponibilidade de Zach. Mas nada aconteceu. Nenhum time quis atender ao preço enorme cobrado em uma troca”, contou o repórter. Além disso, sabe-se que o astro também não pediu ou pretende pedir para ser negociado em Illinois. Sabe-se que o New York Knicks foi um dos interessados.

LaVine ainda tem três anos de contrato e, como resultado, quase US$130 milhões em salários a receber. O jogador de 28 anos disputou 77 partidas na temporada passada, com médias de 24,8 pontos, 4,5 rebotes e 4,2 assistências.

Em transição

– O armador Nate Darling, para começar, é o novo reforço do Los Angeles Clippers para o período de preparação. O atleta assinou um contrato não garantido e, com isso, assume vaga que era de Broderick Thomas.

– Josh Christopher, enquanto isso, já tem uma nova equipe na NBA depois de ter sido dispensado pelo Memphis Grizzlies. O jovem, parte da rotação da temporada passada do Houston Rockets, assinou um vínculo two-way com o Utah Jazz.

– Por sua vez, Jeremy Lamb está a caminho da G League para seguir na tentativa de voltar à NBA. O veterano foi dispensado pelo Sacramento Kings e, assim, vai para a equipe afiliada dos californianos na liga de desenvolvimento.

– E, por fim, você lembra de Cameron Reynolds? Pois o ex-ala-pivô do Minnesota Timberwolves vai levar os seus talentos para a Grécia. Ele vai disputar a próxima temporada pelo Promitheas Patras.

