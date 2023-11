Boletim de rumores da NBA (15/11/2023)

Bem-vindo à edição de 15 de novembro do boletim de rumores da NBA, a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga!

Sixers tem interesse em renovar contrato de Tobias Harris

Depois de anos de críticas, o contrato de Tobias Harris com o Philadelphia 76ers está em vias de terminar. Mas, para quem acha que isso significa uma despedida inevitável, repense as suas expectativas. Hoje, o cenário mais provável é que o ala feche um novo acordo e siga na Pensilvânia. Segundo Keith Pompey, do jornal Philadelphia Inquirer, o time está interessado na renovação com o veterano.

“A direção da franquia sabe o valor de Tobias e, por isso, sempre pediu alto retorno para trocá-lo. A equipe está totalmente aberta a mantê-lo, mas, provavelmente, não estamos falando do mesmo valor do contrato atual. Vai ser um bom valor, mas nada perto de um vínculo máximo de novo porque também precisam pagar Tyrese Maxey. O interesse, no entanto, existe”, garantiu o experiente setorista do Sixers.

Com rumores de troca, Lakers deve disponibilizar calouro

O início de temporada abaixo das expectativas, como resultado, fez os rumores de troca voltarem no Los Angeles Lakers. A busca por um terceiro astro, em particular, é um assunto que ganhou força mais uma vez. Mas, afinal, quem vai ser negociado pelo time angelino para que os reforços cheguem? De acordo com Eric Pincus, do portal Bleacher Report, um nome quase certo nessas negociações é o novato Jalen Hood-Schifino.

O armador selecionado na primeira rodada do último draft, aliás, ainda nem estreou na temporada. Ele não está disponível desde o fim dos amistosos de preparação por causa de uma lesão no joelho direito. Vale lembrar que, por enquanto, Hood-Schifino e outros atletas ainda não são elegíveis para trocas por terem assinado contratos recentemente.

Dono de time, John Wall não descarta jogar na Austrália

John Wall ainda treina para um retorno à NBA, mas já pensa em um futuro no basquete. Por isso, ele tornou-se dono de uma equipe profissional. O armador viajou à Austrália na última semana para conhecer a estrutura do South East Melbourne Phoenix, que agora é acionista. Ele fez alguns treinos leve com o elenco e, embora não seja o plano atual, não descarta jogar no time.

“Você nunca sabe o que o futuro reserva, então não quero fazer promessas. Mas foi bem legal quando cheguei e já me convidaram para treinar. Já tinham até uma camisa com o meu nome e número. Fiquei bem animado e vou levar esse uniforme para a minha casa, como recordação. Vou guardar com carinho ao lado dos meus troféus”, contou Wall.

Wizards não teria planos de longo prazo para Jordan Poole

A aquisição de Jordan Poole pelo Washington Wizards, a princípio, motivou vários comentários entusiasmados. A expectativa é alta entre torcedores e analistas – e não conseguiu ser correspondida até agora. Mas, provavelmente, o armador pode não ter tanto tempo para conquistar a torcida da equipe. Segundo Marc Stein, da plataforma Substack, ele não estaria nos planos de longo prazo do time.

“A minha impressão, depois de conversas com várias pessoas nos bastidores da liga, é que Jordan é um projeto. Eu aposto cada vez mais que planejam recuperar o seu valor de mercado e, em seguida, envolvê-lo em uma nova troca. Ainda mais porque ele está só no primeiro ano de um contrato de US$123 milhões”, apontou o jornalista, antevendo mais uma negociação.

Poole acumula médias de 16,2 pontos e 3,7 assistências em suas dez primeiras partidas pelo Wizards. Os números parecem bons, mas o seu aproveitamento de arremessos está abaixo do esperado. Ele só acertou mais de 46% das suas tentativas de quadra em duas partidas, enquanto converte 30,3% das bolas de três pontos na campanha.

Em transição

– O armador Shaquille Harrison, para começar, não vai mais para o basquete italiano. A negociação com o Armani Milano não deu certo e, com isso, o ex-atleta do Memphis Grizzlies confirmou que vai jogar na G League.

– DeMarcus Cousins, enquanto isso, pode estar de malas prontas para jogar na China. De acordo com Orazio Cauchi, do site Basket News, o pivô ouve propostas de múltiplos times do país. Um acerto, assim, pode ser anunciado em breve.

– Por sua vez, Skylar Mays já está garantido no elenco do Portland Trail Blazers. Ele ganhou espaço na rotação após a lesão de Scoot Henderson e, como resultado, teve o seu contrato two-way convertido em um vínculo regular.

– E, por fim, você lembra de Christian Eyenga? Pois o ex-ala do Cleveland Cavaliers tem um acordo para disputar a próxima temporada no basquete francês. Ele é o novo reforço anunciado pelo Lille Metropole BC.

