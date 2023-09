Boletim de rumores da NBA (16/09/2023)

Bem-vindo à edição de 16 de setembro do boletim de rumores da NBA, sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga!

Wizards espera propostas de interessados em Gallinari

Como Danilo Gallinari encaixa-se nos planos de um rejuvenescido Washington Wizards? A resposta, a princípio, parece simples: ele não se encaixa. Segundo Michael Scotto, do site HoopsHype, a franquia aguarda ofertas de troca pelo ala italiano. O jogador está disponível para interessados, mas deve iniciar a campanha no time da capital dos EUA.

O atleta de 35 anos não atuou na última temporada por causa de uma grave lesão no joelho esquerdo. A intenção de Gallinari e o Wizards, então, é recuperar valor. “Danilo, por enquanto, está confortável em começar o ano em Washington. As pessoas próximas do jogador confirmam que ele está motivado para voltar de contusão e provar que ainda pode ser útil”, contou Scotto.

Quatro franquias mostram interesse em Lamar Stevens

O ala Lamar Stevens ainda está sem uma equipe para a próxima temporada. Mas isso deve mudar muito em breve. Não faltam interessados, afinal, monitorando a situação antes do início do período de preparação. De acordo com Michael Scotto, do portal The Athletic, o ex-jogador do Cleveland Cavaliers está na mira de quatro franquias.

O Minnesota Timberwolves, Miami Heat, Houston Rockets e Boston Celtics são os interessados no atleta, segundo o repórter. Esse último time, aliás, até recebeu o ala para um treino particular nas últimas semanas. Stevens disputou 65 partidas pelo Cavs na última temporada, registrando médias de 5,3 pontos e 3,3 rebotes.

Taj Gibson renova com o Wizards por mais uma temporada

E tem mais Wizards hoje, pois o atleta mais experiente do elenco está confirmado no time por mais um ano. Segundo Adrian Wojnarowski, da ESPN, o ala-pivô Taj Gibson renovou o seu contrato com a equipe para a próxima temporada. Ele vai receber US$3,2 milhões em salários pelos seus serviços no período.

Gibson, de 38 anos, segue dentro do jovem elenco por sua presença e exemplo no vestiário. “Taj mereceu a sua reputação não só como um grande profissional, mas também um companheiro de time leal. Estamos ansiosos para adicioná-lo à nossa atmosfera competitiva no próximo mês”, exaltou o gerente-geral Will Dawkins.

Brandon Ingram não assinará extensão prévia no Pelicans

O New Orleans Pelicans já pode assinar uma extensão prévia com o astro Brandon Ingram. No entanto, todos estão cientes de que não vai acontecer. De acordo com Christian Clark, do jornal New Orleans Times-Picayune, o ala planeja esperar até a próxima offseason para negociar um novo contrato. A franquia foi informada disso e, a princípio, não vê motivo para preocupação.

“Não há ansiedade dentro da equipe pela decisão de Brandon, pois existe uma boa razão por trás disso. Os dois lados compreendem que, para o atleta, aguardar o fim da próxima temporada traz grandes incentivos financeiros. Afinal, se for para um dos times ideais, ele vira elegível a um vínculo supermáximo em 2024”, explicou o repórter.

Ingram não vive um bom momento para negociar um contrato, depois da péssima participação na Copa do Mundo. Mas, na NBA, tudo vai bem. Ele obteve médias de 24,7 pontos, 5,5 rebotes e 5,8 assistências pelo Pelicans na última campanha.

Em transição

– O armador Ryan Arcidiacono, para começar, está de volta ao New York Knicks. O atleta, que havia sido trocado pelo time na última temporada, assinou contrato para participar da pré-temporada da franquia.

– Dewayne Dedmon, enquanto isso, pode fazer parte do Golden State Warriors antes da pré-temporada. A equipe procura um pivô experiente para fechar o seu elenco, mas trabalha com outros nomes além de Dwight Howard.

– Por sua vez, o ala-armador Trent Forrest vai seguir no Atlanta Hawks por mais uma temporada. Ele assinou um vínculo two-way e, assim, está garantido para o período de treinamentos e preparação do time.

– E, por fim, você lembra do sérvio Nemanja Bjelica? Pois o campeão da NBA com o Warriors está de volta ao seu país natal. O ala-pivô de 35 anos foi anunciado como o novo reforço do Estrela Vermelha.

