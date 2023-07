Boletim de rumores da NBA (17/07/2023)

Bem-vindo à edição de 17 de julho do boletim de rumores da NBA, sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga!

Publicidade

Mavericks monitora alas e tem interesse em Kelly Oubre

A reformulação do elenco em torno de Luka Doncic e Kyrie Irving ainda está em pauta no Dallas Mavericks. Por isso, mesmo com o mercado esvaziado, os texanos seguem ativos em busca de reforços. Os alas ainda à disposição na agência livre, por enquanto, são a bola da vez. Segundo Michael Scotto, do site HoopsHype, dois nomes são analisados internamente: Kelly Oubre e Derrick Jones Jr.

O repórter apurou que, a princípio, o time fez sondagens e abriu negociações bem preliminares com ambos. Jones foi reserva do Chicago Bulls nas duas temporadas passadas, enquanto destacava-se pela defesa e esforço em minutos limitados. No entanto, Oubre é um jogador bem diferente. Afinal, ele teve média superior a 20 pontos por jogo atuando pelo Charlotte Hornets na última campanha.

Publicidade

Fora dos planos, McGee pode ser dispensado pelo Mavs

E, por enquanto, vamos continuar no Mavericks. A passagem do pivô JaVale McGee, afinal, está muito próximo do fim. Não é segredo para ninguém que a equipe tenta incluir o veterano em uma troca, mas pode ser até mais agressivo. De acordo com o analista Brian Dameris, os texanos podem simplesmente dispensá-lo.

Publicidade

“O Mavericks não conta com JaVale para o seu futuro, antes de tudo. Eu te garanto que ele não vai estar no elenco no início da próxima temporada. Pode ser trocado, mas, se não acontecer, simplesmente vão dispensá-lo. Rescisão e uso da cláusula de alongamento para ‘suavizar’ o impacto na folha salarial”, explicou Dameris.

Sem Dennis Smith, Hornets quer trazer armador veterano

O Hornets conseguiu um “achado” na temporada passada ao dar uma chance para Dennis Smith Jr. Ele provou-se um sólido reserva e, como resultado, assinou um vínculo com o Brooklyn Nets. Então, para a equipe, sobrou a missão de encontrar um substituto no mercado. Segundo Michael Scotto, do HoopsHype, o time está em busca de um armador veterano para suprir a lacuna.

Publicidade

A preferência é por um atleta que possa ser o reserva, mas também atuar ao lado de Lamelo Ball pontualmente. E o Hornets já possui uma alternativa em mente: Delon Wright. O Washington Wizards está em uma reconstrução de elenco e, por isso, todos os veteranos do elenco tendem a estar disponíveis para trocas.

Leia mais

Publicidade

Knicks adota postura “protetiva” com Mitchell Robinson

O New York Knicks foi alvo de muitos rumores no início da agência livre, mas não fez mudanças radicais. A novidade foi a contratação de Donte DiVincenzo. Uma das mudanças especuladas foi a aquisição de um pivô mais provado e experiente para ser o titular. No entanto, isso não passa de boato. De acordo com Fred Katz, do site The Athletic, o time adota uma postura protetiva com Mitchell Robinson.

Afinal, o que isso quer dizer? O jovem jogador, para começar, está totalmente nos planos da equipe. Trocá-lo só vai ser considerado, nesse sentido, por uma grande oportunidade de mercado. “Eles mantém Mitchell de fora, a princípio, de todas as conversas de troca. Não é que seja um atleta intocável, mas a sua permanência é uma prioridade até segunda ordem”, resumiu o jornalista.

Publicidade

Robinson só não foi titular em um dos 59 jogos que disputou na última temporada do Knicks. Ele ficou em quadra quase 27 minutos por partida e, como resultado, anotou 7,4 pontos, 9,4 rebotes e 1,8 toco. Acertou, além disso, mais de 67% dos seus arremessos de quadra.

Em transição

– O ala James Ennis III, para começar, largou a ideia de jogar na NBA para focar em uma carreira europeia. Nas últimas semanas, o atleta teria sido oferecido para vários times que vão disputar a Euroliga.

Publicidade

– Christian Wood, enquanto isso, segue como um dos melhores agentes livres ainda disponíveis no mercado. Mas isso pode durar pouco tempo. O Cleveland Cavaliers seria mais um interessado em contratar o jogador.

– Por sua vez, o armador Edmond Sumner não é mais atleta do Brooklyn Nets. A equipe aproveitou o contrato não garantido do reserva e, assim, dispensou-o sem custos. É esperado que ele atraia interesse.

– E, por fim, você lembra de Georgios Papagiannis? Pois o ex-pivô do Sacramento Kings vai levar os seus talentos para o basquete turco. Ele já assinou um vínculo de duas temporadas com o Fenerbahçe.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA

Instagram

Twitter

Facebook

Grupo no Whatsapp