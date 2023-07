Boletim de rumores da NBA (19/07/2023)

Bem-vindo à edição de 19 de julho do boletim de rumores da NBA, sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga!

Cavaliers monitora melhores agentes livres no mercado

Poucas opções ainda disponíveis atraem atenção na agência livre da NBA, mas o Cleveland Cavaliers está ativo. A franquia não vê o seu elenco fechado e, com isso, segue atrás de reforços. Segundo Chris Fedor, do jornal Cleveland Plain-Dealer, os melhores jogadores ainda sem time estão em pauta entre a direção de Ohio. Isso inclui o ala Kelly Oubre e o ala-pivô PJ Washington, por exemplo.

O repórter apurou que Oubre, em particular, tem uma boa aceitação nos bastidores da equipe. O ala já esteve, aliás, perto de ser um alvo da organização no mercado. “Fontes confirmam que Kelly, aliás, era a segunda opção do Cavs se a negociação com Max Strus não evoluísse”, informou o jornalista. O agente livre do Charlotte Hornets anotou 20,3 pontos e 5,2 rebotes na última temporada.

Omer Yurtseven fecha contrato de dois anos com o Jazz

O Utah Jazz não conseguiu tirar Paul Reed do Philadelphia 76ers, mas já acertou a contratação de um novo pivô. De acordo com Michael Scotto, do site HoopsHype, o turco Omer Yurtseven vai ser mais um reforço da franquia. Os dois lados fecharam, a princípio, um contrato de duas temporadas e quase US$6 milhões em salários. O segundo ano de vínculo não é garantido.

O jogador de 25 anos disputou as últimas temporadas pelo Miami Heat, mas estava fora dos planos do time. Os atuais campeões do Leste, por isso, resolveram sequer exercer a sua oferta qualificatória. Yurtseven teve bons momentos na equipe como reserva de Bam Adebayo, mas lesões limitaram a sua participação em 2023.

Kings contrata Nerlens Noel para a próxima temporada

O pivô Nerlens Noel está fechado para ser reforço do Sacramento Kings. Segundo Adrian Wojnarowski, da ESPN, as partes chegaram a um acordo para a próxima temporada. O especialista defensivo, como resultado, vai receber mais de US$3 milhões totalmente garantidos em salários no período.

O Kings procurava um protetor de aro para recompor a rotação depois da saída de Richaun Holmes. Ou seja, o veterano tende a jogar bem pouco como uma opção complementar de garrafão. Noel já acumula 467 jogos de experiência na liga, com médias de 7,1 pontos, 6,1 rebotes e 1,5 toco por partida.

Mavericks não descarta negociação com Christian Wood

Christian Wood, certamente, não vai ficar no Dallas Mavericks para a temporada que vem. Mas isso não significa que esteja totalmente fora dos planos da equipe. Ele não vai entrar em quadra, mas ainda pode render algum valor de retorno para os texanos. De acordo com Marc Stein, da plataforma Substack, a franquia não descarta utilizar o ala-pivô em uma sign-and-trade.

A negociação, em primeiro lugar, teria um impacto positivo em potencial para as duas partes. O time, para começar, não perde o jogador sem receber nada em troca. A avaliação interna, afinal, é que o elenco não está fechado e precisa de reforços. Enquanto isso, o jogador ganha uma chance para assinar um contrato acima do salário mínimo da liga.

A saída via troca seria, de certa forma, uma forma de aliviar o fracasso da passagem de Wood pelo Mavericks. Heat, Cavaliers e Los Angeles Lakers são apontados como interessados no atleta.

Em transição

– O ala-armador Jerome Robinson, para começar, vai participar da pré-temporada do Golden State Warriors. Ele esteve no elenco da equipe afiliada dos californianos na G League durante a campanha passada.

– Enquanto isso, Bruno Fernando está garantido no elenco do Atlanta Hawks para a próxima temporada. A franquia decidiu não dispensar o pivô na última semana e, com isso, assegurou o seu contrato até junho de 2024.

– Lamar Stevens, por sua vez, não teve a mesma sorte e está livre no mercado. O San Antonio Spurs rescindiu o vínculo com o ala antes que quase US$2 milhões em salários a que teria direito se tornassem garantidos.

– E, por fim, você lembra de Paul Zipser? Pois o ex-ala-pivô do Chicago Bulls está de time novo no basquete alemão. Ele deixou o Bayern de Munique para assinar com o USC Heidelberg pelos próximos dois anos.



