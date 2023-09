Boletim de rumores da NBA (20/09/2023)

Bem-vindo à edição de 20 de setembro do boletim de rumores da NBA, sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga!

Christian Wood “esperava” Heat antes de chegar ao Lakers

Os torcedores do Los Angeles Lakers celebraram a chegada de Christian Wood como reforço para a próxima temporada. Mas, na verdade, a franquia californiana não era o primeiro plano do ala-pivô. Segundo Jovan Buha, do site The Athletic, o atleta queria atuar pelo Miami Heat. As dúvidas em torno do elenco da Flórida, no entanto, levaram-no a um acordo com os angelinos.

O repórter apurou que o jogador e os seus representantes, a princípio, esperavam uma definição em Miami. A expectativa era que a troca de Damian Lillard abriria caminho para que o reforço chegasse com um papel importante na rotação. Mas a demora gerou impaciência. E, com isso, o Lakers virou a prioridade. Wood anotou 16,6 pontos e 7,3 rebotes em 67 partidas na última temporada.

Mavericks fecha renovação de contrato com Markieff Morris

Markieff Morris, por fim, está de contrato novo com o Dallas Mavericks. A franquia confirmou que as duas partes acertaram a renovação de vínculo por mais um ano. De acordo com Michael Scotto, do site HoopsHype, o ala-pivô vai ganhar o salário mínimo em um compromisso parcialmente garantido. Ou seja, ainda não tem uma vaga totalmente assegurada no elenco texano.

O atleta de 34 anos chegou à equipe em fevereiro, como parte da troca de Kyrie Irving. Ele só disputou oito partidas, mas, mesmo assim, o time decidiu por sua manutenção e dispensou o pivô JaVale McGee. Scotto indica que só US$200 mil dos US$3,2 milhões em salários previstos no contrato são garantidos hoje.

Buscando armadores, Timberwolves monitora Cameron Payne

O Minnesota Timberwolves está em busca de mais um armador para fechar a sua rotação da próxima temporada. E, por enquanto, a equipe mira o possível melhor agente livre ainda disponível no mercado. Segundo Darren Wolfson, da rede Skor North, os executivos de Minneapolis monitoram a situação de Cameron Payne.

O veterano está sem time desde a semana passada, quando foi adquirido em uma troca e dispensado pelo San Antonio Spurs. Mas essa situação não deverá seguir: especula-se sobre o interesse de diversas franquias em sua contratação. Além de Payne, o Twolves também sondou o ex-Memphis Grizzlies Kennedy Chandler.

Heat briga para manter Caleb Martin em troca por Lillard

Caleb Martin, certamente, foi um dos destaques da campanha do Miami Heat nos playoffs. Ele fez excelentes atuações em quadra e, além disso, possui um contrato “amigável”. Recebe só US$7 milhões, em média, por temporada. Como resultado, chamou a atenção do resto da liga. De acordo com Barry Jackson, do jornal Miami Herald, a equipe luta para não incluir o ala na troca por Damian Lillard.

“Abrir mão de Caleb seria uma decisão difícil para Miami, mas, no fim das contas, pode revelar-se necessária. No entanto, realmente não querem que aconteça. A franquia prefere manter o jogador”, explicou o repórter. A alta cúpula de Miami, hoje, estaria muito mais aberta a negociar jogadores como Kyle Lowry e Nikola Jovic.

Martin disputou 23 partidas nos playoffs pelo Heat, com médias de 12,7 pontos e 5,4 rebotes. Além disso, ele acertou quase 53% dos arremessos de quadra e 43% das tentativas de longa distância.

Em transição

– O ala Vit Krejci, para começar, vai participar da pré-temporada do Timberwolves. Ele assinou um contrato não garantido com a equipe de Minneapolis e, assim, está confirmado nos período de treinos do time.

– A passagem de Landry Shamet pelo Washington Wizards, enquanto isso, pode ser bem curta. Segundo Michael Scotto, do site HoopsHype, o time está aberto a propostas de troca pelo ala-armador nas próximas semanas.

– Por sua vez, o ala Zhaire Smith está de volta à NBA. Ao menos, para o período de pré-temporada. A 16ª escolha do draft de 2018 disputará uma vaga no elenco do Cleveland Cavaliers durante os treinos de preparação.

– E, por fim, você lembra de Deandre Liggins? Pois o ex-atleta do Oklahoma City Thunder encontrou uma casa na Arábia Saudita. Ele vai renovar o seu vínculo por mais uma temporada com o Al-Ahly.

