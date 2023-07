Boletim de rumores da NBA (21/07/2023)

Bem-vindo à edição de 21 de julho do boletim de rumores da NBA, sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga!

Grant Williams: “A agência livre restrita é horrível”

A agência livre restrita, certamente, é uma experiência diferente para os jogadores. Afinal, o conceito de “livre” é bem questionável. O atleta pode negociar com outros times, mas quem detém os seus direitos sempre pode igualar as propostas. Grant Williams passou por isso nas últimas semanas e não gostou. O reforço do Dallas Mavericks sentiu-se incomodado pela falta de controle sobre o seu futuro.

“Foi um período bastante difícil, pois a agência livre restrita é horrível. Quando se é agente livre irrestrito, você possui uma boa compreensão de onde quer jogar. Mas, enquanto restrito, o jogo é esperar. Nós recebemos ofertas, mas tudo está tão fora das nossas mãos. Ainda é um processo interessante e um pouco divertido, mas, ao mesmo tempo, um teste para os nervos”, descreveu Williams.

Raptors considera contratação para mais um armador

A armação do Toronto Raptors sofreu uma baixa esperada no início da agência livre por causa da saída de Fred VanVleet. Os canadenses repuseram com a chegada de Dennis Schroder, mas isso não é o bastante. Mais atletas da posição, então, ainda podem chegar. Segundo Michael Scotto, do portal HoopsHype, a franquia estuda o mercado na tentativa de trazer mais um reforço para a rotação.

A opção mais especulada nos bastidores, por enquanto, é Ayo Dosunmu. Ele é um agente livre restrito, mas estaria fora dos planos do Chicago Bulls depois das mais recentes contratações da equipe. No entanto, outro nome analisado internamente seria Jaylen Nowell – reserva do Minnesota Timberwolves na temporada passada.

Franquias monitoram situação de Jamal Cain em Miami

Jamal Cain, certamente, não é um dos nomes mais comentados do mercado. Mas, nos bastidores, virou um jogador de interesse de muitas franquias. É possível que comece uma concorrência por sua contratação. De acordo com Barry Jackson, do jornal Miami Herald, vários rivais monitoram a situação do ala do Miami Heat.

Ele é agente livre restrito em um contrato two-way com o time, a princípio. A oferta qualificatória não pode ser rescindida, mas a sua preferência é assinar um contrato regular. “Muita gente está de olho em Jamal, mas ninguém fez uma proposta ainda. Em algum momento, alguém vai colocar pressão no Heat”, apontou o jornalista.

Clippers já conversa sobre extensão com Kawhi Leonard

Kawhi Leonard já está elegível para uma extensão prévia de contrato com o Los Angeles Clippers. Múltiplos analistas especularam que os californianos não teriam interesse na negociação com antecedência, mas a realidade é bem diferente. Na verdade, as conversas estão em andamento. Segundo Law Murray, do site The Athletic, as duas partes já possuem tratativas para um novo vínculo.

“O mercado de trocas em potencial está relativamente lento, então a bola da vez na franquia é a extensão de Kawhi. Os diálogos têm sido descritos como saudáveis, por enquanto. Mas nada é tratado com muita pressa nesse momento. Não é uma negociação fácil e, por isso, não se descarta que ele chegue a testar o mercado”, contou o setorista do Clippers.

Leonard, assim como Paul George, pode assinar uma extensão de quatro anos e US$220 milhões nessa offseason. O experiente ala disputou 52 jogos na última temporada, com médias de 23,8 pontos, 6,5 rebotes e 3,9 assistências.

Em transição

– O ala-pivô Jabari Walker, para começar, vai seguir no elenco do Portland Trail Blazers. A franquia decidiu não dispensá-lo na última quarta-feira e, com isso, o seu contrato está garantido para a próxima temporada.

– Enquanto isso, o veterano Rudy Gay não faz mais parte do elenco do Oklahoma City Thunder. A equipe anunciou a dispensa do atleta, adquirido em uma recente troca e que possuía salário garantido de US$6,5 milhões até junho de 2024.

– Jericho Sims, por sua vez, tem uma vaga segura no elenco do New York Knicks da próxima temporada. Assim como Jabari Walker, o pivô não foi dispensado pelo time nova-iorquino e agora possui um contrato totalmente garantido.

– E, por fim, você lembra de Carsen Edwards? Pois o ex-armador do Boston Celtics está levando os seus talentos para a Alemanha. O atleta está a detalhes de ser anunciado como reforço do Bayern de Munique.

