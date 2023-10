Boletim de rumores da NBA (21/10/2023)

Bem-vindo à edição de 21 de outubro do boletim de rumores da NBA, sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga!

Por Jrue Holiday, Knicks cogitou trocar Mitchell Robinson

Mitchell Robinson é o pivô do futuro do New York Knicks. Esta impressão só ficou mais clara após a série de playoffs dominante que protagonizou contra o Cleveland Cavaliers. Mas uma oportunidade de mercado inesperada pode mudar rotas rápido na NBA. Segundo Ian Begley, da rede Sports NY, a equipe cogitou oferecer o pivô ao Portland Trail Blazers em troca de Jrue Holiday.

“Posso dizer que o nome de Mitchell esteve presente nas negociações para adquirir Jrue. Nenhuma conversa avançou de forma real, mas não chega a ser uma surpresa. Todos os times da liga que conversem com os nova-iorquinos querem o pivô, para resumir. Afinal, ele é um jogador jovem e produtivo com um contrato razoável”, contou o veterano setorista do Knicks.

Sixers já teria propostas com escolha de draft por Mann

Um dos nomes mais comentados da NBA nas últimas semanas é Terance Mann. O ala-armador, por enquanto, é o ponto de impasse que separa James Harden do Los Angeles Clippers. Mas como explicar a insistência do Philadelphia 76ers no jogador? A questão pode estar no que ele pode render. De acordo com Sam Amick, do site The Athletic, o time teria “retrocas” engatilhadas com o atleta.

“Philadelphia quer buscar um jogador provado, de alto nível, para manter-se como um candidato ao título após a saída de Harden. Então, Terance pode ser a rota até isso. Sabe-se que a franquia já possui ofertas, aliás, para receber uma escolha de primeira rodada de draft pelo jogador”, revelou o jornalista.

Winslow assina com o Raptors, mas deve jogar na G League

Às vésperas do início da temporada, Justise Winslow conseguiu uma nova casa na NBA. Mas não é um retorno consolidado à liga. Segundo Michael Grange, da rede TSN, o ala assinou um contrato com o Toronto Raptors. No entanto, ele deve ser dispensado nos próximos dias e jogar pelo time afiliado dos canadenses na G League.

O jogador de 27 anos não participou da última partida de pré-temporada do time, nessa sexta-feira. Era um movimento esperado, pois já está pronto para integrar-se ao elenco do Toronto 905. Winslow já disputou 344 jogos na NBA, com médias de 8,2 pontos, 5,1 rebotes e 2,6 assistências por noite.

Patrick Williams pede valores altos para extensão no Bulls

O Chicago Bulls tem poucos dias para acertar uma extensão prévia com Patrick Williams. No entanto, ao que tudo indica, esse acordo não vai sair. A franquia gostaria de adiantar-se ao mercado, mas o desejo do atleta é o que não ajuda. Segundo Zach Lowe, da ESPN, a alta pedida dos representantes do ala para negociar está totalmente fora de realidade.

“Eu ouvi que Patrick quer números grandes, mas bem grandes mesmo. Algo que começa com dois e não está na casa dos 20. Entendo que as equipes pagam por projeção futura, não produção atual em contratos com jovens. Mas é preciso ter alguma coisa como base. Patrick faz algumas coisas, mas, se esse for o número, simplesmente deixe que vá para a agência livre restrita”, revelou o analista.

Williams chegou ao Bulls como a quarta escolha do draft de 2020, mas ainda não “decolou” na carreira. O ala de 22 anos anotou 10,2 pontos e 4,0 rebotes enquanto disputou os 82 jogos da campanha passada.

Em transição

– O armador Carlik Jones, para começar, não faz mais parte do elenco do Bulls. O destaque do Sudão do Sul na Copa do Mundo FIBA foi um dos atletas dispensados pela franquia antes do início da temporada.

– Jason Preston, enquanto isso, ficou bem pouco tempo sem uma equipe na NBA. Depois de ser liberado pelo Clippers, o armador de 24 anos fechou contrato com o Memphis Grizzlies nos últimos dias.

– Quem está em busca de recolocação na liga de novo é o jovem Darius Bazley. O jovem ala-pivô não conseguiu “encantar” o Brooklyn Nets durante os jogos de pré-temporada e, com isso, terminou dispensado.

– O ala Glenn Robinson III, ainda que possivelmente só por alguns dias, está de volta à NBA. O vencedor do Concurso de Enterradas, afinal, está fechado com o Milwaukee Bucks até o fim da pré-temporada.

– E, por fim, Khem Birch não é mais jogador do San Antonio Spurs. O time texano anunciou a dispensa do experiente pivô na última quinta-feira e, com isso, chegou ao limite de 15 jogadores no elenco.

