Boletim de rumores da NBA (22/08/2023)

Bem-vindo à edição de 22 de agosto do boletim de rumores da NBA

Jornalista prevê sequência de rumores com Bogdanovic

Bojan Bogdanovic, certamente, foi um dos jogadores que mais geraram rumores na NBA nos últimos meses. E, pelo jeito, isso não deve mudar tão cedo. Afinal, os rivais continuam a monitorar a situação do experiente ala junto ao Detroit Pistons. Segundo James Edwards, do site The Athletic, as especulações em torno de uma possível troca do sérvio vão seguir na próxima temporada.

“Bojan tem 34 anos, mas ainda não mostrou sinais de declínio. Ele segue, portanto, como um bom ativo para o time. É produtivo dentro de quadra e, além disso, o seu contrato pode ser expirante já no ano que vem. Contanto que continue saudável, a expectativa é que Detroit continue a receber interesse de outras equipes”, explicou o setorista do Pistons.

Terrence Ross confirma sondagem de equipe da Sérvia

O veterano Terrence Ross terminou a última temporada em baixa no Phoenix Suns. Por isso, não está nos planos da equipe do Arizona e segue disponível no mercado como agente livre. A aparente falta de interesse na NBA encorajou a investida dos clubes do basquete europeu. O ala-armador revelou que recebeu uma oferta dos sérvios do Partizan Belgrado, por exemplo.

“Eles fizeram, realmente, uma proposta para mim nos últimos dias. Mas eu não dei uma resposta concreta. Fiquei no ‘quem sabe’”, contou o pontuador. A tendência é que ele não considere aceitar o contrato antes do início da pré-temporada da NBA. Isso porque Ross, em um primeiro momento, prioriza a permanência nos EUA.

Thunder rompe vínculo e libera prospecto Usman Garuba

O Oklahoma City Thunder segue “enxugando” o elenco e, como resultado, oferece possíveis reforços para os rivais no mercado. Mais um prospecto popular entre os torcedores da liga está de saída da equipe. De acordo com Michael Scotto, do site HoopsHype, Usman Garuba teve o seu vínculo rescindido e está livre para outros times.

A saída do pivô acontece dias depois da dispensa do armador TyTy Washington, outro jovem talento. Espera-se que a “limpa” continue, pois a franquia ainda tem 18 jogadores com contratos garantidos. Garuba disputou 75 partidas do Houston Rockets na última temporada, com médias de 3,0 pontos e 4,1 rebotes.

Kelly Oubre é mais um possível reforço na mira do Heat

A prioridade do Miami Heat, por enquanto, está nas negociações para trazer o astro Damian Lillard. Mas a equipe também monitora o mercado na projeção do elenco em torno do possível novo armador. Christian Wood, por exemplo, já é um nome popular em rumores do time. Segundo Greg Sylvander, da rede 5 Reasons Sports, o ala Kelly Oubre também está na pauta dos dirigentes da organização.

O repórter apurou que a franquia enxerga a chegada do pontuador com bons olhos pelo salário mínimo para veteranos. Ou seja, ele receberia cerca de US$3 milhões. Existiram especulações, aliás, de que o Heat teve conversas com o empresário do atleta já no início da offseason. O Dallas Mavericks também é apontado como um interessado nos serviços do agente livre.

Oubre disputou a última temporada pelo Charlotte Hornets, mas não estaria mais nos planos da equipe. Ele disputou 48 jogos da campanha, com médias de 20,3 pontos e 5,2 rebotes por noite.

Em transição

– O ala-armador Trevelin Queen, para começar, vai disputar uma vaga no elenco efetivo do Orlando Magic. O atleta de 26 anos assinou um contrato não garantido com o time para participar do período de pré-temporada.

– O contrato de Jericho Sims com o New York Knicks não está assegurado para a próxima temporada. Mas isso seria só uma questão de tempo. A franquia planeja garantir o salário de US$1,9 milhões do pivô até junho de 2024.

– Terry Taylor vai seguir no elenco do Chicago Bulls, mas a sua continuidade por lá é incerta. O ala-armador fechou vínculo não garantido até o fim da temporada que vem, então deve brigar por uma vaga no time efetivo.

– E, por fim, você lembra de Langston Galloway? Pois o ex-atleta do Pistons vai levar os seus talentos para o basquete italiano. Ele foi anunciado como reforço do Pallacanestro Reggiana até junho do ano que vem.

