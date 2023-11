Boletim de rumores da NBA (22/11/2023)

Bem-vindo à edição de 22 de novembro do boletim de rumores da NBA, a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Mas faltou alguma coisa? Deixa registrado aí nos comentários e nos ajude a deixar esse espaço mais completo. Afinal, nós estamos sempre estamos atrás das especulações e negócios da NBA.

Atleta do Nets quer contrato milionário para Nic Claxton

O Brooklyn Nets iniciou a sua temporada sabendo que já tem uma questão a trabalhar antes da próxima offseason. Afinal, o pivô Nicolas Claxton vai ser agente livre no ano que vem e não assinou uma extensão prévia. Por isso, alguns dos seus companheiros já começaram a fazer campanha pela permanência do colega. Spencer Dinwiddie, por exemplo, vê a renovação do atleta como um motivo de satisfação pessoal.

“Eu adoraria ver Nicolas receber um contrato de US$100 milhões porque vi esse garoto chegar à liga e o quanto trabalhou. Ele é como um filho ou irmão mais velho para mim, aliás. Sinto que vi o seu nascimento nessa liga, mas, mais do que isso, a sua evolução. Diria que nada me deixaria mais feliz nessa temporada, sobre feitos individuais, do que vê-lo bem pago”, confessou o experiente armador.

Técnico da França cobra Knicks por troca de Evan Fournier

Não importa a situação do New York Knicks, uma coisa não vai mudar: Evan Fournier está fora da rotação. O técnico Tom Thibodeau já deixou claro que essa é uma condição permanente, pois o ala-armador está fora dos planos. Mas é certo deixá-lo “encostado” no elenco e impedi-lo de jogar. O técnico da seleção francesa, Vincent Collet, cobrou os nova-iorquinos para trocar o atleta.

“O que eu quero, antes de tudo, é que Evan mude de time e consiga jogar. Mas nós não controlamos essa situação. Então, é complicado. Está claro que alguns times gostariam de tê-lo, mas o seu contrato ser tão vantajoso financeiramente pesa contra. Tudo indica que a sua situação não vai mudar em Nova Iorque. Por isso, deveriam deixá-lo sair”, afirmou o veterano treinador.

Apesar de rumores, Lakers não planeja trocas no momento

Qualquer turbulência ou decepção no Los Angeles Lakers traz rumores instantâneos. A torcida está acostumada a vitórias, não tem paciência e, por fim, já pensa em mudanças no elenco. No entanto, para quem aguarda isso, as notícias não são tão animadoras. De acordo com Marc Stein, da plataforma Substack, os angelinos não planejam negociações no momento.

“O que se comenta nos bastidores, por enquanto, é que a franquia está muito focada em desenvolvimento interno. A intenção é recuperar Jarred Vanderbilt, que não pode ser trocado nessa temporada, e Gabe Vincent. Afinal, o time acredita que a volta dos dois vai trazer uma melhora significativa ao elenco”, revelou o experiente jornalista.

Com LaVine disponível, Bulls tem interesse em Tyler Herro

Zach LaVine está realmente disponível para trocas no Chicago Bulls? Ninguém sabe dizer ao exato, pois, depois das informações iniciais, os rumores “esfriaram”. Mas não importa: uma especulação só traz mais especulações. E, se o Portland Trail Blazers não quis Tyler Herro, o time de Illinois quer. Segundo Jake Fischer, do site Bleacher Report, a franquia tem interesse no ala-armador do Miami Heat em uma troca.

O jornalista apurou que, durante as negociações envolvendo Damian Lillard, Chicago mostrou interesse em adquirir Herro. Mas, como se sabe, o astro não foi para o Heat. Também não existem informações concretas se a equipe da Flórida tem interesse real em LaVine. Nos bastidores, especula-se que a franquia não gosta de envolver-se em negociações com clientes da empresa Klutch Sports.

Nesse momento, Herro não está em quadra por causa de uma entorse no tornozelo. O ala-armador disputou oito jogos do Heat na campanha, com médias de 22,9 pontos, 5,0 rebotes e 4,6 assistências.

Em transição

– Xavier Cooks, para começar, já tem uma nova equipe após ser surpreendentemente cortado do elenco do Washington Wizards. O ala-pivô da seleção australiana vai jogar pelo Chiba Jets, do Japão, até o fim da temporada.

– A saga de Isaiah Thomas para retornar à NBA, enquanto isso, continua. O experiente armador revelou-se que se ofereceu para o gerente-geral do Charlotte Hornets antes da temporada. Mas, aparentemente, não houve interesse.

– Ex-ala do Blazers, CJ Elleby está de volta aos EUA em busca de uma nova chance na liga. O jogador de 23 anos, por isso, finalizou um contrato para a disputa da próxima temporada pelo Greensboro Swarm, da G-League.

– E, por fim, você lembra de Cheick Diallo? Pois o ex-atleta do Heat, assim como Cooks, está levando os seus talentos para terras japonesas. Ele tem um acordo para atuar pelo Kyoto Hannaryz até o ano que vem.

