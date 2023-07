Boletim de rumores da NBA (23/07/2023)

Bem-vindo à edição de 23 de julho do boletim de rumores da NBA, sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga!

Publicidade

Bulls acerta renovação de três anos com Ayo Dosunmu

Acreditava-se que Ayo Dosunmu já estava fora dos planos do Chicago Bulls. Nunca foi bem assim, no entanto. A franquia, afinal, fechou a renovação de contrato com o armador nos últimos dias. Segundo Adrian Wojnarowski, da ESPN, o jogador vai seguir mais três temporadas em Illinois e recebe US$21 milhões. Não se sabe, por enquanto, se os salários são totalmente garantidos.

Muitos analistas apostavam que uma renovação não sairia após a equipe contratar Jevon Carter e manter Coby White. O Toronto Raptors, então, foi indicado como destino provável do atleta de 23 anos. Apesar do alto número de guards, ele seria visto como um competidor duro que motiva o elenco. Durante a última temporada, Dosunmu registrou médias de 8,6 pontos, 2,8 rebotes e 2,6 assistências.

Publicidade

“Seria uma honra jogar no Spurs”, avisa Evan Fournier

Evan Fournier está de saída do New York Knicks e, por isso, dispara para todos os lados. O veterano não poupou críticas ao técnico Tom Thibodeau recentemente por não o ter “aproveitado” na temporada passada. Mas a quem poderia interessar um atleta que jogou tão pouco na última campanha? Não sabemos, mas ele quase se ofereceu para atuar pelo New York Knicks.

Publicidade

“Eu sei que a equipe já não é aquela campeão de 2014, por exemplo. No entanto, jogar para Gregg Popovich e conviver com o seu conhecimento seria um prazer. Seria uma honra, certamente, fazer parte dessa franquia. Além disso, estar com Victor Wembanyama seria ótimo”, avisou Fournier, em entrevista à rede Kens5.

Dispensado, Rudy Gay estaria na mira de cinco equipes

O Utah Jazz tentou trocar Rudy Gay nos últimos meses sem tanto sucesso. Nenhum rival quis dar ativos de valor pelo veterano, para resumir. Mas, agora como agente livre, a situação é diferente. De acordo com Michael Scotto, do portal HoopsHype, cinco equipes teriam interesse na contratação do experiente ala.

Publicidade

Os times interessados, a princípio, seriam: Golden State Warriors, Dallas Mavericks, Los Angeles Lakers, New Orleans Pelicans e Bulls. O repórter apurou que até outras franquias com pretensões competitivas também devem entrar nessa concorrência. Gay acumula mais de 1100 jogos durante 17 temporadas na NBA.

Leia mais

Publicidade

Kemba Walker deixa a NBA e vai ser reforço do Monaco

O astro Kemba Walker está a caminho do velho continente. Os franceses do Monaco anunciaram a contratação do experiente armador nesse sábado. A nova “aventura” representa, antes de tudo, um hiato em uma carreira de 12 temporadas do ídolo do Charlotte Hornets na NBA. Os valores da negociação e tempo de contrato, por enquanto, ainda não são conhecidos.

“O clube sempre esteve bastante interessado em mim, para começar. E eu queria, sobretudo, estar em um lugar onde me quisessem. Então, esse foi o ponto crucial de convencimento. Mas também vou morar em uma cidade sensacional e, assim, ter experiências de vida novas. Vai ser muito divertido e, por isso, mal posso esperar”, disse o astro, no site oficial do time.

Publicidade

Walker não descarta um retorno à NBA, mas deixa isso em segundo plano agora. “Esse é sempre o objetivo principal, mas já joguei lá por tantos anos. Então, eu estou focado em viver essa nova experiência por agora”, concluiu Kemba.

Em transição

– O ala Onuralp Bitim, para começar, é o novo reforço do Chicago Bulls. O jogador turco assinou contrato two-way com a equipe depois de ter sido selecionado para o segundo time ideal da última EuroCup.

Publicidade

– Wesley Matthews, enquanto isso, possui um acerto verbal com o Atlanta Hawks para a próxima temporada. O veterano fechou contrato com a franquia e, com isso, encerra uma passagem de dois anos pelo Milwaukee Bucks.

– Por sua vez, o veterano pivô Derrick Favors pode deixar a NBA rumo ao extremo Oriente. De acordo com Emiliano Carchia, do site Sportando, o atleta já está em negociações para atuar pelo Shanghai Sharks.

– E, por fim, você lembra de Davon Reed? Pois o ex-ala-pivô do Denver Nuggets vai levar os seus talentos para o basquete ucraniano. Ele assinou vínculo com o BC Prometey até o fim da próxima temporada.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA

Instagram

Twitter

Facebook

Grupo no Whatsapp