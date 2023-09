Boletim de rumores da NBA (23/09/2023)

Bem-vindo à edição de 23 de setembro do boletim de rumores da NBA, sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga!

Clippers não planeja afastar “disponível” Marcus Morris

Marcus Morris está disponível para trocas no Los Angeles Clippers desde o início da offseason. Mas ser negociável não quer dizer ficar fora dos planos do time. Então, se uma transação parece improvável, o técnico Tyronn Lue conta com o veterano ala. Segundo Law Murray, do site The Athletic, a equipe angelina não tem planos para afastar o jogador antes do início da temporada.

“Até que seja negociado ou substituído, Marcus está na rotação e vai ter um papel importante na franquia. Um afastamento, como aconteceu com Jae Crowder em Phoenix, está fora de cogitação”, noticiou o repórter. A expectativa é que as duas partes, por enquanto, sigam em busca de uma troca. Morris registrou médias de 11,2 pontos e 4,0 rebotes durante a campanha passada.

Austin Rivers mira vagas no elenco de Celtics e Heat

Estamos às vésperas da reapresentação dos times para a pré-temporada. E, com isso, os agentes livres que ainda não têm um contrato assinado ligam o sinal de alerta. Austin Rivers é um deles e, por isso, o veterano já adotou uma postura mais “agressiva”. Ele revelou que ofereceu-se para o Boston Celtics e está bem atento à situação do Miami Heat.

“Eu tive uma ótima conversa com Brad Stevens há uma semana, em Boston. Mas daria tudo para jogar em Miami nesse momento. É um time que luta em quadra. Jogam com lesões e doenças, mas sempre competem”, elogiou o ala-armador. É provável que o Heat precise contratar reforços depois de uma possível troca por Damian Lillard.

Wizards ainda ouve propostas de troca por Delon Wright

Não é segredo para ninguém que os veteranos do elenco do Washington Wizards estão disponíveis para negociação. O armador Delon Wright, por exemplo, está entre os candidatos a troca e pode sair. De acordo com Michael Scotto, do site HoopsHype, a franquia está muito aberta a propostas pelo jogador de 31 anos.

Os dirigentes da capital, no entanto, não querem desfazer-se do atleta a qualquer custo. Ele é visto como uma ótima influência dentro do vestiário e não sinalizou a vontade de ser trocado. Por isso, não há pressa para o negócio. Danilo Gallinari e Landry Shamet são outros dois fortes candidatos a troca do elenco do Wizards.

Raptors vive situação difícil com extensão de Anunoby

OG Anunoby é um dos jogadores favoritos dos torcedores e dirigentes do Toronto Raptors. Mas não só deles. Afinal, nos últimos meses, a equipe canadense recebeu várias propostas de troca pelo atleta. A equipe nunca esteve aberta a negociá-lo e, por isso, vive uma situação difícil agora. Segundo Aaron Rose, da revista Sports Illustrated, o ala vai ser agente livre irrestrito em 2024.

“Toronto só pode oferecer-lhe uma extensão prévia de US$117 milhões por quatro anos, por enquanto. Mas ele pode receber muito mais se exercer a sua opção para testar o mercado no ano que vem. Estamos falando em um vínculo no padrão dos US$160 milhões por cinco temporadas de Jerami Grant. Então, cada vez mais, a tendência é que seja agente livre”, explicou o jornalista.

Vale lembrar que Anunoby ainda pode ser negociado até antes do fim da próxima temporada. Na última temporada, ele teve médias de 16,8 pontos, 5,0 rebotes e 1,9 roubos de bola em 67 jogos.

Em transição

– Donovan Williams, para começar, é o novo contratado do Golden State Warriors para a pré-temporada. O ex-jogador do Atlanta Hawks vai participar da preparação do time e, assim, tentar ficar com uma vaga no elenco.

– O experiente Elfrid Payton, enquanto isso, segue em busca de uma nova chance na NBA. E dois times estão de olho. Segundo Michael Scotto, do site HoopsHype, o armador realizou treinos para Minnesota Timberwolves e Charlotte Hornets.

– Por sua vez, Xavier Moon está confirmado no período de pré-temporada do Los Angeles Clippers. O armador de 28 anos disputa uma vaga no elenco efetivo dos angelinos, mas a tendência é que assine um contrato two-way.

– E, por fim, você lembra de Alfonso McKinnie? Pois o ex-ala do Warriors está de malas prontas para jogar no basquete italiano. Ele assinou contrato até o fim da próxima temporada com o Dinamo Sassari.

