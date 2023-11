Boletim de rumores da NBA (25/11/2023)

Bem-vindo à edição de 25 de novembro do boletim de rumores da NBA, a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Mas faltou alguma coisa? Deixa registrado aí nos comentários e nos ajude a deixar esse espaço mais completo. Afinal, nós estamos sempre estamos atrás das especulações e negócios da NBA.

Patrick Williams também atrai interesse de troca no Bulls

O Chicago Bulls caminha para realizar mudanças drásticas em seu elenco. E, com isso, especulações com nomes como Zach LaVine e Alex Caruso ganham força a cada dia. Mas, obviamente, os dois não são os únicos a atraírem a atenção do mercado. Patrick Williams, por exemplo, também está no radar dos oponentes. Segundo Marc Stein, da plataforma Substack, vários times também têm interesse no ala.

Publicidade

“Patrick é um jogador que ainda intriga outras franquias, apesar do seu decepcionante início de temporada. Além disso, ele não fechou uma extensão prévia com o time após ter sido uma quarta escolha de draft. As duas partes não estão em acordo”, apontou o jornalista. Williams foi titular em só sete dos 17 jogos disputados pelo Bulls na atual temporada. Como resultado, registra médias de 6,4 pontos e 3,8 rebotes.

Leia mais sobre trocas na NBA

Recuperado, TJ Warren busca nova chance de jogar na NBA

A carreira de TJ Warren saiu dos trilhos em seu melhor momento. Depois de ser um dos destaques da “bolha” da NBA, ele entrou em uma espiral de lesões e nunca mais teve uma sequência. No entanto, a época de incertezas terminou. Ou, pelo menos, isso é o que garante o próprio jogador. Em entrevista ao site HoopsHype, o ala declarou estar em busca de uma nova chance na liga.

Publicidade

“As lesões no pé fizeram parte da minha carreira nos últimos tempos. Foi uma situação dura, mas, por fim, estou recuperado. Entendo a desconfiança, mas só quero entrar em quadra para provar que posso jogar. E, ademais, acho que posso oferecer experiência e um exemplo de dedicação para qualquer equipe. Afinal, eu já tenho dez temporadas de experiência na liga”, argumentou Warren.

Com várias lesões, Grizzlies fecha chegada de dois atletas

O Memphis Grizzlies vive um início de temporada para esquecer, certamente. O time ocupa a 14a posição do Oeste, enquanto lida com diversos desfalques por problemas físicos. Tantas, aliás, que a NBA precisou intervir. A franquia recebeu uma permissão especial da liga e, assim, contratou dois reforços por dez dias: os armadores Jaylen Nowell e Shaquille Harrison.

Publicidade

A liga abriu vagas extras temporárias na equipe por causa do “surto” de contusões no elenco. De acordo com Adrian Wojnarowski, da ESPN, o Grizzlies ganhou o benefício porque possui cinco jogadores confirmados como ausências para um mínimo de duas semanas. Nowell e Harrison já ficaram à disposição do time nessa sexta-feira.

Lakers não cogita ceder Austin Reaves em troca por astros

A torcida do Los Angeles Lakers não é conhecida pela paciência. Por isso, ao menor sinal de decepção, as especulações de troca começam a crescer nos bastidores. Mas, depois de uma offseason elogiada, não espere que os californianos pensem em fazer movimentos drásticos. Segundo Jovan Buha, do portal The Athletic, a franquia não considera oferecer Austin Reaves nem mesmo para adquirir astros.

Publicidade

O jovem ala-armador perdeu a titularidade nos últimos jogos, mas isso não indica que esteja fora dos planos. Nem mesmo, por sinal, a perda de prestígio dentro da equipe. Buha apurou que a chance de incluir o agora reserva em uma negociação por Zach Lavine, por exemplo, sequer foi cogitada. Aliás, no momento, não existe discussão sobre nenhum tipo de transação.

Reaves assinou uma extensão de quatro temporadas com os angelinos na offseason. Ele disputou 16 jogos na temporada e, como resultado, registra médias de 13,9 pontos, 5,1 rebotes e 4,9 assistências.

Publicidade

Leia mais sobre negociações na NBA

Em transição

– O armador Kobi Simmons, para começar, vai tentar conseguir uma nova chance na NBA por meio da G League. O atleta de 26 anos possui um acordo para defender o Toronto 905 até o fim da atual temporada.

– Enquanto isso, a saga de Furkan Korkmaz para sair do Philadelphia 76ers segue firme. De acordo com Keith Pompey, do jornal Philadelphia Inquirer, o jogador turco mantém o pedido de troca para a direção da franquia.

Publicidade

– Ibou Badji, por sua vez, é o novo pivô do elenco do Portland Trail Blazers para a sequência de temporada. O pivô de 2,18m de altura assinou um vínculo two-way com a equipe, após boas atuações pelo Wisconsin Herd.

– E, por fim, você lembra de Yogi Ferrell? Pois o ex-armador do Dallas Mavericks está a caminho do basquete do leste europeu. O veterano possui um acordo verbal para atuar pelo Partizan Belgrado até junho de 2024.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA