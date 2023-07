Boletim de rumores da NBA (27/07/2023)

Bem-vindo à edição de 27 de julho do boletim de rumores da NBA, sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga!

Publicidade

Visado, Jaylen Nowell está fora dos planos do Twolves

Jaylen Nowell não vai seguir no Minnesota Timberwolves na próxima temporada. O armador está fora dos planos da franquia e, por isso, já procura uma nova equipe. Mas qual vai ser a nova casa do atleta de 24 anos? O favorito, por enquanto, seria o Dallas Mavericks. Segundo Darren Wolfson, da rede Skor North, os texanos têm interesse na contratação do reserva de Minneapolis.

“Jaylen não vai renovar com o Timberwolves. Aliás, essa é uma compreensão das duas partes. Os seus representantes ainda esperam o final da novela de Damian Lillard, mas dizem por aí sobre uma sondagem de Dallas. Ele está no ‘radar’ do time”, revelou o jornalista. Especula-se que o Toronto Raptors também analisa Nowell como um possível reforço.

Publicidade

Paul Reed: “Fiquei surpreso pelo Sixers igualar oferta”

Foi por pouco que o Philadelphia 76ers não perdeu a revelação Paul Reed. O pivô aceitou uma proposta de três temporadas do Utah Jazz, mas, em cima da hora, o Sixers resolveu igualá-la. Com isso, o atleta vai continuar na Pensilvânia com um salário muito maior. Foi uma decisão inesperada e que, aliás, surpreendeu até o reserva do craque Joel Embiid.

Publicidade

“Eu não sabia qual seria o meu futuro, para começar. Era agente livre restrito, mas vi que o Sixers renovou com Montrezl Harrell e contratou Mo Bamba. Até o meu empresário, por exemplo, disse-me que achava que não cobririam a oferta. Então, quando anunciaram que igualaram, eu fiquei realmente surpreso”, contou Reed.

Lakers segue buscando mais um pivô para fechar elenco

O elenco do Los Angeles Lakers, por enquanto, não está fechado para a próxima temporada. Ainda falta uma peça específica que Rob Pelinka explora no mercado, mas não conseguiu suprir. De acordo com Michael Scotto, do site HoopsHype, os angelinos seguem em busca de um pivô para finalizar a sua rotação de garrafão.

Publicidade

A equipe tem preferência por um arremessador, mas está aberta a outros perfis de jogadores altos também. A franquia conversou com dois agentes livres nas últimas semanas que escolheram outros times. Dario Saric decidiu jogar no Golden State Warriors, enquanto Nerlens Noel assinou com o Sacramento Kings.

Leia mais

Publicidade

Raptors já não ouve propostas de troca por OG Anunoby

OG Anunoby, certamente, foi um dos jogadores que agitaram os rumores da NBA nos últimos meses. Mas os dias de especulações são coisa do passado para o ala. Ele vai seguir no elenco do Raptors, não importa as mudanças que ainda possam acontecer em curto prazo. Segundo Eric Koreen, do site The Athletic, os canadenses já não ouvem propostas de troca pelo especialista defensivo.

“Toronto vê OG como um jogador bom o bastante para encaixar-se em uma linha do tempo com jovens talentos. Mas também capaz de contribuir com um núcleo liderado por Pascal Siakam. E, ao mesmo tempo, flexível para atuar junto com uma formação de alas homogêneos. Para resumir, ele é versátil demais para se abrir mão”, explicou o jornalista.

Publicidade

Anunoby, de 26 anos, está próximo de completar 400 jogos disputados na NBA. Sessenta e sete deles aconteceram na campanha passada, quando anotou 16,8 pontos e 5,0 rebotes em média.

Em transição

– O armador Shaquille Harrison, para começar, deve deixar a NBA para jogar no basquete europeu. O ex-atleta do Lakers foi oferecido para vários clubes que vão disputar a Euroliga e, a princípio, existe muito interesse.

Publicidade

– Walter Tavares, enquanto isso, segue nos planos do Portland Trail Blazers para a próxima temporada. O pivô do Real Madrid quer voltar a atuar nos EUA, mas a multa rescisória do astro com os espanhóis complica um acordo.

– Por sua vez, Frank Ntilikina continua como agente livre com quase um mês de agência livre. O armador, no entanto, esteve perto de deixar o mercado. Ele foi considerado pelo Monaco antes do acerto com Kemba Walker.

Publicidade

– E, por fim, você lembra de Denzel Valentine? Pois o ex-atleta do Chicago Bulls está levando os seus talentos para o basquete australiano. O ala-armador fechou um contrato com o Sydney Kings até junho de 2024.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA

Instagram

Twitter

Facebook

Grupo no Whatsapp