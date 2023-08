Boletim de rumores da NBA (27/08/2023)

Bem-vindo à edição de 27 de agosto do boletim de rumores da NBA, sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga!

Antes de lesão, Raulzinho não descartava retorno à NBA

O armador Raulzinho, antes da grave lesão na estreia do Brasil no Mundial FIBA, estava pronto para um recomeço na carreira. Ele fechou com o Fenerbahçe nessa offseason e, com isso, voltaria ao basquete europeu após oito temporadas. Mas a NBA não estava totalmente fora dos seus planos. O atleta de 31 contou que não fecha as portas ainda para um retorno aos EUA.

“Para começar, eu não quero descartar nenhuma alternativa para a minha carreira. Sinto, afinal, que ainda tenho muito basquete a jogar. O Fenerbahçe vai ter o meu foco máximo assim que chegar à Turquia, mas não vou fechar as portas. Se surgir uma proposta que seja boa para mim e minha família, eu vou considerá-la. E isso inclui a NBA”, disse o veterano, em entrevista ao site EuroHoops.

Mavericks planeja renovação de um ano com Markieff Morris

JaVale McGee, como já noticiamos, vai ter o contrato rescindido e está de saída do Dallas Mavericks. Por outro lado, o ala-pivô Markieff Morris vai seguir no time por mais uma temporada. O acordo não está fechado, mas seria uma questão de tempo. Segundo Shams Charania, do site The Athletic, a franquia texana planeja renovar vínculo com o veterano.

O jogador chegou à equipe com a temporada em andamento e, por isso, não teve muito espaço na rotação. A sua presença no vestiário e experiência, no entanto, são bem avaliadas internamente. Em particular, com a perspectiva do Mavericks mais competitivo. Morris anotou média de 4,5 pontos em oito jogos por Dallas.

Com vagas no elenco, Celtics observa TJ Warren e outros

O Boston Celtics ainda possui duas vagas abertas no elenco para a temporada que vem. E a franquia parece estar inclinada a preencher uma delas, no mínimo, pois vem observando alguns agentes livres. De acordo com Michael Scotto, do portal HoopsHype, o time promoveu treinos fechado com quatro alas nos últimos dias.

O nome mais famoso que esteve em Boston, a princípio, foi o veterano TJ Warren. Ele disputou 42 jogos na última temporada, com as camisas do Brooklyn Nets e o Phoenix Suns. Os outros atletas monitorados são Louis King, Glenn Robinson III e Lamar Stevens. Por enquanto, a contratação de algum deles não seria iminente.

Blazers não considera Towns em troca por Damian Lillard

A possível negociação de Damian Lillard para o Miami Heat custa a avançar. As especulações sobre o interesse de outros times no astro do Portland Trail Blazers, com isso, não param. Mas quem poderia entrar nessa concorrência? O Minnesota Timberwolves não deve ser. Segundo Aaron Fentress, do jornal The Oregonian, a equipe do Oregon não tem interesse em Karl-Anthony Towns.

A questão principal na transação, no entanto, não passa pelo interesse ou não do Blazers no pivô. Tudo gira em torno do armador só querer jogar pelo Heat e, por isso, afastar outras equipes. O Timberwolves passa longe de ser um dos destinos que cogita na carreira. Além disso, os dirigentes de Minneapolis não deram sinalizações claras da intenção de abrir mão do dominicano.

Towns é o destaque da seleção da República Dominicana na Copa do Mundo FIBA. A seleção lidera o grupo A, com duas vitórias, enquanto o pivô registra médias de 25,0 pontos e 10,5 rebotes.

Em transição

– Ashton Hagans, para começar, está confirmado no elenco de pré-temporada do Blazers. O armador assinou um contrato parcialmente garantido com a franquia e, assim, vai lutar por uma vaga no time efetivo.

– Enquanto isso, o ala-armador Kendrick Nunn pode estar de malas prontas para o basquete grego. Ele tem uma proposta oficial do Olympiacos e, por enquanto, a tendência é que dê uma resposta positiva até o fim desse mês.

– O pivô Olivier Sarr, por sua vez, vai disputar a sua terceira temporada seguida com o Oklahoma City Thunder. Ele assinou um vínculo two-way com o time que defendeu por 31 jogos nas últimas duas temporadas.

– E, por fim, você lembra de Ed Davis? Pois o ex-pivô do Toronto Raptors está levando os seus talentos para a China. Ele fechou um contrato com o Xinjiang Flying Tigers para a próxima temporada.

Guia Futebol