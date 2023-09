Boletim de rumores da NBA (27/09/2023)

Bem-vindo à edição de 27 de setembro do boletim de rumores da NBA, sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga!

Pacers não tem pressa para fechar troca de Buddy Hield

Buddy Hield tem grandes chances de sair do Indiana Pacers, após as negociações de extensão entre as partes não avançarem. Várias equipes interessadas, por isso, já acompanham a situação de perto. Mas a transação pode não acontecer tão cedo quanto se espera. Segundo Shams Charania, do site The Athletic, a franquia não tem pressa para fechar uma troca com o atleta.

“Embora Buddy tenha interesse em uma mudança de ares, nenhuma negociação é iminente. Indiana, aliás, não possui conversas significativas com nenhum time. Há muitos interessados, mas não existe urgência em avançar a situação”, informou o jornalista. Charania acredita que, embora as tratativas devam se intensificar nas próximas semanas, Hield ainda pode iniciar a temporada no Pacers.

Wiseman não deve receber extensão prévia no Pistons

Ser a segunda escolha do draft é uma grande honra, mas também carrega bastante pressão. James Wiseman, por exemplo, ainda trabalha para superar esse “rótulo” e encontrar o seu lugar na liga. Por isso, o Detroit Pistons não está preparado para fazer um compromisso em longo prazo com o jogador. De acordo com Eric Pincus, do site Bleacher Report, o jovem não vai receber uma extensão prévia.

A impressão em torno da liga é que o pivô ainda não provou o bastante desde que chegou à equipe para merecer esse reconhecimento. Além disso, ele deve encarar forte disputa na rotação. O novato Jalen Duren já teve melhores atuações do que Wiseman, enquanto Isaiah Stewart e Marvin Bagley já assinaram extensões.

Após polêmicas, Kai Jones não vai seguir no Hornets

O comportamento de Kai Jones, certamente, está entre as grandes surpresas da offseason. O ala-pivô envolveu-se em polêmicas nas redes sociais e “queimou” a relação com os companheiros de equipe. Os seus dias no Charlotte Hornets, por isso, estão contados. Segundo Roderick Boone, do jornal Charlotte Observer, a sequência do atleta é vista como inviável.

O jogador de 22 anos não participou de nenhum treino voluntário com o resto do elenco na offseason. Teme-se, aliás, que nem se reapresente de imediato para a pré-temporada. A expectativa é que, a princípio, a diretoria da Carolina do Norte tente negociar Jones. Mas simplesmente o dispensar também é uma possibilidade.

Suns realmente mira Jusuf Nurkic em troca de Lillard

O Phoenix Suns já possui um trio de astros, então foi uma surpresa vê-lo entre os times especulados na troca de Damian Lillard. Aos poucos, no entanto, as suas motivações ficam mais claras. Obviamente, o armador não é o alvo da equipe do Arizona. De acordo com Jake Fischer, do portal Bleacher Report, os rumores são verdadeiros e a franquia está de olho em Jusuf Nurkic.

O repórter apurou que o pivô bósnio seria uma indicação do técnico Frank Vogel. Ele vê o titular do Portland Trail Blazers como um jogador mais próximo do perfil que gosta do que Deandre Ayton. Ou seja, alguém mais físico e combatividade defensiva. A visão é curiosa, pois o veterano é criticado pela torcida do Oregon exatamente pela fraca capacidade de marcação.

O Blazers está aberto a negociar Nurkic, antes de tudo, pela questão contratual. O pivô de 29 anos ainda tem mais três temporadas de vínculo e quase US$55 milhões em salários a receber. Não se encaixa, portanto, dentro do plano de reconstrução.

Em transição

– Rondae Hollis-Jefferson, para começar, decidiu seguir nas Filipinas após ser um dos destaques da Copa do Mundo. Mas a volta aos EUA não está fora dos planos. O seu contrato tem uma cláusula de liberação para ofertas da NBA.

– O veterano Derrick Favors recebeu propostas de times chineses, mas o seu foco continua em jogar na NBA. O pivô de 32 anos realizou treinos para três franquias recentemente, enquanto aguarda um convite para a pré-temporada.

– Enquanto isso, o arremessador Matt Ryan vai seguir no Minnesota Timberwolves por mais uma temporada. A revelação do Los Angeles Lakers no começo da última temporada assinou um contrato two-way com a equipe.

– E, por fim, você lembra de Kyle O’Quinn? Pois o ex-jogador do Orlando Magic está levando os seus talentos para a China. Ele assinou contrato para disputar a próxima temporada pelo Sichuan Blue Whales.

