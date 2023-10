Boletim de rumores da NBA (28/10/2023)

Bem-vindo à edição de 28 de outubro do boletim de rumores da NBA, sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga!

Derrick White reafirma desejo de permanecer no Celtics

O Boston Celtics passou os dias antes do começo da temporada tentando acertar uma extensão prévia com Derrick White. O acordo não veio, mas, mesmo assim, ninguém está preocupado. O armador, em primeiro lugar, ainda está sob contrato até o fim da próxima temporada. Além disso, ele não esconde que o seu desejo é seguir na franquia ainda por muito tempo.

“Nós tivemos boas negociações, então acho que encerramos as conversas com um cenário otimista. Eu adoro Boston e ainda temos mais uma offseason para acertar algo com antecedência. Por isso, vamos deixar para nos focar nisso mais perto do prazo. Quero ficar aqui e esse sentimento não mudou. Mas, hoje, nós precisamos pensar na temporada”, contou um confiante White.

Leia mais sobre trocas na NBA

Técnico do Knicks faz lobby por renovação com Quickley

Immanuel Quickley vai ser agente livre restrito em 2024, pois não entrou em um acordo prévio com o New York Knicks. No entanto, dentro da equipe, ninguém quer pensar na saída do armador. Dá para falar, aliás, que já começou a fase do lobby pela permanência do atleta. O técnico Tom Thibodeau foi enfático em defender uma renovação com o reserva.

“O basquete também é um negócio, mas estou na torcida para que tudo se acerte. Afinal, nós amamos Immanuel. Adoro a forma como trabalha e o que oferece para o nosso time. Vamos fazer uma grande temporada e, então, vamos voltar à mesa de negociação. Certamente, precisamos desse cara”, exaltou o veterano treinador.

Warriors e Bucks também queriam contratar Eric Gordon

O Phoenix Suns reformulou o seu banco de reservas para a disputa da temporada. Mas, apesar das várias novidades, é inquestionável que Eric Gordon foi o principal reforço da segunda unidade. E o time superou uma concorrência pesada pelo ala-armador. Ele revelou que recebeu forte interesse de outras três equipes.

“O Houston Rockets e Golden State Warriors eram alternativas para mim, bem como o Milwaukee Bucks. Todos estavam no páreo e foi uma decisão muito difícil. Mas senti que Phoenix está pronto para fazer algo especial. A sua combinação de jogadores, técnicos e um novo dono é dura de bater”, avaliou Gordon.

Especulações de troca de Siakam “esfriam” no Raptors

Pascal Siakam foi um dos nomes populares entre os rumores de troca durante a offseason. As acusações de egoísmo de Masai Ujiri sobre o astro até ajudaram a manter os rumores aquecidos. No entanto, com o início da temporada, o Toronto Raptors não pensa em negociar uma de suas referências. Segundo Marc Stein, da plataforma Substack, as especulações “esfriaram” de vez agora.

“Eu não acho que vamos ter novidades enquanto a temporada não começar de vez. Toronto vai querer avaliar a sua situação competitiva antes de tomar uma decisão sobre o futuro. Por enquanto, não espero nada nesse sentido. Não existe nada de iminente em relação a Pascal”, avaliou o experiente jornalista.

Siakam disputou as duas partidas do Raptors na atual campanha, enquanto anotou médias de 16,5 pontos, 7,5 rebotes e 4,0 assistências. A equipe canadense venceu um jogo e perdeu o outro.

Leia mais sobre Pascal Siakam

Em transição

– Matt Ryan, para começar, mudou de equipe às vésperas do início da temporada. O arremessador foi dispensado pelo Minnesota Timberwolves e em seguida, fechou um contrato two-way com o New Orleans Pelicans.

– Saddiq Bey, enquanto isso, foi mais um dos jovens talentos elegíveis a extensão que não acertaram um novo acordo. Com isso, o ala do Atlanta Hawks vai testar o mercado como agente livre restrito em julho do ano que vem.

– O Washington Wizards definiu o seu elenco da temporada, inesperadamente, com a dispensa de dois veteranos. Os alas-pivôs Taj Gibson e Xavier Cooks foram os dois últimos contratos rescindidos pela franquia.

– E, por fim, você lembra de David Nwaba? Pois o ala-armador assinou um vínculo com o Detroit Pistons, mas logo foi liberado. O movimento garante que ele jogará pela afiliada do time na G League, o Motor City Drive.

