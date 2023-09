Boletim de rumores da NBA (30/09/2023)

Bem-vindo à edição de 30 de setembro do boletim de rumores da NBA, sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga!

Malcolm Brogdon segue como alvo do Clippers em troca

O Los Angeles Clippers até acertou uma troca por Malcolm Brogdon no início da offseason, mas o negócio foi rescindido. O armador do Boston Celtics, no entanto, nunca deixou os planos dos angelinos. As conversas seguiram nos últimos meses. Segundo Jared Weiss, do site The Athletic, a franquia ainda conversa e tenta adquirir o melhor reserva da última temporada.

O interesse do Celtics em trocar o jogador, a princípio, é um mistério. Informações divergentes vêm de diferentes jornalistas sobre a disponibilidade do veterano. Há rumores, além disso, de que ele está descontente com todas as especulações em torno do seu nome. Brogdon disputou 67 jogos na temporada regular, anotando médias de 14,9 pontos, 4,2 rebotes e 3,7 assistências.

Hornets fecha com armadores antes da pré-temporada

O Charlotte Hornets estava em busca de armadores para finalizar o seu elenco de pré-temporada. Estava, pois não está mais. A equipe conseguiu assinar contratos com dois atletas nessa sexta-feira. Um é novidade, enquanto o outro retorna. De acordo com Adrian Wojnarowski, da ESPN, o time acertou a chegada de Edmond Sumner e renovou com o two-way Theo Maledon.

Sumner disputou 53 jogos na última temporada com o Brooklyn Nets, com papel consistente na rotação. O seu contrato não é garantido, mas tende a ser um dos favoritos para substituir Dennis Smith Jr. Maledon, enquanto isso, teve atuações consistentes desde que chegou à franquia, no meio da campanha passada.

Twolves está otimista com extensão de Jaden McDaniels

A pré-temporada do Minnesota Timberwolves vai começar com uma última missão a ser resolvida. Jaden McDaniels inicia o último ano de contrato de calouro, depois de quase entrar em um dos times defensivos da liga. O presidente de operações Tim Connelly, por isso, prioriza a extensão prévia com o jovem talento antes do primeiro jogo da campanha.

“Adoraríamos fechar um acordo agora. Queremos ter Jaden aqui quanto tempo for possível, pois o seu melhor basquete está por vir. As negociações se intensificam na pré-temporada, então estamos otimistas. Eu gosto de premiar quem merece e, certamente, Jaden é uma parte importante do que construímos”, elogiou Connelly.

Blazers estabelece valor e quer leilão por Jrue Holiday

Nenhum jogador movimenta mais o mercado da NBA, por enquanto, do que Jrue Holiday. O veterano atrai o interesse de várias equipes competitivas porque está disponível para troca no Portland Trail Blazers. Adquiri-lo, no entanto, não vai ser fácil. Segundo Shams Charania, do site The Athletic, a pedida inicial pelo armador são duas escolhas de primeira rodada de draft.

Mas, na verdade, a intenção é que esse valor aumente: o Blazers deseja que essa situação vire um “leilão” no mercado. Afinal, vê o interesse de muitos adversários diretos. Ou seja, o reforço de um vai ser o desfalque de outros. “O preço inicial já está definido, mas várias franquias interessadas têm motivação para ir além dele”, revelou o repórter.

Especula-se que seis times, a princípio, têm interesse em Holiday. São eles: Miami Heat, Los Angeles Clippers, Philadelphia 76ers, Chicago Bulls, Boston Celtics e New York Knicks.

Em transição

– Para começar, o experiente Elfrid Payton vai ter a chance que tanto queria para voltar à NBA. Ele assinou contrato com o Indiana Pacers e, com isso, vai disputar uma vaga no time efetivo na próxima temporada.

– O armador Jaylen Nowell, por sua vez, vai fazer parte do período de preparação do Sacramento Kings. O agente livre do Timberwolves realizou um treino fechado para a equipe recentemente e deixou uma excelente impressão.

– Devin Cannady possuía uma vaga no elenco de pré-temporada do New Orleans Pelicans, mas não vai participar. O ex-MVP da G League preferiu atuar na seleção dos EUA em compromissos nas próximas semanas.

– E, por fim, você lembra de Thon Maker? Pois o ex-pivô do Milwaukee Bucks está levando os seus talentos para a China. Ele assinou contrato até o fim da próxima temporada com o Fujian Sturgeons.

