Boletim de rumores da NBA (31/07/2023)

Extensão de Josh Hart pode atingir US$20 milhões anuais

Josh Hart vai se tornar elegível a uma extensão prévia com o New York Knicks nos próximos dias. E, por enquanto, a aposta geral é de que esse acordo vai acontecer. Mais do que isso, seria apenas uma questão de tempo – e deve sair caro. Segundo Stefan Bondy, do jornal New York Daily News, espera-se que o novo contrato gire em torno dos US$75 milhões por quatro anos.

Antes do início da agência livre, o ala ativou uma cláusula de extensão de US$12,9 milhões para a próxima temporada. A notícia foi inesperada, mas deu a chance da franquia ter um maior potencial de investimento. A possibilidade de trazer Donte DiVincenzo, por exemplo, “passou” por essa decisão. Hart chegou ao Knicks em fevereiro e, desde então, o time venceu 23 de 36 jogos disputados.

Equipes monitoram elenco do Spurs em busca de reforços

O San Antonio Spurs é uma das equipes mais observadas pelos rivais nas últimas semanas. Mas o motivo vai muito além do fenômeno Victor Wembanyama. Na verdade, o inchaço do elenco é o que chamou a atenção dos seus adversários. A franquia possui 17 jogadores sob contrato e, por isso, deve dispensar ou realizar trocas com veteranos do plantel.

A dúvida, agora, gira em torno de quem podem ser os nomes de saída. Ou seja, quem vai virar opção de reforço “barato” para outras franquias. De acordo com Yossi Goslan, do site HoopsHype, três atletas são os candidatos mais fortes: o armador Devonte’ Graham, do ala Reggie Bullock e do pivô Khem Birch.

TJ McConnell segue favorito do Suns para reforçar armação

O elenco do Phoenix Suns tem uma clara falta de armadores e, por isso, ainda está ativo atrás de reforços na posição. O perfil procurado é um veterano que crie para outros e defenda com solidez. Mas quem poderia ser esse jogador? Segundo Marc Stein, da plataforma Substack, o nome favorito da equipe ainda é TJ McConnell.

O obstáculo para uma negociação, acima de tudo, é a negativa do Indiana Pacers em cedê-lo. Além disso, a direção do Arizona não tem muitos ativos para avançar as conversas. O negócio, então, é bem improvável. Em 75 partidas na temporada passada, McConnell anotou médias de 8,7 pontos, 3,1 rebotes e 5,3 assistências.

Bulls também teria interesse em contratar Christian Wood

Christian Wood é o mais badalado agente livre ainda disponível no mercado. E, por isso, os rumores em torno do seu futuro são intensos. Los Angeles Lakers e Miami Heat, por exemplo, são indicados como interessados nos serviços do ala-pivô. E há mais um time que monitora a situação. De acordo com Dan Woike, do jornal Los Angeles Times, o Chicago Bulls também quer o possível reforço.

A ascensão da franquia de Illinois na concorrência tem um motivo muito claro. A equipe, afinal, ganhou flexibilidade para investimento com uma exceção salarial especial por causa do desfalque de Lonzo Ball. Mas não há garantias de que os US$10,2 milhões extras vão ser usados. O time só está US$2 milhões abaixo do teto salarial, então precisaria pagar multas para usar o recurso.

Wood disputou 67 jogos na temporada passagem, durante uma (decepcionante) passagem pelo Dallas Mavericks. Ele registrou médias de 16,6 pontos e 7,3 rebotes em pouco menos de 26 minutos de ação por noite.

Em transição

– O pivô Frank Kaminsky, para começar, pode estar de malas prontas para o leste europeu. O agente livre é um dos alvos do Partizan Belgrado (Sérvia) no mercado, mas prioriza um acordo para seguir na NBA.

– Enquanto isso, Killian Hayes tem boas chances de não atuar pelo Detroit Pistons na próxima temporada. A equipe estaria determinada a trocar o armador antes de outubro, pois possui uma rotação “inchada” na posição.

– O experiente Evan Fournier, certamente, não vai integrar o elenco do Knicks na próxima temporada. Mas o mercado segue restrito. O Spurs continua indicado, por enquanto, como o destino mais provável para o atleta.

– E, por fim, você lembra de Jawun Evans? Pois o ex-armador do Los Angeles Clippers está levando os seus talentos para Polônia. Ele foi anunciado como reforço do Slask Wroclaw para a próxima temporada.

