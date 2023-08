Boletim de rumores da NBA (31/08/2023)

Bem-vindo à edição de 31 de agosto do boletim de rumores da NBA, sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga!

Dispensado pelo Mavs, JaVale McGee está na mira do Kings

JaVale McGee, como esperado, não é mais atleta do Dallas Mavericks. A franquia utilizou a cláusula de estiramento e, assim, rescindiu o vínculo do pivô com maior alívio financeiro. Mas a novidade é que o veterano pode ficar pouco tempo livre no marcado. Segundo Chris Haynes, do portal Bleacher Report, o Sacramento Kings tem interesse na contratação do jogador.

Contratar mais um jogador de garrafão, a princípio, não parece ter lógica para o time californiano. A equipe, em primeiro lugar, usou poucos pivôs na temporada passada. Mesmo assim, além de renovar o contrato com Alex Len, contratou o experiente Nerlens Noel. McGee, por sua vez, foi um fiasco com o Mavericks e perdeu espaço na rotação durante a campanha inteira.

Armador da seleção francesa revela desejo de jogar na NBA

Existe sempre quem se salve em um fracasso. Sylvain Francisco foi uma surpresa positiva, por exemplo, como reserva da seleção francesa na Copa do Mundo. E, após chamar a atenção, o armador revelou que tem planos ambiciosos para a sequência da carreira. Ele não esconde que pode sair do Bayern de Munique se receber uma proposta da NBA no futuro próximo.

“A NBA, certamente, está em minha mente. Você quer jogar lá, ainda que seja por pouco tempo e depois retorne à Europa. É claro que tudo depende das condições, mas todos querem atuar um dia nessa liga. Estou com mente muito aberta sobre isso porque ainda é um sonho pessoal”, contou o jogador de 25 anos.

À espera da NBA, Kendrick Nunn deixa Olympiacos no aguardo

Kendrick Nunn está quase de malas prontas para jogar na Europa pela primeira vez na carreira. Quase, pois segue à espera de um chamado de última hora da NBA. De acordo com Konstantinos Melayes, do jornal grego Gazzetta, o ala-armador já tem uma proposta do Olympiacos em mãos. O clube só aguarda, então, uma resposta.

Essa confirmação, aliás, já está para sair. O jogador de 28 anos pediu até o fim de agosto para se decidir, enquanto espera uma oferta para ficar nos EUA. Ele mudou de empresário recentemente mirando encontrar uma vaga na NBA, mas a chance é remota. Por isso, muitos apostam que Nunn será reforço do Olympiacos em breve.

Repórter minimiza rumores de troca de DeRozan em Chicago

DeMar DeRozan é um alvo constante de rumores no Chicago Bulls. A expectativa de uma reconstrução de elenco em Illinois, como resultado, atrai especulações em torno do veterano astro. No entanto, uma negociação segue como um cenário bem improvável. Quase impossível, no momento. Segundo Darnell Mayberry, do portal The Athletic, todos os rumores são irreais pela ótica do time.

“DeMar, por enquanto, traz muito mais valor para a organização como um jogador do que como uma moeda de troca. Eles não vão negociá-lo só por fazer. A oferta certa precisa estar disponível, mas essa proposta não existe. Analisando como ele jogou bem nas últimas duas temporadas, é bem compreensível que a equipe nem pense em deixá-lo ir embora”, afirmou o repórter.

DeRozan soma 150 jogos desde que chegou ao Bulls. Como resultado, ele registra médias de 26,2 pontos, 4,9 rebotes e 5,0 assistências com a camisa da equipe.

Em transição

– O pivô Patrick Gardner, para começar, vai deixar a Copa do Mundo FIBA e voar direto para Nova Iorque. O destaque da seleção egípcia já apalavrou um contrato para participar da pré-temporada do Brooklyn Nets.

– Enquanto isso, o prospecto TyTy Washington não passou muito tempo livre na agência livre da NBA. O armador de 20 anos, selecionado na primeira rodada do draft de 2020, assinou um vínculo two-way com o Milwaukee Bucks.

– Miye Oni, por sua vez, está de volta à NBA após uma temporada na Inglaterra. Ele fechou um contrato não garantido com o Orlando Magic e, assim, vai disputar uma vaga no elenco efetivo durante o período de preparação.

– E, por fim, você lembra de Norris Cole? Pois o ex-armador do Miami Heat vai levar os seus talentos para o Egito. Ele foi anunciado como o novo reforço do Al Ahly para a próxima temporada.

