Boston Celtics acerta com Neemias Queta

De acordo com o jornalista Shams Charania, do site The Athletic, o Boston Celtics fechou contrato com o pivô Neemias Queta. O português deixou o Sacramento Kings durante a semana, após dois anos. Agora, o atleta vai ocupar a última vaga sob acordo two-way. Ou seja, ele tem um período limitado para ficar na equipe principal. Enquanto isso, Queta deve passar boa parte do tempo no afiliado na G-League.

Queta, de 24 anos, é o primeiro português a atuar na NBA. Escolha de segunda rodada no Draft de 2021, ele obteve 2.9 pontos e 2.1 rebotes em cerca de sete minutos nos 20 jogos que disputou em duas temporadas. No entanto, ele fez apenas 19 partidas pelo Stockton Kings, da G-League. E não decepcionou. Foram 19.4 pontos, 8.4 rebotes e 1.9 bloqueio, mas ainda teve 3.0 assistências em cerca de 31 minutos. Assim, havia a chance de ganhar mais espaço em Sacramento para a próxima campanha.

Como resultado, o Kings estendeu seu contrato para 2023/24. Só que o time californiano optou pela presença veterana de JaVale McGee e dispensou Nerlens Noel e ele. Agora, Neemias Queta tem a chance de provar seu valor no Boston Celtics.

É bem verdade que o Celtics conta com atletas de grande nível, como Robert Williams, Al Horford e Kristaps Porzingis, mas as oportunidades devem surgir ao longo da temporada. Vale registrar que os três sempre perderam partidas nas últimas temporadas e, assim, Queta pode ganhar algum espaço.

O Boston Celtics vem de cinco finais de Conferência nos últimos sete anos e, para 2023/24, fez algumas mudanças importantes. Primeiro, enviou o armador Marcus Smart, referência defensiva, ao Memphis Grizzlies. Na negociação, recebeu Porzingis. Depois, Grant Williams saiu para o Dallas Mavericks. Enquanto isso, chegaram reforços especialistas em defesa e, sobretudo, nos arremessos de três pontos.

Agora, com o técnico Joe Mazzulla em seu primeiro ano todo como treinador efetivo, existe a dúvida para quem será o substituto de Smart na armação. Mazzulla pode optar por Derrick White fazendo o papel de organizador, enquanto Malcolm Brogdon, eleito o melhor reserva na última temporada, seguiria vindo do banco. Mas no momento, não existe nenhuma definição.

Por fim, chegaram Oshae Brissett, Svi Mykhailiuk, Dalano Banton e Jordan Walsh.

Confira o elenco

G/F — Banton, Dalano 2.01 m 93 kg F 12 Brissett, Oshae 2.01 m 95 kg G 13 Brogdon, Malcolm 1.93 m 104 kg G/F 7 Brown, Jaylen 1.98 m 101 kg G 20 Davison, JD (TW) 1.85 m 88 kg F 30 Hauser, Sam 2.01 m 98 kg F/C 42 Horford, Al 2.06 m 109 kg F/C 40 Kornet, Luke 2.18 m 113 kg F — Mykhailiuk, Svi 2.01 m 93 kg F/C 8 Porziņģis, Kristaps 2.21 m 109 kg G 11 Pritchard, Payton 1.85 m 88 kg G/F — Scrubb, Jay (TW) 1.96 m 100 kg F 0 Tatum, Jayson 2.03 m 95 kg G/F 27 Walsh, Jordan 2.01 m 93 kg G 9 White, Derrick 1.93 m 86 kg F/C 44 Williams, Robert III 2.06 m 108 kg C — Queta, Neemias (TW) 2.13 m 111 kg

