Boston Celtics contrata jogador para a próxima temporada da NBA

O ala ucraniano Sviatoslav Mykhailiuk é o novo jogador do Boston Celtics para a temporada 2023/24 da NBA. A informação foi confirmada por Shams Charania, do The Athletic. O contrato é garantido por uma temporada. Ele é o 14° jogador da equipe com vínculo assegurado para a próxima campanha. Além disso, outros dois jogadores estão na equipe em acordos two-way, válidos também para a G-League: JD Davison e Jay Scrubb.

O atleta jogou pelo New York Knicks e pelo Charlotte Hornets em 2022/23. Duas de suas seis equipes anteriores, em uma trajetória de cinco anos na liga. No último ano, ele registrou médias de 6.9 pontos, 1.7 rebote e 1.7 assistência por jogo em pouco mais de 14 minutos por partida. Seu grande destaque porém, é no aproveitamento nas bolas de três, com 42.4%.

No entanto, esses números aumentam muito em sua passagem por Charlotte, onde atuou por apenas 19 partidas. O atleta esteve envolvido em uma troca de quatro equipes no ano passado, em data próxima a trade deadline de 2023. Seu papel, assim como seus números, aumentaram após a negociação.

No Hornets, ele atuou por cerca de 22.5 minutos por jogo. Nesse meio tempo, produziu 10.6 pontos, 2.7 assistências e 2.4 rebotes. Teve 40.4% do perímetro enquanto foi titular em oito oportunidades.

Já em New York, a coisa não andou tão bem. Em 13 jogos, o ucraniano teve uma média ínfima de 3.1 minutos por noite, obtendo 1.6 ponto a cada vez que atuava. Ou seja, protagonismo zero, atuando basicamente quando o embate já estava definido.

Entretanto, o jogador tem história como “carrasco” do próprio Boston Celtics na NBA. Em sua carreira, Mykhailiuk tem uma média geral de 36% nas bolas triplas. Mas, quando enfrentou o Celtics, sua média dispara para 44% nos arremessos de fora. Esse é o melhor aproveitamento do ala neste quesito contra um único oponente. Então, Brad Stevens não perdeu tempo, assinando com o ex-Hornets.

Situação do elenco

O europeu é o terceiro ala que a franquia adiciona ao seu elenco nesta offseason. A conta também inclui a contratação de Oshae Brissett, ex-Indiana Pacers e também de Jordan Walsh, 38ª escolha do Draft de 2023 pela equipe.

Além dos líderes do time Jayson Tatum e Jaylen Brown, Boston também tem Sam Hauser para a função, em suma.

Com a tendência de que Dalano Banton e Luke Kornet tenham seus vínculos totalmente garantidos nos próximos dias, o time ainda tem uma última vaga aberta no elenco para 2023/24. Ainda não se sabe se eles vão confirmar o último posto antes do começo dos jogos ou se irão para a temporada com um lugar no elenco em aberto.

Por fim, com as garantias do novo acordo de trabalho (CBA), o time também tem uma última vaga two-way a ser preenchida.

