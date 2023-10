Boston Celtics faz troca por Jrue Holiday

De acordo com o jornalista Adrian Wojnarowski, da ESPN, o Boston Celtics fechou a troca pelo armador Jrue Holiday. O armador estava no Portland Trail Blazers e, agora, o Celtics entra como a quarta equipe para concluir a negociação que levou Damian Lillard ao Milwaukee Bucks. Em contrapartida, Boston enviou ao Blazers o pivô Robert Williams e Malcolm Brogdon.

Holiday chega para assumir a titularidade imediatamente. Isso porque o Celtics negociou Marcus Smart em troca tripla quando Kristaps Porzingis chegou. Entretanto, a original envolvia o Los Angeles Clippers e Brogdon. Só que o time californiano desistiu e o Memphis Grizzlies fez parte da que se concretizou. Assim, Smart foi para a equipe do Tennessee.

Havia a expectativa de Al Horford, Williams e Porzingis dividirem tempo de quadra, mas o fato de Jrue Holiday ficar disponível fez com que o Celtics buscasse uma troca.

Enquanto Williams deve fazer parte do elenco de Portland, Brogdon deve ser repassado em breve. O Clippers teria muito interesse no armador, que venceu o prêmio de melhor reserva da última temporada. O atleta estava descontente com a direção de Boston desde a lesão que teve, ainda nos playoffs. Então, quando ele entrou no primeiro pacote, a situação entre jogador e equipe piorou ainda mais.

Agora, o Celtics deverá ter um quinteto titular ainda mais forte, com Jrue Holiday, Jaylen Brown, Jayson Tatum, Kristaps Porzingis e Al Horford. Mas a falta de profunidade pode fazer com que Horford comece a temporada no banco e, assim, Derrick White ganharia uma vaga. Por outro lado, o Blazers vai ficar com Ayton e Williams, apesar de os dois jogarem de pivô. Por enquanto, existe a tendência que os dois joguem juntos.

Portanto, trata-se de uma conclusão da troca de Damian Lillard. O Celtics entra como a quarta equipe da negociação. Além dos jogadores, Boston mandou ainda as escolhas de 2024 (via Golden State Warriors) e a própria de 2029, sem proteção. Ambas são de primeira rodada.

Holiday era pretendido por diversas equipes. Entre elas, o Philadelphia 76ers e o próprio Clippers, mas a proposta de Boston teria sido melhor.

Confira como ficou:

Portland recebe

Deandre Ayton

Robert Williams

Malcolm Brogdon

Toumani Camara

Três escolhas de primeira rodada: 2024 (Warriors, com proteção top 4), 2029 (Celtics e Bucks), além do direito de inverter com o Bucks em 2028 e 2030

Milwaukee recebe

Damian Lillard

Phoenix recebe

Jusuf Nurkic

Grayson Allen

Nassir Litte

Keon Johnson

Boston recebe

Jrue Holiday

