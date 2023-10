Boston Celtics – Previsão da temporada 2023/24 da NBA

A temporada 2023/24 da NBA começa no próximo dia 24 e, hoje, vamos falar sobre a previsão do Boston Celtics. A equipe do técnico Joe Mazzulla fez trocas por Kristaps Porzingis e Jrue Holiday nesta offseason, reafirmando seu objetivo de ser campeão. Em 2022/23 foram até as finais da Conferência Leste, mas podem passar dessa etapa com o novo elenco.

No entanto, o time perdeu Marcus Smart (defensor do ano em 2022), Malcolm Brogdon (atual sexto homem do ano), Robert Williams e Grant Williams. Desse modo, há um problema de profundidade, mesmo com a chegada de Holiday e Porzingis. Jogadores como Sam Hauser e Payton Pritchard, então, terão que se provar.

A equipe técnica também sofreu modificações. Após passar 16 anos como comentarista do canal ESPN, Jeff Van Gundy foi contratado para ser consultor sênior da comissão técnica. Antes de ir para a televisão, passou 11 temporadas como técnico na NBA. Sam Cassell e Charles Lee também chegaram para ocupar os cargos de assistentes. Ao mesmo tempo, Mazzulla entra em sua segunda temporada na liderança do time. Então, está mais experiente.

Publicidade

Elenco

G 45 Banton, Dalano 2.01 m 93 kg F 12 Brissett, Oshae 2.03 m 95 kg G/F 7 Brown, Jaylen 2.01 m 101 kg G 20 Davison, JD (TW) 1.85 m 88 kg F 13 Gabriel, Wenyen 2.06 m 93 kg F 30 Hauser, Sam 2.01 m 98 kg G 4 Holiday, Jrue 1.96 m 93 kg F/C 42 Horford, Al 2.08 m 109 kg C 40 Kornet, Luke 2.18 m 113 kg G/F 50 Mykhailiuk, Sviatoslav 2.01 m 93 kg F/C 8 Porziņģis, Kristaps 2.21 m 109 kg G 11 Pritchard, Payton 1.85 m 88 kg C 88 Queta, Neemias (TW) 2.13 m 112 kg G 55 Scrubb, Jay (TW) 1.96 m 100 kg F 77 Stevens, Lamar 2.01 m 104 kg G 26 Steward, DJ 1.85 m 73 kg F 0 Tatum, Jayson 2.03 m 102 kg G 27 Walsh, Jordan 2.01 m 93 kg G 9 White, Derrick 1.93 m 86 kg

Movimentações na offseason

Chegaram: Dalano Banton, Oshae Brissett, Kristaps Porzingis, Jay Scrubb, Jordan Walsh e Jrue Holiday.

Saíram: Danilo Gallinari, Blake Griffin, Mfiondu Kabengele, Mike Muscala, Marcus Smart, Grant Williams, Robert Williams e Malcolm Brogdon.

Leia mais!

O técnico

Joe Mazzulla, de 35 anos, entra para sua segunda temporada como técnico principal na NBA e no Boston Celtics. Antes disso, passou três anos como assistente da equipe. Desse modo, é o técnico mais inexperiente da liga e o segundo mais novo da liga. Na última campanha, conseguiu levar a equipe à decisão do Leste.

Publicidade

No entanto, o trabalho ficou aquém do antigo treinador, Ime Udoka. Isso porque, na comparação, o atual treinador do Houston Rockets foi capaz de levar um elenco muito similar às Finais da NBA.

No seu primeiro ano como técnico principal Mazzulla obteve 68 vitórias e 34 derrotas em 102 jogos. Isso, contando temporada regular e playoffs. Ou seja, um aproveitamento de 66,6%.

O perímetro

Em relação aos titulares, o perímetro do Boston Celtics continua praticamente igual. Jayson Tatum e Jaylen Brown continuam dois jogadores de elite. Ao mesmo tempo que Al Horford continua um ala-pivô valioso pela versatilidade. No entanto, a diferença é que Jrue Holiday substituirá Marcus Smart na posição de armador titular. A pergunta de quem é o melhor defensor de perímetro é discutível, mas no ataque o novo reforço tem mais qualidade.

Publicidade

O que pode ser preocupante são os reservas. Derrick White pode ocupar o papel de sexto homem do time, realizando uma boa função de de 3 and D. Payton Pritchard será o armador reserva e, apesar de ser um bom arremessador, peca na defesa pela falta de tamanho. Além disso, terão Sam Hauser, Lamar Stevens, Delano Banton, Oshae Brissett e outros para dar minutos.

Publicidade

O garrafão

A previsão é que o garrafão do Boston Celtics seja mais dominante na próxima temporada da NBA. Kristaps Porzingis trará mais versatilidade e poder de ataque. Robert Williams era um ótimo defensor no time, mas não chega perto da habilidade ofensiva do novo reforço celta.

Assim como no perímetro, o problema são os reservas. A equipe possui Luke Kornet e Neemias Queta (two-way) para essa função. O primeiro provavelmente assumirá uma papel constante na rotação. Ele teve média de 11 minutos em quadra na última quadra em 2022/23 e anotou 3,8 pontos e 2,9 rebotes. Ele é forte, alto, mas tem uma mobilidade ruim.

Publicidade

Além disso, ainda há Wenyen Gabriel que pode improvisar como pivô. O jogador de 26 anos é defensor versátil, mas no ataque fica longe disso. Na última conseguiu 5,5 pontos e 4,2 rebotes em 15,1 minutos como médias no Los Angeles Lakers.

Análise geral

A chegada de Jrue Holiday e Kristaps Porzingis fazem com que possam enfrentar qualquer outro quinteto titular. O Boston Celtics teve o segundo melhor offensive rating (117,3) e defensive rating (110,6) na última temporada da NBA, então a previsão é que continuem dessa forma.

Publicidade

Mas há dois pontos que podem ser preocupantes, especialmente nos playoffs. O primeiro é que o time não possui profundidade. Tirando Derrick White (e talvez Payton Pritchard), será que o resto do banco conseguirá produzir em quadra? Isso nos leva ao segundo ponto. E se um ou mais astro se machucar? Porzingis tem um histórico de lesões preocupante, Al Horford tem 37 anos e outros imprevistos podem acontecer.

Deixando o pessimismo de lado, o Celtics conseguiu melhorar seu ataque ao mesmo tempo que não perdeu qualidade na defesa. Desse modo, tem potencial para retornar às Finais da NBA.

Previsão Jumper Brasil: segundo lugar na Conferência Leste

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA