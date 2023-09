Boston Celtics pode reforçar elenco com outros dois jogadores

O Boston Celtics pode adicionar dois jogadores em breve ao seu elenco. De acordo com o insider Shams Charania, do portal The Athletic, a equipe busca reforços para as alas. Desse modo, a franquia está promovendo treinos com alguns agentes livres.

Segundo Charania, Lamar Stevens e TJ Warren são alguns dos alas observados pelo Celtics. Eles, inclusive, já treinaram para a franquia. Porém, no momento, o time de Boston tem apenas uma vaga aberta no elenco. Assim, a promessa é de uma disputa acirrada.

De acordo com Michael Scotto, do portal Hoopshype, Stevens está na mira de outros três times. Assim, o Celtics enfrenta a concorrência de Houston Rockets, Miami Heat e Minnesota Timberwolves. O especialista defensivo de 26 anos deixou o Cleveland Cavaliers após três temporadas. Nesta offseason, Stevens foi trocado para o San Antonio Spurs, que o dispensou 11 dias após a negociação.

Publicidade

Warren, por sua vez, vem de uma passagem apagada pelo Phoenix Suns. Na última campanha, suas médias foram de 4,2 pontos e 3,1 rebotes, em 16 jogos. O ponto forte do ala de 30 anos é a capacidade de pontuar de vários lugares da quadra.

Portanto, o Boston Celtics está de olho em dois jogadores completamente diferentes para fechar o elenco. A equipe já tem 16 atletas no plantel. Mas, desse total, 11 possuem contratos garantidos. Além disso são dois two-ways e três não garantidos. A NBA permite, no máximo, 15 jogadores com vínculos garantidos.

Publicidade

Leia Mais!

Boston Celtics: confira como está o elenco após a agência livre da NBA

Para analista da ESPN, Jayson Tatum é melhor jogador do que Luka Doncic

Boston Celtics contrata jogador para a próxima temporada da NBA

Para a próxima temporada, a franquia de Boston trouxe o letão Kristaps Porzingis como principal reforço. Além dele já vieram o ala Oshae Brissett, o ala-armador Svi Mikhailiuk e o armador Dalano Banton. No Draft, o time selecionou o ala Jordan Walsh. Em contrapartida, a equipe perdeu Marcus Smart, um dos líderes do elenco. Por fim, Grant Williams, Danilo Gallinari e Mike Muscala também deixaram o Celtics.

Publicidade

Vice-campeã do Leste em 2022/23, a equipe de Boston conta com os astros Jayson Tatum e Jaylen Brown para se manter no topo. O técnico Joe Mazzulla, por sua vez, vai para a segunda temporada à frente do time.

A princípio, a grande questão é quanto ao encaixe de Porzingis no time. Além disso, o letão se lesiona com frequência. Nas últimas três temporadas, ele disputou 159 de 236 jogos possíveis. Ou seja, ficou de fora de 33% das partidas.

Publicidade

Por fim, outra dúvida é sobre o impacto da ausência de Smart. Eleito melhor defensor da NBA em 2022, o armador era considerado “o coração” do Celtics. Com o armador, o time sempre teve uma das melhores defesas da NBA. Agora, Derrick White e Malcolm Brogdon terão mais espaço na armação.

Elenco do Boston Celtics para 2023/24

13. Malcolm Brogdon

9. Derrick White

45. Dalano Banton (contrato não garantido)

11. Payton Pritchard

7. Jaylen Brown

20. JD Davison (Two-Way)

x. Jay Scrubb (Two-Way)

0. Jayson Tatum

42. Al Horford

30. Sam Hauser

x. Svi Mikhailiuk (contrato não garantido)

27. Jordan Walsh

12. Oshae Brissett

8. Kristaps Porzingis

44. Robert Williams

35. Luke Kornet (contrato não garantido)

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA