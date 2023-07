Brandon Miller “acorda”, mas Blazers bate Hornets

Em um jogo parelho, o Portland Trail Blazers derrotou o Charlotte Hornets por 97 a 93, mas foi a melhor performance de Brandon Miller, segunda escolha do Draft. Mesmo com a derrota, Miller anotou 26 pontos e pegou seis rebotes. No entanto, o cestinha de Charlotte foi Nick Smith, com 33 pontos. Pelo Blazers, que não contou com o armador Scoot Henderson (fora do torneio, por lesão), Shaedon Sharpe brilhou com 26 pontos e quatro rebotes. Enquanto isso, Kris Murray somou 19 pontos e sete rebotes.

Brandon Miller vinha de jogos ruins na Summer League, mas mostrou seu talento, apesar de o Hornets sair com a derrota para o Blazers. Charlotte perdeu todos os seus três confrontos até aqui.

David Duke anotou 24 pontos para liderar o Brooklyn Nets na vitória por 92 a 71 sobre o Milwaukee Bucks. Kennedy Chandler adicionou 17 pontos e sete assistências, enquanto Jalen Wilson somou 14 pontos, oito rebotes e cinco assistências. Por outro lado, apenas Lindell Wigginton atingiu dígitos duplos pelo Bucks, com 11.

Mesmo sem Jabari Smith Jr, Tari Eason, além de Amen Thompson, o Houston Rockets bateu o Oklahoma City Thunder por 105 a 92. Trevor Hudgins (26 pontos, sete assistências), Jermaine Samuels (19 pontos, quatro assistências) e Matthew Mayer (19 pontos, dez rebotes) lideraram o time texano, enquanto Cam Whitmore ficou com 16 pontos e oito rebotes. Pelo Thunder, KJ Williams e Keyontae Johnson foram os melhores, com 19 pontos cada. Williams ainda pegou 13 rebotes. O Rockets segue invicto após três jogos.

Já o New Orleans Pelicans, com cinco jogadores anotando dez pontos ou mais, superou o Phoenix Suns por 82 a 73. Tevian Jones liderou com 16 pontos e cinco rebotes, enquanto Karlo Matkovic somou 13 pontos, cinco rebotes e três bloqueios. Hunter Hale foi o destaque do Suns, com 21 pontos, quatro rebotes e quatro assistências.

O Chicago Bulls derrotou o Sacramento Kings por 107 a 99. Javon Freeman-Liberty liderou o Bulls com 28 pontos e seis assistências, enquanto Adama Sanogo produziu 15 pontos e nove rebotes. Já o brasileiro Yago dos Santos atuou por 19 minutos e foi bem em seu tempo limitado, produzindo cinco pontos, cinco assistências e três rebotes. Pelo Kings, Jordan Ford ficou com 25 pontos e oito assistências. Mike Daum anotou 22 pontos e pegou sete rebotes e Keon Ellis fez 19 pontos e coletou sete rebotes.

Por fim, San Antonio Spurs e Washington Wizards fecharam a noite de terça-feira. Sem Victor Wembanyama, fora do torneio, o Spurs teve Dominick Barlow, Malaki Branham e Julian Champagnie como destaques. Branham liderou com 29 pontos (5-6) em três pontos. Pelo Wizards, Bilal Coulibaly registrou dez pontos, seis rebotes, quatro assistências e três bloqueios. San Antonio venceu por 96 a 85.

