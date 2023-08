Bruno Caboclo brilha e Brasil vence Austrália em amistoso pré-Mundial

No segundo amistoso preparatório para a Copa do Mundo, o Brasil venceu a Austrália por 90 a 86, nesta quarta-feira (16), em Melbourne, com grande atuação de Bruno Caboclo. O ala-pivô teve jogo inspirado com 20 pontos, 12 rebotes e cinco tocos. Como resultado, a seleção conquistou o segundo triunfo no torneio “Boomers vs Word”.

Vale lembrar que o técnico Gustavo de Conti levou o mesmo grupo que venceu o Sudão do Sul na última segunda-feira. Portanto, a rotação brasileira contou com dez jogadores. Afinal, Raulzinho, Gui Santos, Cristiano Felício e Didi Louzada foram poupados de novo.

Então, o Brasil contou com grande partida de Bruno Caboclo para vencer a Austrália. Além dele, Vitor Benite foi um dos principais destaques. Vindo do banco, o veterano terminou com 17 pontos em 21 minutos ao converter cinco bolas do perímetro em sete tentativas.

“Grande vitória, em um amistoso de altíssimo nível. Parabéns ao grupo, fizemos uma grande partida. Mas precisamos entender que é apenas um amistoso e temos muito pela frente”, disse Benite.

Da mesma forma, também vindo do banco, Lucas Dias foi importante, sobretudo no primeiro tempo. O capitão do Sesi Franca atuou por 24 minutos, converteu 4/7 do perímetro e terminou com 14 pontos. Léo Meindl, por fim, foi o terceiro atleta com mais de dois dígitos. O ala fez dez pontos, pegou cinco rebotes e distribuiu quatro assistências.

Mas, no segundo tempo, quem comandou a equipe foi Yago Mateus. O armador organizou o time nos momentos cruciais e foi bem. Ao todo, somou nove pontos e distribuiu oito assistências.

O Brasil teve um primeiro quarto avassalador ao vencer por dez pontos. No entanto, os australianos se recuperaram no segundo período e levou o jogo parelho para o intervalo. O terceiro quarto, aliás, foi o melhor do time da casa. Como resultado, o time de Gustavinho chegou a ficar dez pontos atrás do placar.

Pelo lado da Austrália, Josh Giddey foi o grande destaque. O jogador do Oklahoma City Thunder terminou com 20 pontos e dez rebotes. Patty Mills, por sua vez, anotou 11 pontos, mas foi mal nos arremessos. Isso porque converteu apenas dois em 11 tentativas.

Por fim, no último período, a seleção brasileiro melhorou a marcação e soube aproveitar bem os ataques. Então, virou o jogo e conquistou grande vitória contra a medalhista de bronze nas últimas Olimpíadas. Além disso, são sete australianos que jogam na NBA.

Agora, o Brasil encara a Venezuela, na quinta-feira (17), fechando o torneio preparatório disputado na Austrália. O jogo terá transmissão da ESPN. Se vencer, será campeão. Depois, fará outros dois amistosos, na China, nos dias 20 e 21 de agosto. Os adversários serão Itália e Sérvia

Brasil 90 x 86 Austrália

Brasil

Bruno Caboclo: 20 pontos, 12 rebotes e cinco tocos

Vitor Benite: 17 pontos, três rebotes e 5/7 do perímetro

Lucas Dias: 14 pontos, três rebotes e 4/7 do perímetro

Léo Meindl: dez pontos, cinco rebotes e quatro assistências

Yago Mateus: nove pontos e oito assistências

Austrália

Josh Giddey: 20 pontos, dez rebotes e quatro assistências

Patty Mills: 11 pontos, cinco rebotes, quatro assistências e 2/13 nos arremessos de quadra

Nicholas Kay: dez pontos e sete rebotes

Duop Reath: dez ponto e cinco rebotes

Joe Ingles: oito pontos e cinco rebotes

O jogo

O Brasil começou bem a partida. O quinteto inicial teve aproveitamento nos arremessos e conseguiu neutralizar os ataques dos donos da casa. Caboclo foi bem nos dois lados da quadra com assistências e dois tocos no primeiro quarto. Além disso, Lucas Dias veio bem do banco com duas bolas de três. Os australianos, por outro lado, não converteram bolas de longa distância. Então, a seleção abriu dez pontos. 23 a 13 Brasil.

No segundo quarto, os anfitriões melhoraram. Sem converter do perímetro, passaram a explorar as bolas próximas à cesta. Ainda assim, o Brasil se manteve à frente. O jogo, então, ficou controlado até a metade do período. O jogo era de poucos erros para os dois times.

Bom para os brasileiros que seguiram com uma marcação forte. Enquanto o time mandante tentava cortar a diferença, os visitantes aproveitavam o ótimo aproveitamento do perímetro para continuar em vantagem. No entanto, no minuto final, a Austrália tirou dez pontos de vantagem do Brasil e igualou o marcador. Em lances livres, Benite colocou o Brasil à frente para o intervalo. 43 a 41 Brasil.

Segundo tempo

Na volta dos vestiários, a seleção começou melhor. Entretanto, os donos da casa não deixaram desgarraram do placar. Bruno Caboclo continuou sendo o mais nome mais importante do Brasil contra a Austrália nos dois lados da quadra. Por outro lado, os anfitriões começaram a converter bolas de três. Na metade do período, então, virou o jogo.

Os australianos apertaram a marcação e o time de Gustavinho passou a ter dificuldades em pontuar. O time da casa chegou a abrir cinco de vantagem, mas o Brasil se recuperou. No entanto, com ataques rápidos, os mandantes voltaram a abrir vantagem. Então, foi ao último período com sete de vantagem. 71 a 64 Austrália.

A seleção voltou ligada no último período, mas ainda teve dificuldades para tirar a vantagem. Os rebotes ofensivos do time da casa garantiram cestas fáceis. Agressivo, Yago passou a ser perigo para a defesa adversária. Assim, a diferença caiu para dois pontos com seis minutos no relógio. Mas uma bola de três de Benite virou o jogo.

Por fim, o Brasil manteve a intensidade, sou controlar o bom momento e abriu seis de vantagem restando três minutos para o término do jogo. Com paciência no ataque, sob o comando de Yago, a seleção foi confortável para o minuto final. Os australianos, em contrapartida, tiveram pouco aproveitamento. Assim, a seleção conquistou grande triunfo contra os donos da casa. 90 a 86 Brasil.

