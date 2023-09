Na raça, Brasil supera arbitragem, bate o Canadá e fica vivo na Copa do Mundo

O Brasil fez grande jogo contra o Canadá pela Copa do Mundo de Basquete, nesta sexta-feira (1º), superou polêmicas de arbitragem e venceu por 69 a 65 . Com o último quarto impecável, tirou a vantagem do adversário e garantiu o triunfo. Agora, uma vitória contra a Letônia pode classificar a seleção às quartas de final.

O Brasil fez seu melhor jogo na Copa do Mundo contra o Canadá. Com uma marcação forte ao longo de toda a partida, neutralizou os ataques do rival. Além disso, limitou o ataque canadense a apenas 65 pontos pontos. Vale lembrar que até esse confronto, a média do time da América do Norte era de 108 pontos por partida.

Pelo lado brasileiro, Bruno Caboclo foi o grande destaque com 19 pontos e 13 rebotes. Lucas Dias também fez boa partida com bolas importantes do perímetro. Então, terminou com oito pontos e três rebotes. Sem grandes destaques em pontuação, o coletivo da seleção foi o principal fator para o bom jogo. Sobretudo a defesa.

Mas Yago Mateus, que anotou oito pontos e dez assistências, teve uma das bolas mais importantes do confronto com uma infiltração que abriu vantagem de duas posses nos segundos finais. Vindo do banco, Gui Santos também foi fundamental. Mesmo com poucos minutos ao longo da competição, ganhou mais chance no duelo desta sexta-feira. O jogador do Golden State Warriors fez dez pontos e três rebotes.

Por outro lado, o Canadá, que foi dominante na primeira fase, não impôs seu jogo. Shai Gilgeous-Alexander foi o principal nome individual com 23 pontos e cinco rebotes. Os titulares, no geral, não foram bem. Então, o segundo principal nome canadense foi Lu Dort, vindo do banco. Ele terminou com 17 pontos, cinco rebotes e três bolas do perímetro.

Agora, o Brasil encara a Letônia, no domingo (3), às 6h45. Se vencer, estará nas quartas de final da Copa do Mundo de Basquete. Isso porque os times do Grupo L estão com campanhas iguais. Ou seja, todos com três vitórias e uma derrota. Na última rodada, quem vencer, avança.

O jogo

A partida começou com muita marcação dos dois times. Os dois primeiros minutos, aliás, passaram zerados. A primeira cesta foi do Canadá. Mas Bruno Caboclo devolveu com uma bola de três. A disputa era tão intensa que na metade do primeiro quarto, cada time somou apenas cinco pontos. Mas a seleção engatou ótima sequência no ataque e abriu vantagem, que chegou a ser de sete pontos.

O Canadá apertou a marcação e voltou a encostar no placar com bolas do perímetro. A defesa do brasileira não afrouxou, no entanto. Foram quatro tocos no primeiro período que garantiram a vantagem. 16 a 13 Brasil.

O segundo quarto começou no mesmo ritmo. Mas os canadenses, com mais uma bola de três, igualaram o placar. Os times alteraram a liderança. O Brasil não conseguiu converter ataques e, assim, o rival abriu quatro de vantagem na metade do período. Restando pouco menos de três minutos, Caboclo fez duas faltas no mesmo lance que permitiu um ataque de quatro pontos ao Canadá. Assim, a vantagem passou a ser a maior do jogo. O duelo foi ao intervalo com dez de diferença. 37 a 27 Canadá.

Segundo tempo

O Brasil voltou melhor pro segundo tempo, conseguiu neutralizar os ataques do adversário e diminuiu a diferença. As bolas de três continuaram não caindo, mas soube aproveitar as chances próximas à cesta. Então, a diferença de dez caiu para seis pontos nos minutos iniciais.

Os canadenses estouraram de falta na metade do período. Por outro lado, a seleção brasileira conseguir manter boa intensidade defensiva mesmo sem infrações. Mas, vindo do banco, Lu Dort foi o grande respiro do Canadá com bolas importantes que mantiveram a liderança no placar. Então, com bolas do perímetro seguidas voltou a colocar dez à frente. Com uma rara cesta de fora, o Brasil conseguiu diminuir para sete. 52 a 45 Canadá.

O último quarto começou intenso. A desvantagem brasileira caiu para quatro e a marcação continuou acirrada, mas dos dois times. Com uma bola de fora do perímetro a diferença foi para um ponto. O Brasil chegou a virar o jogo, mas Shai, em uma jogada individual retomou a liderança.

A partir disso, a seleção brasileira assumiu as rédeas do jogo. Com a defesa se mantendo firme, passou a aproveitar melhor as chances no ataque. Por fim, mesmo com decisões polêmicas da arbitragem contra o Brasil, o time se manteve atendo à disputa. Então, com uma bola decisiva de Yago, abriu a maior vantagem a favor na partida.

(3-1) Brasil 69 x 65 Canadá (3-1)

Destaques

Brasil

Bruno Caboclo: 19 pontos e 13 rebotes e três tocos

Gui Santos: dez pontos e três rebotes

Yago Mateus: oito pontos e dez assistências

Lucas Dias: oito pontos, três rebotes e 2/3 do perímetro

Canadá

Shai Gilgeous-Alexander: 23 pontos e cinco rebotes

Lu Dort: 17 pontos, cinco rebotes e 3/7 do perímetro

Kelly Olynyk: nove pontos e sete rebotes

(3-1) República Dominicana 97 x 102 Porto Rico (3-1)

Destaques

Dominicana

Karl-Anthony Towns: 39 pontos, dez rebotes e 4/11 do perímetro

Andres Feliz: 22 pontos, cinco rebotes, oito assistências e 4/4 do perímetro

Lester Quinones: 13 pontos e três rebotes

Jean Montero: 12 pontos, três rebotes e cinco assistências

Porto Rico

Tremont Waters: 37 pontos, sete rebotes, 11 assistências, quatro roubos de bola e 7/13 do perímetro

George Conditt: 18 pontos e sete rebotes

Jordan Howard: 11 pontos e cinco assistências

Christopher Ortiz: dez pontos e seis rebotes

Isaiah Pineiro: dez pontos

(4-0) Eslovênia 91 x 80 Austrália (2-2)

Destaques

Eslovênia

Luka Doncic: 20 pontos, sete rebotes e seis assistências

Mike Tobey: 18 pontos, 12 rebotes e cinco assistências

Klemen Prepelic: dez pontos, três rebotes e três assistências

Gregor Hrovat: dez pontos e três rebotes

Austrália

Josh Giddey: 25 pontos, oito rebotes e quatro assistências

Patty Mills: 17 pontos, oito rebotes, três assistências e 3/4 do perímetro

Dante Exum: 13 pontos

(4-0) Lituânia 92 x 67 Grécia (2-2)

Destaques

Lituânia

Rokas Jokubaitis: 19 pontos, seis assistências e 3/3 do perímetro

Ignas Brazdeikis: 18 pontos, três rebotes e 3/3 do perímetro

Jonas Valanciunas: 15 pontos, nove rebotes e três assistências

Eimantas Bendzius: 15 pontos, três rebotes e 3/4 do perímetro

Grécia

Thomas Walkup: 21 pontos, oito rebotes, sete assistências e 5/10 do perímetro

Giannoulis Larentzakis: 17 pontos, sendo 3/7 do perímetro

