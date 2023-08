Brasil reduz elenco em preparação para a Copa do Mundo

O técnico do Brasil, Gustavo De Conti, reduziu o elenco da seleção durante preparação para a Copa do Mundo de basquete. A principio, o comandante levou 16 jogadores para os treinos que estão sendo realizados no Clube Sírio, em São Paulo. Agora, a equipe segue com 14 nomes. No entanto, a lista final para o mundial terá apenas 12 atletas.

Os nomes cortados são dois jovens do Sesi Franca: o ala-pivô Marcio e o ala Reynan. O primeiro, aliás, foi o único brasileiro no Draft de 2023 da NBA. Entretanto, não foi selecionado por nenhuma franquia. Posteriormente, disputou a Summer League pelo Atlanta Hawks, mas não recebeu muitas oportunidades.

O segundo é uma jovem promessa do basquete brasileiro. Com apenas 19 anos, Reynan foi o grande destaque do elenco do Brasil na Copa do Mundo Sub-19. Além disso, deve ganhar mais oportunidades no time de Franca na próxima temporada do NBB.

O Mundial acontece entre os dias 25 de agosto e 10 de setembro. Mas, antes, a seleção fará partidas preparatórias para o torneio. Os treinamentos em São Paulo seguem até o dia 7 deste mês. Então, o elenco vai para a Austrália, onde disputará uma série de amistosos.

Os adversários serão a anfitriã Austrália, Sudão do Sul e Venezuela. Todos os países, aliás, estarão na Copa do Mundo realizada no Japão, Indonésia e Filipinas. As partidas acontecem entre os dias 14 e 17 de agosto.

Já mais próximo do mundial, a seleção brasileira fará outros dois jogos preparatórios. Assim, deixará o país da Oceania rumo a China. Nos dias 20 e 21 de agosto, então, enfrentará a Itália e a Sérvia, pela “Solidarity Cup”. Ao todo, portanto, serão cinco amistosos.

O Brasil está no grupo G e vai fazer a sua estreia contra o Irã, no dia 26 de agosto. Dois dias depois, os adversários serão os espanhóis. Por fim, a seleção brasileira encerra sua participação na fase de grupos contra a Costa do Marfim, no dia 30 de agosto. As três partidas do Brasil, aliás, vão ocorrer em Jacarta, na Indonésia.

Os dois melhores times avançam para a segunda fase. Além disso, eles carregam os resultados obtidos na fase inicial e cruzam com o Grupo H, que tem Canadá, França, Letônia e Líbano. Nesta etapa, a seleção faz mais dois jogos, apenas contra os times que ainda não enfrentou, ou seja, os dois classificados do Grupo H. Assim, ao final da segunda fase, duas seleções vão às quartas de final.

Vale lembrar que a ESPN e o Star+ exibirão os jogos da Copa do Mundo de Basquete 2023.

Confira os nomes que ainda estão no elenco para o Mundial

Armadores: Yago (Estrela Vermelha-SER), Raulzinho (agente livre), Marcelinho Huertas (Tenerife-ESP), Georginho (Ulm-ALE)

Alas-armadores/alas: Vítor Benite (Gran Canaria-ESP), Didi Louzada (Flamengo), Gui Santos (Golden State Warriors-EUA) e Léo Meindl (Alvark-JAP)

Alas-pivôs/pivôs: Bruno Caboclo (Venezia-ITA), Lucas Dias (Franca), Gabriel Jaú (Flamengo), Cristiano Felício (Granada-ESP), Tim Soares (Nagoya-JAP), Felipe dos Anjos (Andorra-ESP)

