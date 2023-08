Brasil define lista de convocados para a Copa do Mundo

Gustavo De Conti, técnico do Brasil, definiu os 12 nomes finais da lista de convocados para a Copa do Mundo FIBA de 2023. A seleção teve 16 jogadores convocados para treinos que ocorreram no Clube Sírio, em São Paulo. Então, o treinador cortou dois nomes antes dos amistosos de preparação para o Mundial e, agora, ele sacou mais dois atletas. Assim, a equipe está pronta para a disputa.

Didi Louzada com passagem pela NBA e, atualmente, no Flamengo foi cortado há quatro dias. Em recuperação física, o ala voltou ao Brasil após a vitória sobre a Austrália na última quarta-feira (16). Por fim, De Conti cortou o ala-pivô Gabriel Jaú.

Pela equipe em 2022/23 no NBB, ele teve médias de 12.5 pontos e 7.1 rebotes. Ele teve uma boa marca nas bolas de três com 42.5% de aproveitamento. Foi titular em 19 dos 39 jogos, atuando em 24.6 minutos por noite. Nesse meio tempo, os 12 convocados finais do Brasil para a Copa do Mundo estão definidos.

Publicidade

A derrota para a Sérvia também nesta quarta, marcou a última partida amistosa da seleção. Nos cinco duelos, foram três vitórias contra: Sudão do Sul, Venezuela e Austrália, em Melbourne. O detalhe é que a equipe da Oceania é quem tem mais representantes da NBA em toda a competição, fora os EUA. A outra derrota além da Sérvia, foi para a Itália. As cinco seleções citadas também estão no Mundial.

Leia mais!

O começo do torneio será nesta sexta-feira (25). Mas a Seleção Brasileira estreia um dia depois, no sábado (26), em duelo com o Irã às 6h45. Além disso, os confrontos com os outros times do grupo serão Espanha (28) às 10h30 e, depois, Costa do Marfim (30), às 6h45. Todos os horários de Brasília.

Publicidade

Os jogos do Mundial terão transmissão da ESPN e Star+. As partidas vão acontecer na Indonésia, Japão e Filipinas.

Confira os 12 convocados do Brasil para a Copa do Mundo de 2023

Armadores: Yago (Estrela Vermelha-SER), Raulzinho (Fenerbahçe-TUR), Marcelinho Huertas (Tenerife-ESP) e Georginho (Ulm-ALE)

Alas-armadores/alas: Vítor Benite (Gran Canaria-ESP), Gui Santos (Golden State Warriors-EUA) e Léo Meindl (Alvark-JAP)

Alas-pivôs/pivôs: Bruno Caboclo (Venezia-ITA), Lucas Dias (Franca), Cristiano Felício (Granada-ESP), Tim Soares (Nagoya-JAP) e Felipe dos Anjos (Andorra-ESP) Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA

Instagram

Twitter

Facebook

Grupo no Whatsapp

Threads

Guia Futebol