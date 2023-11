Brasil vai jogar o Pré-Olímpico de basquete na Letônia

O Brasil está no grupo B do Pré-Olímpico de basquete que vai acontecer na Letônia. Apesar de ser difícil, o time de Gustavo de Conti tem a última chance de disputar as Olimpíadas de 2024, em Paris.

O torneio vai acontecer entre os dias 2 e 7 de julho de 2024, enquanto a ESPN terá a transmissão dos jogos. Então, o Brasil vai enfrentar Letônia, Montenegro, Geórgia, Camarões e Filipinas. Apenas o campeão vai para as Olimpíadas.

“Torneio muito equilibrado, com Seleções importantes, mas compostas por grandes jogadores”, afirmou Gustavo de Conti. “Pelo que fizeram na Copa do Mundo e por ser sede, a Letônia entra com favoritismo, mas tenho certeza que podemos ser muito competitivos. Então, o primeiro pensamento é fazer uma boa preparação e passar pelo grupo, para assim ter a possibilidade de jogar pela vaga na fase decisiva”.

Na primeira fase do Pré-Olímpico de basquete na Letônia, o Brasil encara Montenegro e Camarões. Enquanto isso, no grupo A, tem Letônia, Geórgia e Filipinas.

Mas além da chave do Brasil, outros três Pré-Olímicos vão acontecer. Assim como no que vai acontecer na Letônia, o campeão de cada torneio garante vaga em Paris. Enquanto isso, eles vão acontecer na Espanha, Porto Rico e Grécia.

O sorteio, que aconteceu nesta segunda-feira (27), levou em consideração o ranking da FIBA. Então, as seis seleções do Pré-Olímpico estarão em dois grupos na Letônia. Primeiro, eles se enfrentam em fase inicial, sendo que os dois melhores vão às semifinais. Então, acontece a decisão, sempre com jogo único.

Ou seja, inicialmente, o Brasil pega Montenegro e Camarões. Então, passando de fase, faz a semifinal com os dois melhores do outro grupo. Se vencer ali, disputa a final. Portanto, é necessário ter campanha quase perfeita para estar em Paris.

Confira como ficou o chaveamento

Até o momento, oito das 12 seleções confirmaram vaga nas Olimpíadas. Além da França, também estão lá: Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Sérvia, Japão, Austrália e Sudão do Sul.

Retrospecto brasileiro no Mundial

O Brasil ficou muito próximo da vaga Olímpica pela Copa do Mundo. Mesmo perdendo para a Letônia, poderia garantir vaga com uma possível derrota canadense. No duelo contra a Espanha, o time da América do Norte ficou atrás do placar até os dois minutos finais. Entretanto, conseguiu a virada.

Assim, o Canadá e os EUA garantiram as duas vagas das Américas pelo Mundial. Afinal, além do Brasil, outros dois times do continente foram eliminados. A República Dominicana era uma das candidatas. Mas perdeu os dois jogos na segunda rodada.

Da mesma forma, Porto Rico emergiu como candidato. Mas foi superado pela Itália. Então, também teria uma campanha inferior a do Brasil.

A seleção brasileira, comandada por Gustavo de Conti, foi bem no Mundial, mas terá de enfrentar o pré-olímpico de basquete para chegar até Paris-2024. Foram duas vitórias e uma derrota na primeira fase. O revés veio para os espanhóis, atuais campeões. Ainda assim, garantiu vaga na segunda rodada. A missão, então, seria mais difícil. Os adversários foram duas potências do torneio: Letônia e Canadá.

No primeiro duelo, contra os canadenses, uma grata surpresa. A seleção venceu um time recheado de astros da NBA. Então, se manteve vivo. No entanto, não foi páreo para o organizado time letão. Com o revés, terminou na 13ª posição geral.

