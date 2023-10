Com brasileiro, site lista os 50 jogadores mais bem pagos da NBA que não foram ao All-Star Game

Afinal, você sabe quem são os 50 atletas mais bem pagos da história da NBA que nunca foram ao All-Star Game, e que a lista tem um brasileiro? O Jumper Brasil, então, traz o ranking com os valores de cada um dos nomes que compõem a lista. Somados, eles receberam cerca de US$6.3 bilhões somente em salários.

O viés de alta econômico da liga, expõe um fato. Dos 50 jogadores listados, 21 jogam na liga atualmente. Isso sem contar alguns nomes que ainda jogam, mas não na NBA.

Várias carreiras consistentes estão presentes. Mas apesar do All-Star Game ter perdido algum valor em nível de jogo nos últimos anos, ainda é uma marca importante para um jogador na liga dos EUA.

Destaque para a presença do brasileiro Nenê, o 14ª mais bem pago da história da NBA que não foi selecionado para o All-Star Game. Por fim, o número de atletas que receberam ao menos US$100 milhões ao longo da carreira e não foram selecionados para o jogo festivo, é 45. Só sete deles receberam mais do que US$150 milhões, enquanto só um superou a marca dos US$200 milhões, Tobias Harris do Philadelphia 76ers.

Todos os valores são em milhões de dólares. Além disso, jogadores ainda ativos na liga estão em negrito. Confira os nomes que compõem a lista abaixo.

50. Erick Dampier: US$97.963.871

49. Evan Turner: US$98.227.016

48. Mike Miller: US$99.376.913

47. Myles Turner: US$99.532.934

46. Damon Stoudamire: US$99.672.198

45. Jalen Rose: US$102.438.250

44. Enes Kanter: US$102.454.224

43. Jamal Murray: US$102.914.106

42. Monta Ellis: US$104.008.681

41. Bojan Bogdanovic: US$104.376.530

40. Danny Green: US$104.404.159

39. Hassan Whiteside: US$105.390.288

38. Jason Richardson: US105.798.207

37. Mike Bibby: US$107.093.621

36. Jason Terry: US$108.310.292

35. Ryan Anderson: US$109.360.492

34. Marvin Williams: US$109.771.071

33. Brian Grant: US$109.842.052

32. George Hill: US$113.331.400

31. Aaron Gordon: US$114.710.368

30. Wesley Matthews: US$114.834.028

29. Lamar Odom: US$115.967.658

28. Josh Smith: US$116.294.581

27. Richard Jefferson: US$116.883.643

26. JJ Redick: US$118.345.008

25. Andrew Bogut: US$118.591.363

24. Tristan Thompson: US$118.659.914

23. Trevor Ariza: US$118.962.219

22. Tim Hardaway Jr: US$119.767.741

21. Jonas Valanciunas: US$121.321.946

20. Jamal Crawford: US$124.283.187

19. Evan Fournier: US$126.999.101

18. Chandler Parsons: US$127.164.774

17. Ricky Rubio: US$128.147.705

16. Eric Bledsoe: US$129.340.553

15. Derrick Favors: US$131.217.769

14. Nenê Hilário: US$132.775.609

13. Otto Porter: US$134.220.040

12. Marcus Camby: US$135.352.849

11. Al Jefferson: US$136.519.285

10. Thaddeus Young: US$140.718.742

9. Serge Ibaka: US$141.750.412

8. Steven Adams: US$146.760.004

7. Harrison Barnes: US$166.981.290

6. Rudy Gay: US$178.120.665

5. Eric Gordon: US$178.199.742

4. CJ McCollum: US$181.313.440

3. Nicolas Batum: US$187.838.139

2. Danilo Gallinari: US$197.164..814

1. Tobias Harris: US$211.814.722

