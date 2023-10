Brooklyn Nets atropela equipe de Bruno Caboclo

Sem grandes surpresas, o Brooklyn Nets venceu o Maccabi Ra’anana, time do brasileiro Bruno Caboclo, em jogo da pré-temporada. A equipe de Israel foi derrotada no único amistoso internacional do dia, com o Nets vencendo por 135 a 103. A equipe jogou desfalcada de Nic Claxton e Cam Johnson, mas teve todos os outros principais jogadores, incluindo Ben Simmons.

Mesmo com a vitória da equipe da NBA, o jogo foi equilibrado. O Ra’anana começou bem, sobretudo nas bolas de três, com muitas conversões que deixaram o jogo bastante movimentado. Foram cinco no total, com a parcial do primeiro quarto terminando em 39 a 34 para a equipe europeia. O Brooklyn não demonstrou grande foco defensivo de maneira geral.

No entanto, o segundo quarto favoreceu o time dos EUA, com um fator que contribuiu sendo os rebotes ofensivos. O Nets já tinha uma grande vantagem nesse quesito e manteve seu ritmo ofensivo forte. Quando desperdiçou arremessos, ganhou cinco rebotes de ataque. O reforço Lonnie Walker marcou 12 pontos apenas na parcial, resultando em um primeiro tempo que virou com vitória do Brooklyn por 74 a 60. Bruno Caboclo anotou seis pontos até o intervalo contra o Brooklyn Nets.

A vantagem do Brooklyn se estabilizou durante o terceiro quarto, com três bolas do perímetro de Mikal Bridges. Mas após um começo em que a equipe de Israel chegou a diminuir a vantagem para dez pontos, a situação foi se acalmando para os anfitriões. O Nets venceu o período por 30 a 25.

Leia mais!

Bruno Caboclo voltou para a quadra no início do último quarto. Porém, sem maior impacto. Brooklyn manteve sua vantagem de maneira confortável. Mesmo que dando minutos quase que exclusivos para seus reservas. A parcial foi novamente vencida pelos favoritos, por 31 a 18. A vitória do Brooklyn Nets sobre o Maccabi Ra’anana de Bruno Caboclo se concretizou por 32 pontos de vantagem.

Maccabi Ra’anana (ISR) 103 x 135 Brooklyn Nets

Ra’anana

Dwayne Bacon: 17 pontos, cinco rebotes, cinco assistências

Quinndary Weatherspoon: 17 pontos, quatro assistências

Dakarai Tucker: 14 pontos

Jason Siggers: 12 pontos

Bruno Caboclo: oito pontos, sete rebotes, dois tocos, 26 minutos

Brooklyn

Mikal Bridges: 23 pontos, 6-13 nas bolas de três,

Harry Giles III: 16 pontos, dez rebotes

Spencer Dinwiddie: 15 pontos, seis assistências

Trendon Watford: 12 pontos, cinco rebotes

Lonnie Walker: 12 pontos

Noah Clowney: 10 pontos

Charlotte Hornets 92 x 98 Washington Wizards

O Washington Wizards obteve grande virada contra o Charlotte Hornets, em duelo em Washington. Charlotte não contou com Gordon Hayward, enquanto a equipe vencedora não teve Deni Avdija. Não foi um grande jogo ofensivo, mas a equipe da capital dos EUA fez 35 pontos nos últimos 12 minutos, superando um déficit que chegou a ser de 14 pontos. A reação foi comandada pelos reservas, sobretudo, Johnny Davis.

Charlotte

Terry Rozier: 13 pontos, seis rebotes, sete assistências

LaMelo Ball: 12 pontos, seis rebotes

P.J Washington: 11 pontos, dez rebotes

Washington

Kyle Kuzma: 19 pontos, quatro rebotes, seis erros de ataque

Bilal Coulibaly: 12 pontos, cinco rebotes, quatro roubos de bola

Jordan Poole: 11 pontos, quatro rebotes

Orlando Magic 108 x 105 Cleveland Cavaliers

Um grande segundo quarto impulsionou a vitória do Orlando Magic sobre o Cleveland Cavaliers, em Ohio. Destaque principalmente para o grande jogo de Franz Wagner, que teve 85.7% nos arremessos de quadra. Com os reservas nos últimos minutos, o Cavs tentou uma virada, mas não se concretizou.

Orlando

Franz Wagner: 18 pontos, quatro assistências

Mo Wagner: 14 pontos

Markelle Fultz: 13 pontos, quatro rebotes

Cleveland

Darius Garland: 19 pontos

Dean Wade: 14 pontos, seis rebotes

Max Strus: 13 pontos, seis rebotes, cinco assistências, cinco erros de ataque

Emoni Bates: 12 pontos, quatro rebotes

Evan Mobley: 11 pontos, quatro rebotes

Detroit Pistons 128 x 125 Oklahoma City Thunder

Mais uma grande virada da rodada em Montreal. Em duelo realizado no Canadá, o Oklahoma City Thunder liderava por 21 pontos até a metade do terceiro quarto, mas tomou a virada. Enquanto o jogo teve a presença dos titulares, o Thunder dominou. Porém, James Wiseman e o calouro Marcus Sasser comandaram uma grande reviravolta daí até o fim do jogo. Vitória dos jovens de Detroit.

Detroit

James Wiseman: 20 pontos, dez rebotes

Stanley Umude: 18 pontos, cinco rebotes

Marcus Sasser: 17 pontos, cinco rebotes, oito assistências

Killian Hayes: 16 pontos, quatro assistências

Jaden Ivey: 13 pontos, quatro rebotes, cinco erros de ataque

Isaiah Stewart: 12 pontos, oito rebotes

Oklahoma

Lu Dort: 24 pontos, quatro rebotes, 5-9 nas bolas de três

Jalen Williams: 17 pontos

Chet Holmgren: 16 pontos, quatro rebotes

Ousmane Dieng: 14 pontos, quatro rebotes

Shai Gilgeous-Alexander: 12 pontos

Memphis Grizzlies 102 x 103 Atlanta Hawks

O Atlanta Hawks superou um desfalcado Memphis Grizzlies. Aliás, o Grizzlies não contou com nenhum de seus titulares. Trae Young anotou 20 pontos, mas não voltou para o jogo no segundo tempo. Como resultado, reação do Grizzlies que ficou a uma posse da vitória. Um toco do calouro Seth Lundy sobre GG Jackson foi, acima de tudo, decisivo para a vitória de Atlanta.

Memphis

GG Jackson: 24 pontos

Santi Aldama: 22 pontos, sete rebotes, seis assistências

Vince Williams Jr: 12 pontos, nove rebotes

Ziaire Williams: 12 pontos

Atlanta

Trae Young: 20 pontos

Jalen Johnson: 14 pontos

Kobe Bufkin: 12 pontos, seis rebotes

Mouhamed Gueye: 12 pontos, seis rebotes

Garrison Matthews: 12 pontos, quatro rebotes

Houston Rockets 120 x 87 New Orleans Pelicans

Além da vitória do Brooklyn Nets sobre o time de Bruno Caboclo, outro jogo teve larga vantagem. O Houston Rockets dominou o New Orleans Pelicans por 33 pontos de diferença. Desde que o jogo começou com as duas formações titulares, houve um domínio total texano. Grande desempenho da terceira escolha do Draft de 2022, Jabari Smith Jr. Então, jogo muito bom de um Rockets que tenta ganhar confiança para a temporada 2023/24.

Houston

Jabari Smith Jr: 22 pontos, nove rebotes

Alperen Sengun: 12 pontos, seis rebotes, quatro assistências, quatro roubos de bola

Jalen Green: 12 pontos

Amen Thompson: 12 pontos, quatro assistências

New Orleans

CJ McCollum: 17 pontos, cinco erros de ataque

Dyson Daniels: 13 pontos, cinco rebotes

Jordan Hawkins: 13 pontos

Brandon Ingram: dez pontos, cinco rebotes, quatro roubos de bola

Denver Nuggets 124 x 133 Chicago Bulls

Com duas prorrogações, o Chicago Bulls superou o Denver Nuggets em casa. O reserva Braxton Key, do Nuggets, forçou o cenário em duas oportunidades. Apesar de tudo, ele não impediu a vitória do Bulls. Mas foi com alguma dose de drama. Parte final do jogo contou apenas com reservas, mas garantiram um jogo disputado. Embora o Bulls tenha ficado com o triunfo, os atuais campeões não contaram com Michael Porter Jr e Christian Braun.

Denver

Nikola Jokic: 17 pontos, seis rebotes, quatro assistências, 18 minutos

Julian Strawther: 16 pontos

Colin Gillespie: 13 pontos, quatro assistências

Braxton Key: dez pontos, cinco rebotes, cinco erros de ataque

Hunter Tyson: dez pontos, cinco rebotes, quatro assistências

Chicago

DeMar DeRozan: 19 pontos, quatro roubos de bola

Zach LaVine: 17 pontos, quatro rebotes

Alex Caruso: 14 pontos, quatro rebotes

Nikola Vucevic: dez pontos, quatro rebotes

Terry Taylor: dez pontos, sete rebotes, quatro assistências

Phoenix Suns 122 x 111 Portland Trail Blazers

A equipe de Kevin Durant triunfou no último duelo do dia. O jogo até ficou mais equilibrado durante no segundo tempo, mas os titulares do Suns deram um show ofensivo na primeira parte do confronto. Foram 76 pontos para a equipe nos 24 minutos iniciais, mesmo com o desfalque de Bradley Beal. Scoot Henderson comandou a reação que deixou o jogo mais disputado, mas não conseguiu mudar o placar.

Phoenix

Eric Gordon: 20 pontos

Devin Booker: 18 pontos, cinco assistências

Jusuf Nurkic: 17 pontos, oito rebotes, cinco assistências

Kevin Durant: 16 pontos, quatro rebotes, seis assistências

Yuta Watanabe: 10 pontos

Portland

Scoot Henderson: 22 pontos, quatro rebotes, quatro assistências, seis erros de ataque

Anfernee Simons: 15 pontos, quatro assistências

Jerami Grant: 13 pontos

Malcolm Brogdon: 13 pontos

Shaedon Sharpe: 12 pontos, cinco rebotes

Publicidade

