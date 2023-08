Bruno Caboclo comanda, Brasil atropela Irã e começa bem o Mundial de Basquete

O Brasil fez ótima estreia no Mundial de Basquete ao atropelar o Irã, neste sábado (26), por 100 a 59. Bruno Caboclo foi o grande destaque da seleção com 16 pontos e sete rebotes. No entanto, uma notícia ruim no terceiro período. Raulzinho escorregou e deixou a quadra de maca com uma lesão no joelho.

A situação do armador, então, preocupa. Ainda durante a partida, Raulzinho deixou o ginásio para fazer exames em um hospital. O lance aconteceu no início do terceiro quarto, durante um contra-ataque.

Por outro lado, o Brasil foi dominante contra o Irã em sua estreia no Mundial de Basquete. Desde os primeiros minutos, se impôs em quadra e logo abriu grande vantagem. O técnico Gustavo de Conti começou com o quinteto formado por Yago Mateus, Raulzinho, Léo Meindl, Bruno Caboclo e Tim Soares.

Além de Caboclo, Yago teve grande atuação com 14 pontos, seis assistências e três bolas do perímetro. Outros três jogadores também ultrapassaram os dois dígitos em pontuação. O pivô Tim Soares foi 100% nas bolas de três, com três acertos e terminou com 13 pontos. O veterano Vítor Benite anotou 12 pontos. Por fim, Marcelinho Huertas fez dez pontos e seis assistências.

No primeiro jogo do Brasil no Mundial de Basquete, Gustavinho aproveitou a larga vantagem contra o Irã para rodar o elenco. Como resultado, todos os atletas convocados entraram em quadra. Inclusive, Gui Santos, que foi pouco utilizado nos amistosos preparatórios. O jogador da G League recuperava sua forma física, mas teve 14 minutos.

Os jogadores com mais tempo em quadra, então, foram Caboclo, Meindl e Lucas Dias. O ala terminou com nove pontos, enquanto o ala-pivô do Sesi Franca anotou oito pontos.

Pelo lado do Irã, dois destaques. O ala-pivô Matin Aghajanpour fez 11 pontos. Da mesma forma, veterano com passagem pela NBA, Hamed Haddadi, terminou com dez pontos.

Agora, o Brasil volta à quadra na segunda-feira (28), às 10h30, contra a Espanha. Será o segundo compromisso da seleção na Copa do Mundo. O duelo pode ser decisivo para definir o primeiro colocado do Grupo G.

O jogo

O cartão de visitas brasileiro foi uma ponte aérea de Bruno Caboclo. Aliás, o ala-pivô foi responsável pelos seis primeiros pontos. Assim, a seleção abriu 12 a 4 nos primeiros minutos de jogo, forçando um pedido de tempo do Irã. A vantagem só aumentou. Sem errar arremessos de quadra após seis minutos, a diferença foi para 22 a 6. O primeiro quarto foi dominante. 33 a 12 Brasil.

O segundo período começou da mesma forma. A seleção não abaixou o ritmo e manteve boa defesa. Além disso, com Benite em quadra, começou a explorar o arremesso do perímetro. Gustavinho rodou o elenco, mas o Brasil continuou com a mesma intensidade nos dois lados da quadra. Portanto, soube aproveitar a vantagem para alternar ataques do perímetro, infiltração e próximos à cesta. Da mesma forma, não deixou de brigar na marcação.

Com mais um bom período, então, o Brasil ampliou a vantagem construída no primeiro quarto. Léo Meindl e Caboclo foram os principais pontuadores no primeiro tempo. Apenas três jogadores, aliás, não pontuaram nos 20 minutos iniciais. Georginho, Gui Santos e Cristiano Felício. Neste período, De Conti já tinha utilizado todos os jogadores do elenco. 57 a 25 Brasil

Segundo tempo

Logo nos primeiros minutos do terceiro quarto, um susto. Em um contra-ataque, Raulzinho escorregou e sentiu o joelho. Com muitas dores, deixou a quadra de maca e preocupa. Lucas Dias, aliás, foi quem mais sentiu a contusão do companheiro e chegou a ir para o banco chorando.

O jogo seguia o padrão do primeiro tempo. O Brasil continuou com ótimo aproveitamento. Tim Soares converteu duas bolas de três e a vantagem seguiu ampliando. Na primeira parte do quarto, a seleção fez uma corrida de 14 a 4. A essa altura, os brasileiros tinham 55% de aproveitamento do perímetro com 11 de 20 no quesito. O terceiro período, então, foi o mais disputado do jogo. Ainda assim, o Brasil venceu por 25 a 21 e a vantagem continuou confortável. 82 a 46 Brasil.

Por fim, no último quarto, bastou a seleção administrar a partida. Com alguns jogadores abalados pela contusão de Raul Neto, o time pareceu se poupar. Mesmo assim, fechou o jogo com mais um período vitorioso. Yago foi o destaque dos dez minutos finais com boas jogadas de ataque e bolas do perímetro. Assim, o Brasil garantiu uma vitória tranquila e chegou ao placar centenário.

Brasil 100 x 59 Irã

Destaques

Brasil

Bruno Caboclo: 16 pontos e sete rebotes

Tim Soares: 13 pontos e 3/3 do perímetro

Yago Mateus: 14 pontos, três rebotes, seis assistências e 3/5 do perímetro

Vítor Benite: 12 pontos

Marcelinho Huertas: dez pontos e seis assistências

Irã

Matin Aghajanpour: 11 pontos, sendo 3/6 do perímetro

Hamed Haddadi: dez pontos, quatro rebotes e três assistências

Outros jogos

Sudão do Sul 96 x 101 Porto Rico

Destaques

Sudão

Carlik Jones: 38 pontos, seis rebotes, 11 assistências, quatro roubos de bola e 4/9 do perímetro

Wenyen Gabriel: 15 pontos, sete rebotes e 7/10 nos arremessos de quadra

Dut Jok Kacuol: 13 pontos e três rebotes

Marial Shayok: 11 pontos, sete rebotes e três assistências

Nuni Omot: 11 pontos

Porto Rico

Stephen Thompson Jr: 21 pontos, 13 rebotes, quatro assistências e cinco roubos de bola

Tremont Waters: 19 pontos, quatro rebotes, dez assistências, três roubos de bola e 4/9 do perímetro

George Conditt: 18 pontos, 11 rebotes e três tocos

Ismael Romero: 16 pontos, 11 rebotes, três assistências e três roubos de bola

Isaiah Pinero: 14 pontos e cinco rebotes

Jordan Howard: 11 pontos

Cabo Verde 60 x 85 Geórgia

Destaques

Cabo Verde

Kenneti Mendes: 11 pontos

Keven Gomes: dez pontos e quatro rebotes

Will Tavares: nove pontos

Geórgia

Tornike Shengelia: 16 pontos e sete rebotes

Goga Bitadze: 15 pontos, 11 rebotes e três assistências

Duda Sanadze: 12 pontos, sendo 3/6 do perímetro

Alexander Mamukelashvili: dez pontos, oito rebotes e cinco assistências

Jordânia 71 x 92 Grécia

Destaques

Jordânia

Rondae Hollis Jefferson: 24 pontos, nove rebotes e quatro assistências

Ahmad Dwairi: 14 pontos, nove rebotes e três assistências

Sami Bzai: 11 pontos, sendo 3/8 do perímetro

Freddy Ibrahim: dez pontos e seis assistências

Grécia

Giannoulis Larentzakis: 19 pontos, três assistências e 3/5 do perímetro

Thomas Walkup: 13 pontos, sete assistências e 3/6 do perímetro

Ioannis Papapetrou: 13 pontos e quatro rebotes

Nikos Rogkavopoulos: dez pontos e sete rebotes

Thanasis Antetokounmpo: nove pontos, cinco rebotes e três roubos

Guia Futebol