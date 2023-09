Bruno Caboclo deve ter promessa de time na NBA

Está tudo muito estranho. A situação do brasileiro Bruno Caboclo é clara em busca de um time para a próxima temporada da NBA. Diversos jornalistas tentam entender o que se passa, enquanto não existe nenhuma informação concreta. Aliás, até havia uma, de que ele jogaria no basquete italiano, mas o atleta não se apresentou. Assim, as especulações começaram a tomar conta do pedaço.

De fato, só o próprio jogador sabe o que e como vai fazer. Procuramos informações, mas elas foram vazias ou simplesmente não sabiam o que estava acontecendo. Ou seja, se é para ficar no ramo dos rumores, eu vou lançar um: Bruno Cabloclo deve ter promessa de um time na NBA.

Simples assim. Mas nem é tão rumor, tá? Pode realmente acontecer.

Porque não tem sentido algum ele deixar um contrato com o Reyer Venezia por um mero sonho de voltar aos EUA. Ao menos, profissionalmente, ninguém iria orientar o melhor jogador da seleção brasileira na Copa do Mundo a arriscar tudo aos 27 anos. Ele ainda tem mercado no basquete europeu (pelo menos), especialmente após suas performances recentes.

É óbvio que Bruno Caboclo deveria estar em qualquer time da NBA. Isso é muito claro. Sua capacidade de atuar bem nos dois lados da quadra ficou nítida, mas sempre havia uma questão, dos tempos em que atuou no Toronto Raptors: a indisciplina.

Vá lá, ele tinha 19 anos quando o Raptors o selecionou no Draft, em 2014. E foi na primeira rodada, o que aumenta a pressão em cima de um então garoto.

A palavra “estranho” foi dita por seis jornalistas diferentes que conversamos. Todo mundo torce pelo sucesso do brasileiro e que ele brilhe seja lá onde for, mas quando ele simplesmente some, não dá declaração alguma, fica realmente “estranho”.

Honestamente, achamos que sua ida para o Reyer Venezia não seria a melhor escolha. Especialmente, pelo fato de o time não disputar a EuroLiga. O que dizem é que ele se arrependeu de fechar contrato e, de acordo com o jornalista Alessandro Maggio, do renomado Sportando, houve uma ruptura entre jogador e agente.

Então, Bruno Caboclo estaria se preparando para atuar pelo Maccabi Ra’anana, de Israel, que vai fazer uma turnê nos EUA, enfrentando três times da NBA: Brooklyn Nets, Cleveland Cavaliers e Minnesota Timberwolves. Portanto, seria apenas um “contrato de vitrine”. Serviria apenas para que ele mostrasse seu talento para determinada equipe. Agora, de qual estamos falando, é o que ninguém sabe.

Mas segundo o ótimo perfil Coast to Coast Brasil, no X, Federico Casarin, presidente do Venezia, já está conversando com federações para avisar sobre o brasileiro.

De novo, estranho. Mas no momento, a gente não tem mais informações. São apenas ideias do que pode acontecer nas próximas semanas.

E é incrível, né? Depois de um grande Mundial, tudo o que se esperava era que ele brilhasse ao ponto de receber convites. Seria mais natural, mas ninguém está na pele dele para dizer o que é o certo ou não. Ou todo mundo se esqueceu quando Lucas Bebê decidiu dar um tempo no basquete? A opção é dele e fim. Mas as consequências, também.

Chances na NBA

Não dá para dizer que Bruno Caboclo não teve chances de estar em um time na NBA. Primeiro, em 2014, ele esteve no Toronto Raptors. Ainda era cru, apesar de mostrar um teto muito maior. Depois, teve o Sacramento Kings. Mas foram só dez jogos, após uma troca. Então, em 2018/19, veio uma real oportunidade, no Memphis Grizzlies.

Apesar de todos os problemas que o Grizzlies passava (era o período pré-Ja Morant), ele mostrou serviço. Em 34 jogos, sendo 19 como titular, Caboclo registrou médias de 8.3 pontos, 4.5 rebotes, 1.0 bloqueio e aproveitamento de 36.9% em três pontos. Tudo isso em cerca de 23.5 minutos por noite.

Mas o Grizzlies mudou de patamar rapidamente e o negociou para o Houston Rockets na temporada seguinte. Lá, ele praticamente não jogou e teve outra chance, antes de 2022/23, no Boston Celtics. O time de Massachusetts fez uma escolha por Noah Vonleh, pois Robert Williams estava fora por lesão. Só que a direção viu o que fez e logo se livrou dele.

Sem um inexplicável espaço na NBA, Caboclo foi para o basquete alemão, onde brilhou no Ratiopharm Ulm, ao lado de Yago Mateus. Enquanto Yago foi jogar a Summer League com o Chicago Bulls, o ala-pivô assinou com o clube italiano no dia 30 de junho.

Já falamos que tudo era estranho, né? Por que ele fecharia um contrato antes da Copa do Mundo? No Mundial, ele fez 16.4 pontos, 9.2 rebotes, 1.4 roubo de bola e 1.2 bloqueio. Isso, em 28.1 minutos. Entre 384 jogadores, ele foi o nono em eficiência. Enquanto isso, Yago foi o 19°. Eles são jogadores de nível NBA. Então, por que ele não está lá?

E agora?

Bem, a situação é difícil, mas pode se resolver em breve. Se ele conseguir jogar bem diante dos jogadores da NBA, é possível receber um contrato.

O que apuramos ao longo dos dias é que pode haver mesmo uma promessa de um time para Bruno Caboclo voltar a jogar na NBA. Ainda é um rumor, mas existe uma chance real de alguém estar oferecendo um acordo.

O Luis Fernando, do canal SwichTV BR, explica tudo aqui neste vídeo.

